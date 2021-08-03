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В Киеве нашли тело пропавшего главы "Белорусского дома на Украине"
В Киеве нашли тело пропавшего главы "Белорусского дома на Украине" - РИА Новости, 03.08.2021
В Киеве нашли тело пропавшего главы "Белорусского дома на Украине"
Пропавшего накануне главу "Белорусского дома на Украине" Виталия Шишова нашли мертвым в одном из парков Киева, сообщила пресс-служба столичного управления... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T09:02
2021-08-03T09:02
2021-08-03T15:53
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КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Пропавшего накануне главу "Белорусского дома на Украине" Виталия Шишова нашли мертвым в одном из парков Киева, сообщила пресс-служба столичного управления Национальной полиции Украины.В полиции не исключили, что это может быть убийством, замаскированным под суицид. Точную картину произошедшего предполагается установить после допроса свидетелей, анализа записей с камер видеонаблюдения, проведения экспертиз и следственных экспериментов."Белорусский дом на Украине" зарегистрирован как общественная организация. На его сайте указано, что он создан для помощи белорусам "и всем пострадавшим" от белорусских властей.
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Место обнаружения тела белорусского активиста Шишова
Полиция в Киеве обнаружила тело белорусского активиста Шишова. Тело активиста Виталия Шишова, который возглавлял "Белорусский дом на Украине", было найдено в одном из киевских парков.
2021-08-03T09:02
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в мире, украина, киев, происшествия
09:02 03.08.2021 (обновлено: 15:53 03.08.2021)
В Киеве нашли тело пропавшего главы "Белорусского дома на Украине"
Пропавшего главу "Белорусского дома на Украине" Виталия Шишова нашли мертвым в парке в Киеве