Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210803/peterburg-1744219902.html
Суд в Петербурге отказался признать трансгендера матерью
Суд в Петербурге отказался признать трансгендера матерью - РИА Новости, 04.08.2021
Суд в Петербурге отказался признать трансгендера матерью
Санкт-Петербургский городской суд подтвердил решение районного суда, отказавшегося признать матерью детей их отца, сменившего пол. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-03T18:17
2021-08-04T00:05
общество
санкт-петербургский городской суд
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_0:204:3001:1892_1920x0_80_0_0_e4942ac3c0982e09390176f9110338c2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд подтвердил решение районного суда, отказавшегося признать матерью детей их отца, сменившего пол. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.С иском обратился вдовец, который после смерти жены сменил пол и получил новые документы. Уже будучи женщиной, петербурженка потребовала в ЗАГСе внести изменения в свидетельство о рождении детей, указав себя в качестве матери и поставив прочерк в графе "отец". В этом ей отказали.Как добавили в пресс-службе городских судов, в своем заявлении истица указала, что "является единственным законным представителем детей, однако во всех учреждениях, куда она вынуждена обращаться, от нее требуют документы, подтверждающие ее статус родителя. В связи с чем она должна раскрывать информацию о своей личной жизни, что доставляет ей нравственные страдания".Суд первой инстанции указал, что матерью детей была реальная женщина и заменить ее в свидетельстве о рождении невозможно. Кроме того, каждый ребенок имеет право знать свою семейную историю, а также имеет право на общение с родственниками, в данном случае — по линии матери.По оценке суда, довод заявительницы о необходимости раскрывать тайны личной жизни и возможной дискриминации "не является основанием для удовлетворения заявления, поскольку сохранение персональных данных, медицинской тайны &lt;…&gt; за счет нарушения прав детей недопустимо".Апелляционная коллегия Санкт-Петербургского городского суда с решением районного суда согласилась.
https://ria.ru/20210524/soobschestvo-1733641767.html
https://ria.ru/20210609/ubiystvo-1736308395.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_83:0:2750:2000_1920x0_80_0_0_8848f339a1c3b58ab09f00eb087501de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, санкт-петербургский городской суд, россия
18:17 03.08.2021 (обновлено: 00:05 04.08.2021)
 
Суд в Петербурге отказался признать трансгендера матерью

В Петербурге суд отказался признать трансгендера матерью своих детей

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд подтвердил решение районного суда, отказавшегося признать матерью детей их отца, сменившего пол.
Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.
С иском обратился вдовец, который после смерти жены сменил пол и получил новые документы. Уже будучи женщиной, петербурженка потребовала в ЗАГСе внести изменения в свидетельство о рождении детей, указав себя в качестве матери и поставив прочерк в графе "отец". В этом ей отказали.
Как добавили в пресс-службе городских судов, в своем заявлении истица указала, что "является единственным законным представителем детей, однако во всех учреждениях, куда она вынуждена обращаться, от нее требуют документы, подтверждающие ее статус родителя. В связи с чем она должна раскрывать информацию о своей личной жизни, что доставляет ей нравственные страдания".
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 24.05.2021
24 мая, 13:46
В Омске избили трансгендера
Суд первой инстанции указал, что матерью детей была реальная женщина и заменить ее в свидетельстве о рождении невозможно. Кроме того, каждый ребенок имеет право знать свою семейную историю, а также имеет право на общение с родственниками, в данном случае — по линии матери.
По оценке суда, довод заявительницы о необходимости раскрывать тайны личной жизни и возможной дискриминации "не является основанием для удовлетворения заявления, поскольку сохранение персональных данных, медицинской тайны <…> за счет нарушения прав детей недопустимо".
Апелляционная коллегия Санкт-Петербургского городского суда с решением районного суда согласилась.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 15:06
Новосибирский экс-полицейский ответит в суде за убийство друга-трансгендера
 
ОбществоСанкт-Петербургский городской судРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Памфилова рассказала об участках для голосования на выборах в ГД на Украине
06:28В Приморье пять человек пострадали в "пьяном" ДТП
06:00Эксперты: генплан Москвы давно устарел как градостроительный документ
05:39Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии
04:42"Посмотрите на их лица": Азаров назвал "страшную" ошибку Украины
04:25В Забайкалье столкнулись грузовые составы
04:10ЦИК: на выборах в ГД не будет ограничений по числу наблюдателей на участках
04:06В Приморье полицейский погиб во время охоты
03:50В Boeing сообщили о переносе старта корабля Starliner
03:46ВДВ получили новейшие броневики "Тайфун-ВДВ"
03:39В Гидрометцентре назвали регионы, куда придут грозы и ливни
03:32На выборах в Госдуму планируют открыть 348 зарубежных участков
03:27Исследование: полностью привитые от COVID-19 заболевают в три раза реже
03:21Врач рассказала, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19
03:16Российские ученые огорчили Илона Маска фактами об атмосфере Марса
03:15Автоэксперт объяснил, как распознавать "паленый" бензин
03:07Вильфанд назвал регионы, которые ждет жара до 43 градусов
03:00Эксперт назвал главную причину обветшания дорог в Москве
02:39NI описал "наказание" для Украины после открытия "Северного потока — 2"
02:31При нападении на дом министра обороны Афганистана погибли четыре человека
Лента новостейМолния