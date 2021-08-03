https://ria.ru/20210803/peterburg-1744219902.html
Суд в Петербурге отказался признать трансгендера матерью
Суд в Петербурге отказался признать трансгендера матерью - РИА Новости, 04.08.2021
Суд в Петербурге отказался признать трансгендера матерью
Санкт-Петербургский городской суд подтвердил решение районного суда, отказавшегося признать матерью детей их отца, сменившего пол. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-03T18:17
2021-08-03T18:17
2021-08-04T00:05
общество
санкт-петербургский городской суд
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_0:204:3001:1892_1920x0_80_0_0_e4942ac3c0982e09390176f9110338c2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд подтвердил решение районного суда, отказавшегося признать матерью детей их отца, сменившего пол. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.С иском обратился вдовец, который после смерти жены сменил пол и получил новые документы. Уже будучи женщиной, петербурженка потребовала в ЗАГСе внести изменения в свидетельство о рождении детей, указав себя в качестве матери и поставив прочерк в графе "отец". В этом ей отказали.Как добавили в пресс-службе городских судов, в своем заявлении истица указала, что "является единственным законным представителем детей, однако во всех учреждениях, куда она вынуждена обращаться, от нее требуют документы, подтверждающие ее статус родителя. В связи с чем она должна раскрывать информацию о своей личной жизни, что доставляет ей нравственные страдания".Суд первой инстанции указал, что матерью детей была реальная женщина и заменить ее в свидетельстве о рождении невозможно. Кроме того, каждый ребенок имеет право знать свою семейную историю, а также имеет право на общение с родственниками, в данном случае — по линии матери.По оценке суда, довод заявительницы о необходимости раскрывать тайны личной жизни и возможной дискриминации "не является основанием для удовлетворения заявления, поскольку сохранение персональных данных, медицинской тайны <…> за счет нарушения прав детей недопустимо".Апелляционная коллегия Санкт-Петербургского городского суда с решением районного суда согласилась.
https://ria.ru/20210524/soobschestvo-1733641767.html
https://ria.ru/20210609/ubiystvo-1736308395.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_83:0:2750:2000_1920x0_80_0_0_8848f339a1c3b58ab09f00eb087501de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербургский городской суд, россия
18:17 03.08.2021 (обновлено: 00:05 04.08.2021)
Суд в Петербурге отказался признать трансгендера матерью
В Петербурге суд отказался признать трансгендера матерью своих детей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд
подтвердил решение районного суда, отказавшегося признать матерью детей их отца, сменившего пол.
Об этом сообщили в объединенной пресс-службе
городских судов.
С иском обратился вдовец, который после смерти жены сменил пол и получил новые документы. Уже будучи женщиной, петербурженка потребовала в ЗАГСе внести изменения в свидетельство о рождении детей, указав себя в качестве матери и поставив прочерк в графе "отец". В этом ей отказали.
Как добавили в пресс-службе городских судов, в своем заявлении истица указала, что "является единственным законным представителем детей, однако во всех учреждениях, куда она вынуждена обращаться, от нее требуют документы, подтверждающие ее статус родителя. В связи с чем она должна раскрывать информацию о своей личной жизни, что доставляет ей нравственные страдания".
Суд первой инстанции указал, что матерью детей была реальная женщина и заменить ее в свидетельстве о рождении невозможно. Кроме того, каждый ребенок имеет право знать свою семейную историю, а также имеет право на общение с родственниками, в данном случае — по линии матери.
По оценке суда, довод заявительницы о необходимости раскрывать тайны личной жизни и возможной дискриминации "не является основанием для удовлетворения заявления, поскольку сохранение персональных данных, медицинской тайны <…> за счет нарушения прав детей недопустимо".
Апелляционная коллегия Санкт-Петербургского городского суда с решением районного суда согласилась.