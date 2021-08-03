https://ria.ru/20210803/peterburg-1744219902.html

Суд в Петербурге отказался признать трансгендера матерью

Суд в Петербурге отказался признать трансгендера матерью - РИА Новости, 04.08.2021

Суд в Петербурге отказался признать трансгендера матерью

Санкт-Петербургский городской суд подтвердил решение районного суда, отказавшегося признать матерью детей их отца, сменившего пол. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-03T18:17

2021-08-03T18:17

2021-08-04T00:05

общество

санкт-петербургский городской суд

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/49756/31/497563133_0:204:3001:1892_1920x0_80_0_0_e4942ac3c0982e09390176f9110338c2.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг — РИА Новости. Санкт-Петербургский городской суд подтвердил решение районного суда, отказавшегося признать матерью детей их отца, сменившего пол. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.С иском обратился вдовец, который после смерти жены сменил пол и получил новые документы. Уже будучи женщиной, петербурженка потребовала в ЗАГСе внести изменения в свидетельство о рождении детей, указав себя в качестве матери и поставив прочерк в графе "отец". В этом ей отказали.Как добавили в пресс-службе городских судов, в своем заявлении истица указала, что "является единственным законным представителем детей, однако во всех учреждениях, куда она вынуждена обращаться, от нее требуют документы, подтверждающие ее статус родителя. В связи с чем она должна раскрывать информацию о своей личной жизни, что доставляет ей нравственные страдания".Суд первой инстанции указал, что матерью детей была реальная женщина и заменить ее в свидетельстве о рождении невозможно. Кроме того, каждый ребенок имеет право знать свою семейную историю, а также имеет право на общение с родственниками, в данном случае — по линии матери.По оценке суда, довод заявительницы о необходимости раскрывать тайны личной жизни и возможной дискриминации "не является основанием для удовлетворения заявления, поскольку сохранение персональных данных, медицинской тайны <…> за счет нарушения прав детей недопустимо".Апелляционная коллегия Санкт-Петербургского городского суда с решением районного суда согласилась.

https://ria.ru/20210524/soobschestvo-1733641767.html

https://ria.ru/20210609/ubiystvo-1736308395.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, санкт-петербургский городской суд, россия