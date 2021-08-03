https://ria.ru/20210803/politsiya-1744090660.html

Глава МВД выявил упущения в работе камчатской полиции

Глава МВД выявил упущения в работе камчатской полиции - РИА Новости, 03.08.2021

Глава МВД выявил упущения в работе камчатской полиции

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе рабочей поездки в Камчатский край выявил серьезные упущения в работе местной полици и снял с должности замначальника... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T03:54

2021-08-03T03:54

2021-08-03T03:54

происшествия

камчатский край

владимир колокольцев

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ/МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе рабочей поездки в Камчатский край выявил серьезные упущения в работе местной полици и снял с должности замначальника регионального УМВД России – начальника полиции Максима Митрофановского, сообщается на сайте ведомства.В ведомстве добавили, что в рамках рабочей поездки глава МВД России представит личному составу камчатской полиции нового начальника и проведет рабочее совещание с руководителями регионального управления и территориальных органов внутренних дел.Отмечается, что глава МВД заслушал доклады по основным направлениям служебной деятельности, после чего потребовал обеспечить общественный порядок и безопасность граждан в период подготовки и проведения выборов в Госдуму, "организовав тесное взаимодействие с местными органами власти, избирательными комиссиями и иными правоохранительными ведомствами".

https://ria.ru/20210730/arest-1743555496.html

камчатский край

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2021

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происшествия, камчатский край, владимир колокольцев