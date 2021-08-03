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В Киеве нашли тело пропавшего главы "Белорусского дома на Украине"

В Киеве нашли тело пропавшего главы "Белорусского дома на Украине" - РИА Новости, 03.08.2021

В Киеве нашли тело пропавшего главы "Белорусского дома на Украине"

Пропавшего накануне главу "Белорусского дома на Украине" Виталия Шишова нашли мертвым в одном из парков Киева, сообщила пресс-служба столичного управления... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T09:02

2021-08-03T09:02

2021-08-03T15:53

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КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Пропавшего накануне главу "Белорусского дома на Украине" Виталия Шишова нашли мертвым в одном из парков Киева, сообщила пресс-служба столичного управления Национальной полиции Украины.В полиции не исключили, что это может быть убийством, замаскированным под суицид. Точную картину произошедшего предполагается установить после допроса свидетелей, анализа записей с камер видеонаблюдения, проведения экспертиз и следственных экспериментов."Белорусский дом на Украине" зарегистрирован как общественная организация. На его сайте указано, что он создан для помощи белорусам "и всем пострадавшим" от белорусских властей.

https://ria.ru/20210727/glava-1743048116.html

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Место обнаружения тела белорусского активиста Шишова Полиция в Киеве обнаружила тело белорусского активиста Шишова. Тело активиста Виталия Шишова, который возглавлял "Белорусский дом на Украине", было найдено в одном из киевских парков. 2021-08-03T09:02 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, украина, киев, происшествия