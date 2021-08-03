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В Египте археологи обнаружили корзины с фруктами IV века до нашей эры

В Египте археологи обнаружили корзины с фруктами IV века до нашей эры - РИА Новости, 03.08.2021

В Египте археологи обнаружили корзины с фруктами IV века до нашей эры

Корзины с фруктами, датируемые IV веком до н.э., а также сотни керамических и бронзовых артефактов были обнаружены в затопленных руинах древнегреческого... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T05:03

2021-08-03T05:03

2021-08-03T05:03

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Корзины с фруктами, датируемые IV веком до н.э., а также сотни керамических и бронзовых артефактов были обнаружены в затопленных руинах древнегреческого портового города Гераклион у берегов Египта, сообщает The Guardian. Предметы лежали нетронутыми с тех пор, как город ушел под воду во II веке до н.э, а затем оказался еще глубже в VIII веке н.э. после землетрясения и цунами. В древности в Гераклионе жили греческие купцы и наемники. Египтяне разрешили иностранцам поселиться здесь и даже построить собственные святилища в период поздних фараонов.В начале 2000-х годов руины обнаружил морской археолог Франк Годдио. За это время из воды были извлечены статуи, огромные таблички и другие артефакты. Но последними открытиями специалист был поражен. В беседе с The Guardian он отметил, что корзины с фруктами были "невероятными", поскольку их не трогали более двух тысяч лет.Корзины наполнены плодами масличной пальмы, которая считалась священным деревом у древних египтян, а также виноградными косточками. Эксперт полагает, что они сохранились благодаря тому, что находились в погребе. А предназначались, скорее всего, для ритуальных подношений. Такой вывод Франк Годдио сделал после того, как вместе с командой археологов в том же районе обнаружил большой курган — около 60 метров в длину и восемь метров в ширину. Рядом с ним лежали греческие погребальные подношения. Годдио подчеркнул, что курган напоминает остров, окруженный каналами. Ученых также заинтриговало и то, что под курганом находилось множество миниатюрной древнегреческой керамики, например, амфоры. А вокруг специалисты тоже нашли интересные предметы, в том числе зеркала. Годдио и его команда также наткнулись на многочисленные свидетельства кремации. Ученые предполагают, что это была "зрелищная" церемония. Но впоследствии по какой-то причине к кургану было запрещено приходить, хотя город существовал еще несколько сотен лет. Экспертам предстоит разгадать — почему. Франк Годдио рассчитывает сделать это, изучив ранее найденные сокровища, среди которых деревянный диван для званых обедов, большая ваза, золотой амулет. Археолог добавил, что впереди у него и коллег еще много работы. Несмотря на то, что они занимаются раскопками на месте Гераклиона в течение последних двух десятилетий, исследовали лишь три процента этой загадочной территории.

https://ria.ru/20210729/stolovaya-1743327365.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, стиль жизни, египет, археология