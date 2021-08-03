https://ria.ru/20210803/pentagon-1744219306.html

Здание Пентагона оцепили из-за "инцидента" в транзитном центре

Здание Пентагона оцепили из-за "инцидента" в транзитном центре - РИА Новости, 03.08.2021

Здание Пентагона оцепили из-за "инцидента" в транзитном центре

Здание Пентагона блокировали из-за инцидента в транзитном центре министерства обороны. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T18:14

2021-08-03T18:14

2021-08-03T18:54

в мире

министерство обороны сша

пентагон

сша

стрельба у здания пентагона

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744224617_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_591e648d3deb28fccd38fa5da1e53a2d.jpg

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Здание Пентагона блокировали из-за инцидента в транзитном центре министерства обороны.Об этом сообщила служба охраны ведомства.По данным СМИ, у здания раздались выстрелы.

https://ria.ru/20210803/strelba-1744221825.html

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Обстановка вокруг Пентагона: проезд перекрыт

Здание Пентагона заблокировано из-за инцидента в транзитном центре американского Минобороны. В ведомстве просят граждан избегать поездок в этот район. Официальной информации о ЧП нет. Местное ТВ сообщает о стрельбе неподалёку от здания. Данные сведения подтверждает AP

2021-08-03T18:14

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