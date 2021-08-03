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Здание Пентагона оцепили из-за "инцидента" в транзитном центре
Здание Пентагона оцепили из-за "инцидента" в транзитном центре - РИА Новости, 03.08.2021
Здание Пентагона оцепили из-за "инцидента" в транзитном центре
Здание Пентагона блокировали из-за инцидента в транзитном центре министерства обороны. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T18:14
2021-08-03T18:14
2021-08-03T18:54
в мире
министерство обороны сша
пентагон
сша
стрельба у здания пентагона
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Здание Пентагона блокировали из-за инцидента в транзитном центре министерства обороны.Об этом сообщила служба охраны ведомства.По данным СМИ, у здания раздались выстрелы.
https://ria.ru/20210803/strelba-1744221825.html
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Обстановка вокруг Пентагона: проезд перекрыт
Здание Пентагона заблокировано из-за инцидента в транзитном центре американского Минобороны. В ведомстве просят граждан избегать поездок в этот район.
Официальной информации о ЧП нет. Местное ТВ сообщает о стрельбе неподалёку от здания. Данные сведения подтверждает AP
2021-08-03T18:14
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в мире, министерство обороны сша, пентагон, сша, стрельба у здания пентагона