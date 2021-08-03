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В полиции отвергли сообщения о смерти сотрудника у здания Пентагона
В полиции отвергли сообщения о смерти сотрудника у здания Пентагона - РИА Новости, 03.08.2021
В полиции отвергли сообщения о смерти сотрудника у здания Пентагона
Полиция Пентагона не ищет другого подозреваемого в стрельбе у здания министерства обороны США, а также не подтверждает гибель офицера полиции и открывшего... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T22:12
2021-08-03T22:35
в мире
вашингтон (город)
министерство обороны сша
стрельба у здания пентагона
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Полиция Пентагона не ищет другого подозреваемого в стрельбе у здания министерства обороны США, а также не подтверждает гибель офицера полиции и открывшего стрельбу.Он отметил, что правоохранители пока не знают о мотиве преступника. По его словам, расследование продолжается, поэтому он не будет подтверждать информацию о гибели офицера полиции или подозреваемого, открывшего стрельбу.Он добавил, что по итогам расследования примут решение о переменах в мерах безопасности у здания Пентагона.Стрельба произошла во вторник на автобусной остановке в комплексе Пентагона, здание было закрыто, из него перестали выпускать людей. Телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что в результате стрельбы погиб полицейский.Официального подтверждения гибели офицера не поступало, но местные телестанции показали, как микроавтобус без опознавательных знаков прибывает в одну из клиник Вашингтона в сопровождении внушительного кортежа из полицейских машин и мотоциклов. После этого сотрудники правоохранительных органов отдали честь, выстроившись перед зданием больницы.Местные СМИ ранее сообщали о трех пострадавших в результате стрельбы. Ситуация с тех пор нормализовалась, оцепление было снято, хотя вход в ближайшую станцию метро по-прежнему закрыт.
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в мире, вашингтон (город), министерство обороны сша, стрельба у здания пентагона
22:12 03.08.2021 (обновлено: 22:35 03.08.2021)
 
В полиции отвергли сообщения о смерти сотрудника у здания Пентагона

В полиции отвергли сообщения о смерти сотрудника из-за стрельбы у здания Пентагона

© AP Photo / Kevin WolfПолицейские у здания Пентагона в Вашингтоне
Полицейские у здания Пентагона в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© AP Photo / Kevin Wolf
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Полиция Пентагона не ищет другого подозреваемого в стрельбе у здания министерства обороны США, а также не подтверждает гибель офицера полиции и открывшего стрельбу.
"Мы не ищем активно другого подозреваемого", - сказал шеф полиции Пентагона на брифинге во вторник.
Он отметил, что правоохранители пока не знают о мотиве преступника. По его словам, расследование продолжается, поэтому он не будет подтверждать информацию о гибели офицера полиции или подозреваемого, открывшего стрельбу.
Он добавил, что по итогам расследования примут решение о переменах в мерах безопасности у здания Пентагона.
Автомобили спецслужб в районе станции метро Пентагон в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
Вчера, 22:10
Глава Пентагона не присутствовал в здании во время инцидента со стрельбой
Стрельба произошла во вторник на автобусной остановке в комплексе Пентагона, здание было закрыто, из него перестали выпускать людей. Телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что в результате стрельбы погиб полицейский.
Официального подтверждения гибели офицера не поступало, но местные телестанции показали, как микроавтобус без опознавательных знаков прибывает в одну из клиник Вашингтона в сопровождении внушительного кортежа из полицейских машин и мотоциклов. После этого сотрудники правоохранительных органов отдали честь, выстроившись перед зданием больницы.
Местные СМИ ранее сообщали о трех пострадавших в результате стрельбы. Ситуация с тех пор нормализовалась, оцепление было снято, хотя вход в ближайшую станцию метро по-прежнему закрыт.
Автомобили спецслужб в районе станции метро Пентагон в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
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В Пентагоне раскрыли детали инцидента со стрельбой
 
В миреВашингтон (город)Министерство обороны СШАСтрельба у здания Пентагона
 
 
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