Глава МВД выявил упущения в работе камчатской полиции
Глава МВД Колокольцев выявил упущения в работе камчатской полиции и провел кадровые перестановки
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ/МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе рабочей поездки в Камчатский край выявил серьезные упущения в работе местной полици и снял с должности замначальника регионального УМВД России – начальника полиции Максима Митрофановского, сообщается на сайте ведомства.
"В связи с серьезными упущениями в организации оперативно-служебной деятельности министр принял решение об освобождении от занимаемой должности заместителя начальника УМВД России по Камчатскому краю – начальника полиции полковника полиции Максима Митрофановского", - говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве добавили, что в рамках рабочей поездки глава МВД России представит личному составу камчатской полиции нового начальника и проведет рабочее совещание с руководителями регионального управления и территориальных органов внутренних дел.
Отмечается, что глава МВД заслушал доклады по основным направлениям служебной деятельности, после чего потребовал обеспечить общественный порядок и безопасность граждан в период подготовки и проведения выборов в Госдуму, "организовав тесное взаимодействие с местными органами власти, избирательными комиссиями и иными правоохранительными ведомствами".