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Пентагон разблокировали после стрельбы недалеко от здания
Пентагон разблокировали после стрельбы недалеко от здания - РИА Новости, 03.08.2021
Пентагон разблокировали после стрельбы недалеко от здания
Комплекс министерства обороны США возвращается к работе в штатном режиме после инцидента со стрельбой на прилегающем транспортно-пересадочном узле, передает... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T20:24
2021-08-03T20:24
в мире
сша
министерство обороны сша
стрельба у здания пентагона
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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Комплекс министерства обороны США возвращается к работе в штатном режиме после инцидента со стрельбой на прилегающем транспортно-пересадочном узле, передает корреспондент РИА Новости.Сотрудники и посетители Пентагона вновь получили доступ на территорию комплекса и выстроились в очередь к пунктам досмотра, хотя в окрестностях продолжают стоять машины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.Корреспонденту РИА Новости удалось пройти только на автостоянку в 100 метрах от здания, где его остановили сотрудники полиции.По данным СМИ, при стрельбе, которая произошла вне комплекса - в районе автобусных остановок и станции метро, пострадали три человека, включая офицера полиции. Подозреваемый был обезврежен в перестрелке, следует из сообщений, которые власти пока не комментируют.Из-за инцидента, уже не первого в этом районе, силовики блокировали доступ в Пентагон и приостановили движение поездов по "голубой" ветке вашингтонского метро.
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в мире, сша, министерство обороны сша, стрельба у здания пентагона
20:24 03.08.2021
 
Пентагон разблокировали после стрельбы недалеко от здания

Пентагон начал возвращаться к работе в штатном режиме после стрельбы недалеко от здания

© AP Photo / Kevin WolfПолицейские у здания Пентагона в Вашингтоне
Полицейские у здания Пентагона в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© AP Photo / Kevin Wolf
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Комплекс министерства обороны США возвращается к работе в штатном режиме после инцидента со стрельбой на прилегающем транспортно-пересадочном узле, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники и посетители Пентагона вновь получили доступ на территорию комплекса и выстроились в очередь к пунктам досмотра, хотя в окрестностях продолжают стоять машины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.
Корреспонденту РИА Новости удалось пройти только на автостоянку в 100 метрах от здания, где его остановили сотрудники полиции.
По данным СМИ, при стрельбе, которая произошла вне комплекса - в районе автобусных остановок и станции метро, пострадали три человека, включая офицера полиции. Подозреваемый был обезврежен в перестрелке, следует из сообщений, которые власти пока не комментируют.
Из-за инцидента, уже не первого в этом районе, силовики блокировали доступ в Пентагон и приостановили движение поездов по "голубой" ветке вашингтонского метро.
Автомобили спецслужб в районе станции метро Пентагон в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
Вчера, 19:13
СМИ сообщили о гибели человека при стрельбе у Пентагона
 
В миреСШАМинистерство обороны СШАСтрельба у здания Пентагона
 
 
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