https://ria.ru/20210803/pentagon-1744250596.html
В полиции отвергли сообщения о смерти сотрудника у здания Пентагона
В полиции отвергли сообщения о смерти сотрудника у здания Пентагона - РИА Новости, 03.08.2021
В полиции отвергли сообщения о смерти сотрудника у здания Пентагона
Полиция Пентагона не ищет другого подозреваемого в стрельбе у здания министерства обороны США, а также не подтверждает гибель офицера полиции и открывшего... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T22:12
2021-08-03T22:12
2021-08-03T22:35
в мире
вашингтон (город)
министерство обороны сша
стрельба у здания пентагона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744224113_171:613:2667:2017_1920x0_80_0_0_c79d970cc9a9371f092f4c48f72f6303.jpg
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Полиция Пентагона не ищет другого подозреваемого в стрельбе у здания министерства обороны США, а также не подтверждает гибель офицера полиции и открывшего стрельбу.Он отметил, что правоохранители пока не знают о мотиве преступника. По его словам, расследование продолжается, поэтому он не будет подтверждать информацию о гибели офицера полиции или подозреваемого, открывшего стрельбу.Он добавил, что по итогам расследования примут решение о переменах в мерах безопасности у здания Пентагона.Стрельба произошла во вторник на автобусной остановке в комплексе Пентагона, здание было закрыто, из него перестали выпускать людей. Телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что в результате стрельбы погиб полицейский.Официального подтверждения гибели офицера не поступало, но местные телестанции показали, как микроавтобус без опознавательных знаков прибывает в одну из клиник Вашингтона в сопровождении внушительного кортежа из полицейских машин и мотоциклов. После этого сотрудники правоохранительных органов отдали честь, выстроившись перед зданием больницы.Местные СМИ ранее сообщали о трех пострадавших в результате стрельбы. Ситуация с тех пор нормализовалась, оцепление было снято, хотя вход в ближайшую станцию метро по-прежнему закрыт.
https://ria.ru/20210803/pentagon-1744250334.html
https://ria.ru/20210803/pentagon-1744248739.html
вашингтон (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744224113_335:698:2135:2048_1920x0_80_0_0_88f4e2f3128c8a06dfb3f7c27c085882.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (город), министерство обороны сша, стрельба у здания пентагона
22:12 03.08.2021 (обновлено: 22:35 03.08.2021)
В полиции отвергли сообщения о смерти сотрудника у здания Пентагона
В полиции отвергли сообщения о смерти сотрудника из-за стрельбы у здания Пентагона
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости.
Полиция Пентагона
не ищет другого подозреваемого в стрельбе у здания министерства обороны США, а также не подтверждает гибель офицера полиции и открывшего стрельбу.
"Мы не ищем активно другого подозреваемого", - сказал шеф полиции Пентагона на брифинге во вторник.
Он отметил, что правоохранители пока не знают о мотиве преступника. По его словам, расследование продолжается, поэтому он не будет подтверждать информацию о гибели офицера полиции или подозреваемого, открывшего стрельбу.
Он добавил, что по итогам расследования примут решение о переменах в мерах безопасности у здания Пентагона.
Стрельба произошла во вторник на автобусной остановке в комплексе Пентагона, здание было закрыто, из него перестали выпускать людей. Телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что в результате стрельбы погиб полицейский.
Официального подтверждения гибели офицера не поступало, но местные телестанции показали, как микроавтобус без опознавательных знаков прибывает в одну из клиник Вашингтона
в сопровождении внушительного кортежа из полицейских машин и мотоциклов. После этого сотрудники правоохранительных органов отдали честь, выстроившись перед зданием больницы.
Местные СМИ ранее сообщали о трех пострадавших в результате стрельбы. Ситуация с тех пор нормализовалась, оцепление было снято, хотя вход в ближайшую станцию метро по-прежнему закрыт.