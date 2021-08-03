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Глава МВД выявил упущения в работе камчатской полиции
Глава МВД выявил упущения в работе камчатской полиции - РИА Новости, 03.08.2021
Глава МВД выявил упущения в работе камчатской полиции
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе рабочей поездки в Камчатский край выявил серьезные упущения в работе местной полици и снял с должности замначальника... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T03:54
2021-08-03T03:54
происшествия
камчатский край
владимир колокольцев
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ/МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе рабочей поездки в Камчатский край выявил серьезные упущения в работе местной полици и снял с должности замначальника регионального УМВД России – начальника полиции Максима Митрофановского, сообщается на сайте ведомства.В ведомстве добавили, что в рамках рабочей поездки глава МВД России представит личному составу камчатской полиции нового начальника и проведет рабочее совещание с руководителями регионального управления и территориальных органов внутренних дел.Отмечается, что глава МВД заслушал доклады по основным направлениям служебной деятельности, после чего потребовал обеспечить общественный порядок и безопасность граждан в период подготовки и проведения выборов в Госдуму, "организовав тесное взаимодействие с местными органами власти, избирательными комиссиями и иными правоохранительными ведомствами".
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происшествия, камчатский край, владимир колокольцев
03:54 03.08.2021
 
Глава МВД выявил упущения в работе камчатской полиции

Глава МВД Колокольцев выявил упущения в работе камчатской полиции и провел кадровые перестановки

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ/МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе рабочей поездки в Камчатский край выявил серьезные упущения в работе местной полици и снял с должности замначальника регионального УМВД России – начальника полиции Максима Митрофановского, сообщается на сайте ведомства.
"В связи с серьезными упущениями в организации оперативно-служебной деятельности министр принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника УМВД России по Камчатскому краю – начальника полиции полковника полиции Максима Митрофановского", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве добавили, что в рамках рабочей поездки глава МВД России представит личному составу камчатской полиции нового начальника и проведет рабочее совещание с руководителями регионального управления и территориальных органов внутренних дел.
Отмечается, что глава МВД заслушал доклады по основным направлениям служебной деятельности, после чего потребовал обеспечить общественный порядок и безопасность граждан в период подготовки и проведения выборов в Госдуму, "организовав тесное взаимодействие с местными органами власти, избирательными комиссиями и иными правоохранительными ведомствами".
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