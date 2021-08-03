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Наука
https://ria.ru/20210803/peresild-1744214930.html
Орбиту МКС скорректируют перед прилетом корабля "Союз" с актрисой Пересильд
Орбиту МКС скорректируют перед прилетом корабля "Союз" с актрисой Пересильд - РИА Новости, 03.08.2021
Орбиту МКС скорректируют перед прилетом корабля "Союз" с актрисой Пересильд
Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) 19 августа планируется увеличить на 1,2 километра перед осенним прилетом корабля "Союз МС-19" с актрисой... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T18:03
2021-08-03T18:03
наука
антон шкаплеров
космос - риа наука
центр управления полетами
международная космическая станция (мкс)
земля
юлия пересильд
тома песке
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) 19 августа планируется увеличить на 1,2 километра перед осенним прилетом корабля "Союз МС-19" с актрисой Юлией Пересильд, сообщил Роскосмос."По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш, 19 августа в 7.04 мск состоится включение двигателей служебного модуля "Звезда", которые проработают 47 секунд, а величина импульса составит 0,67 метра в секунду. После проведения данного манёвра средняя высота МКС должна увеличиться на 1,2 километра и составить 420,84 километра", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.Отмечается, что целью коррекции является формирование баллистических условий перед запуском и стыковкой пилотируемого корабля "Союз МС-19", а также расстыковкой и посадкой корабля "Союз МС-18".Предыдущая коррекция орбиты МКС была осуществлена 24 июня двигателями грузового корабля "Прогресс МС-16", в результате чего средняя высота орбиты станции поднялась на 850 метров.Ранее стало известно, что 5 октября на МКС на корабле "Союз МС-19" отправятся участник 66-й экспедиции - космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
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антон шкаплеров, космос - риа наука, центр управления полетами, международная космическая станция (мкс), земля, юлия пересильд, тома песке, акихико хосиде
18:03 03.08.2021
 
Орбиту МКС скорректируют перед прилетом корабля "Союз" с актрисой Пересильд

Роскосмос: орбиту МКС поднимут на один километр перед прилетом корабля "Союз" с актрисой Пересильд

CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКСМеждународная космическая станция
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
CC BY 2.0 / Roscosmos / NASA / МКС
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Высоту орбиты Международной космической станции (МКС) 19 августа планируется увеличить на 1,2 километра перед осенним прилетом корабля "Союз МС-19" с актрисой Юлией Пересильд, сообщил Роскосмос.
"По предварительным данным службы баллистико-навигационного обеспечения Центра управления полётами ЦНИИмаш, 19 августа в 7.04 мск состоится включение двигателей служебного модуля "Звезда", которые проработают 47 секунд, а величина импульса составит 0,67 метра в секунду. После проведения данного манёвра средняя высота МКС должна увеличиться на 1,2 километра и составить 420,84 километра", - говорится в сообщении на сайте госкорпорации.
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Отмечается, что целью коррекции является формирование баллистических условий перед запуском и стыковкой пилотируемого корабля "Союз МС-19", а также расстыковкой и посадкой корабля "Союз МС-18".
Предыдущая коррекция орбиты МКС была осуществлена 24 июня двигателями грузового корабля "Прогресс МС-16", в результате чего средняя высота орбиты станции поднялась на 850 метров.
Ранее стало известно, что 5 октября на МКС на корабле "Союз МС-19" отправятся участник 66-й экспедиции - космонавт Антон Шкаплеров, а также актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко для съемки первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов". Ожидается, что 17 октября Пересильд и Шипенко вернутся на Землю на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким.
Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, американцев Марка Ванде Хая, Шейна Кимброу и Меган МакАртур, японца Акихико Хосиде (командир станции) и француза Тома Песке.
 
НаукаАнтон ШкаплеровКосмос - РИА НаукаЦентр управления полетамиМеждународная космическая станция (МКС)ЗемляЮлия ПересильдТома ПескеАкихико Хосиде
 
 
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