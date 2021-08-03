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В Рослесхозе развеяли миф о поджоге леса ради сокрытия незаконных вырубок
В Рослесхозе развеяли миф о поджоге леса ради сокрытия незаконных вырубок - РИА Новости, 03.08.2021
В Рослесхозе развеяли миф о поджоге леса ради сокрытия незаконных вырубок
Скрыть пожаром незаконные рубки леса невозможно, тем более от профессионального лесника, заявил РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T09:35
2021-08-03T12:28
происшествия
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
иван советников
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Скрыть пожаром незаконные рубки леса невозможно, тем более от профессионального лесника, заявил РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников.По его словам, глядя на обгоревшие стволы, можно понять, горело дерево или пенек, а опытный лесопатолог без проблем это определит."С другой стороны, в чем смысл дважды нарушать? Даже если предположить, что кто-то вчерную срубил лес. Он уже нарушил закон, что ему даст, если он это место еще и жечь начнет? Зачем ему это? В этом нет смысла", — заключил Советников.По данным Рослесхоза, с начала года от огня пострадали 5,5 миллиона гектаров леса, что на 14 процентов меньше, чем за аналогичный период 2020 года.Читайте полный текст интервью Ивана Советникова&gt;&gt;&gt;
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происшествия, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), иван советников
09:35 03.08.2021 (обновлено: 12:28 03.08.2021)
 
В Рослесхозе развеяли миф о поджоге леса ради сокрытия незаконных вырубок

Глава Рослесхоза Иван Советников развеял миф о поджоге леса ради сокрытия незаконных вырубок

© Фото : РослесхозГлава Рослесхоза Иван Советников
Глава Рослесхоза Иван Советников - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© Фото : Рослесхоз
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Скрыть пожаром незаконные рубки леса невозможно, тем более от профессионального лесника, заявил РИА Новости глава Рослесхоза Иван Советников.
По его словам, глядя на обгоревшие стволы, можно понять, горело дерево или пенек, а опытный лесопатолог без проблем это определит.
"С другой стороны, в чем смысл дважды нарушать? Даже если предположить, что кто-то вчерную срубил лес. Он уже нарушил закон, что ему даст, если он это место еще и жечь начнет? Зачем ему это? В этом нет смысла", — заключил Советников.
По данным Рослесхоза, с начала года от огня пострадали 5,5 миллиона гектаров леса, что на 14 процентов меньше, чем за аналогичный период 2020 года.
Читайте полный текст интервью Ивана Советникова>>>
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