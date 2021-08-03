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В Белом доме рассказали, что премьер Канады отдал Байдену за проигрыш пари
В Белом доме рассказали, что премьер Канады отдал Байдену за проигрыш пари - РИА Новости, 03.08.2021
В Белом доме рассказали, что премьер Канады отдал Байдену за проигрыш пари
Президент США Джо Байден выиграл пари и получил в подарок от премьер-министра Канады Джастина Трюдо копченое мясо, сообщается на официальном сайте Белого дома. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T11:07
2021-08-03T15:11
в мире
сша
канада
джо байден
джастин трюдо
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден выиграл пари и получил в подарок от премьер-министра Канады Джастина Трюдо копченое мясо, сообщается на официальном сайте Белого дома.В июне лидеры двух стран решили поспорить, чья хоккейная команда победит в финале Кубка Стэнли, о чем договорились на странице Трюдо в Twitter.По итогам финальной игры американский клуб "Тампа" разбил канадский "Монреаль".Вчера в пресс-службе администрации президента США рассказали о состоявшемся между главами США и Канады телефонном разговоре, в котором Байден поблагодарил своего коллегу за копченое мясо по-монреальски, направленное в качестве поздравления.
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в мире, сша, канада, джо байден, джастин трюдо
11:07 03.08.2021 (обновлено: 15:11 03.08.2021)
 
В Белом доме рассказали, что премьер Канады отдал Байдену за проигрыш пари

Премьер-министр Канады Трюдо подарил президенту США Байдену копченое мясо за выигрыш пари

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден выиграл пари и получил в подарок от премьер-министра Канады Джастина Трюдо копченое мясо, сообщается на официальном сайте Белого дома.
В июне лидеры двух стран решили поспорить, чья хоккейная команда победит в финале Кубка Стэнли, о чем договорились на странице Трюдо в Twitter.
По итогам финальной игры американский клуб "Тампа" разбил канадский "Монреаль".
Вчера в пресс-службе администрации президента США рассказали о состоявшемся между главами США и Канады телефонном разговоре, в котором Байден поблагодарил своего коллегу за копченое мясо по-монреальски, направленное в качестве поздравления.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден во время встречи в Женеве на вилле Ла Гранж - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 20:20Саммит Путина и Байдена
Байден подарил Путину хрустальную скульптуру и фирменные солнечные очки
 
В миреСШАКанадаДжо БайденДжастин Трюдо
 
 
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