https://ria.ru/20210803/pentagon-1744250596.html

В полиции отвергли сообщения о смерти сотрудника у здания Пентагона

В полиции отвергли сообщения о смерти сотрудника у здания Пентагона - РИА Новости, 03.08.2021

В полиции отвергли сообщения о смерти сотрудника у здания Пентагона

Полиция Пентагона не ищет другого подозреваемого в стрельбе у здания министерства обороны США, а также не подтверждает гибель офицера полиции и открывшего... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T22:12

2021-08-03T22:12

2021-08-03T22:35

в мире

вашингтон (город)

министерство обороны сша

стрельба у здания пентагона

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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Полиция Пентагона не ищет другого подозреваемого в стрельбе у здания министерства обороны США, а также не подтверждает гибель офицера полиции и открывшего стрельбу.Он отметил, что правоохранители пока не знают о мотиве преступника. По его словам, расследование продолжается, поэтому он не будет подтверждать информацию о гибели офицера полиции или подозреваемого, открывшего стрельбу.Он добавил, что по итогам расследования примут решение о переменах в мерах безопасности у здания Пентагона.Стрельба произошла во вторник на автобусной остановке в комплексе Пентагона, здание было закрыто, из него перестали выпускать людей. Телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил, что в результате стрельбы погиб полицейский.Официального подтверждения гибели офицера не поступало, но местные телестанции показали, как микроавтобус без опознавательных знаков прибывает в одну из клиник Вашингтона в сопровождении внушительного кортежа из полицейских машин и мотоциклов. После этого сотрудники правоохранительных органов отдали честь, выстроившись перед зданием больницы.Местные СМИ ранее сообщали о трех пострадавших в результате стрельбы. Ситуация с тех пор нормализовалась, оцепление было снято, хотя вход в ближайшую станцию метро по-прежнему закрыт.

https://ria.ru/20210803/pentagon-1744250334.html

https://ria.ru/20210803/pentagon-1744248739.html

вашингтон (город)

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в мире, вашингтон (город), министерство обороны сша, стрельба у здания пентагона