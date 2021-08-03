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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210803/otchet-1744178986.html
В МИД КНР раскритиковали отчет об утечке коронавируса из лаборатории Уханя
В МИД КНР раскритиковали отчет об утечке коронавируса из лаборатории Уханя - РИА Новости, 03.08.2021
В МИД КНР раскритиковали отчет об утечке коронавируса из лаборатории Уханя
Отчет республиканцев из Палаты представителей США о якобы происхождении и утечке коронавируса из лаборатории в китайском Ухане, основан на лжи и искаженных... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T15:42
2021-08-03T15:42
распространение коронавируса
в мире
сша
ухань
китай
мид кнр
воз
коронавирус covid-19
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ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Отчет республиканцев из Палаты представителей США о якобы происхождении и утечке коронавируса из лаборатории в китайском Ухане, основан на лжи и искаженных фактах, Пекин выступает против попыток американских конгрессменов оклеветать и дискредитировать Китай, говорится в заявлении на сайте МИД КНР.Ранее издание Hill со ссылкой на заключение республиканцев из Палаты представителей США, которые провели расследование возникновения коронавируса, сообщило, что COVID-19 возник в лаборатории в китайском Ухане, и произошла его "утечка". Отчет республиканцев был составлен на основе данных из открытых источников и косвенных свидетельств. Опубликовал текст старший республиканец комитета по иностранным делам Майкл Маккол, это третья часть его расследования, посвященная происхождению коронавируса."Соответствующий отчет полностью основан на сфабрикованной лжи и искаженных фактах, в нем не смогли предоставить никаких доказательств, он лишен достоверности и научности", - говорится в заявлении МИД."Действия соответствующих конгрессменов США вызваны исключительно политическими корыстными интересами с целью оклеветать и дискредитировать Китай, мы решительно выступаем против и резко осуждаем их аморальные и подлые действия", - заявили в ведомстве.Что касается исследований по усилению коронавирусов, добавили в МИД КНР, Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире спонсором подобного рода исследований. Ведомство порекомендовало американским конгрессменам провести соответствующее расследование в собственной стране."Мы призываем США уважать факты и науку, сосредоточиться на борьбе с эпидемией и спасении жизней, прекратить использовать эпидемию для политических манипуляций и перекладывания ответственности", - добавили в МИД Китая.Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.ВОЗ в марте этого года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.Другую версию происхождения коронавируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения вируса через охлажденные продукты.
https://ria.ru/20210722/ukhan-1742310398.html
https://ria.ru/20210628/koronavirus-1738846495.html
https://ria.ru/20210802/koronavirus-1743982198.html
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в мире, сша, ухань, китай, мид кнр, воз, коронавирус covid-19
15:42 03.08.2021
 
В МИД КНР раскритиковали отчет об утечке коронавируса из лаборатории Уханя

МИД Китая: отчет об утечке коронавируса из лаборатории Уханя основан на лжи и искаженных фактах

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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ПЕКИН, 3 авг – РИА Новости. Отчет республиканцев из Палаты представителей США о якобы происхождении и утечке коронавируса из лаборатории в китайском Ухане, основан на лжи и искаженных фактах, Пекин выступает против попыток американских конгрессменов оклеветать и дискредитировать Китай, говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
Ранее издание Hill со ссылкой на заключение республиканцев из Палаты представителей США, которые провели расследование возникновения коронавируса, сообщило, что COVID-19 возник в лаборатории в китайском Ухане, и произошла его "утечка". Отчет республиканцев был составлен на основе данных из открытых источников и косвенных свидетельств. Опубликовал текст старший республиканец комитета по иностранным делам Майкл Маккол, это третья часть его расследования, посвященная происхождению коронавируса.
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"Соответствующий отчет полностью основан на сфабрикованной лжи и искаженных фактах, в нем не смогли предоставить никаких доказательств, он лишен достоверности и научности", - говорится в заявлении МИД.
"Действия соответствующих конгрессменов США вызваны исключительно политическими корыстными интересами с целью оклеветать и дискредитировать Китай, мы решительно выступаем против и резко осуждаем их аморальные и подлые действия", - заявили в ведомстве.
Что касается исследований по усилению коронавирусов, добавили в МИД КНР, Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире спонсором подобного рода исследований. Ведомство порекомендовало американским конгрессменам провести соответствующее расследование в собственной стране.
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"Мы призываем США уважать факты и науку, сосредоточиться на борьбе с эпидемией и спасении жизней, прекратить использовать эпидемию для политических манипуляций и перекладывания ответственности", - добавили в МИД Китая.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
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ВОЗ в марте этого года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали его утечку из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное.
Другую версию происхождения коронавируса – прямую передачу человеку от животного – эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала "возможной" версию возникновения вируса через охлажденные продукты.
 
Распространение коронавирусаВ миреСШАУханьКитайМИД КНРВОЗКоронавирус COVID-19
 
 
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