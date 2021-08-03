https://ria.ru/20210803/pentagon-1744240608.html

Пентагон разблокировали после стрельбы недалеко от здания

Пентагон разблокировали после стрельбы недалеко от здания - РИА Новости, 03.08.2021

Пентагон разблокировали после стрельбы недалеко от здания

Комплекс министерства обороны США возвращается к работе в штатном режиме после инцидента со стрельбой на прилегающем транспортно-пересадочном узле, передает... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T20:24

2021-08-03T20:24

2021-08-03T20:24

в мире

сша

министерство обороны сша

стрельба у здания пентагона

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ВАШИНГТОН, 3 авг – РИА Новости. Комплекс министерства обороны США возвращается к работе в штатном режиме после инцидента со стрельбой на прилегающем транспортно-пересадочном узле, передает корреспондент РИА Новости.Сотрудники и посетители Пентагона вновь получили доступ на территорию комплекса и выстроились в очередь к пунктам досмотра, хотя в окрестностях продолжают стоять машины полиции, скорой помощи и пожарной охраны.Корреспонденту РИА Новости удалось пройти только на автостоянку в 100 метрах от здания, где его остановили сотрудники полиции.По данным СМИ, при стрельбе, которая произошла вне комплекса - в районе автобусных остановок и станции метро, пострадали три человека, включая офицера полиции. Подозреваемый был обезврежен в перестрелке, следует из сообщений, которые власти пока не комментируют.Из-за инцидента, уже не первого в этом районе, силовики блокировали доступ в Пентагон и приостановили движение поездов по "голубой" ветке вашингтонского метро.

https://ria.ru/20210803/pogibshiy-1744231176.html

сша

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в мире, сша, министерство обороны сша, стрельба у здания пентагона