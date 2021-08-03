https://ria.ru/20210803/ostanki-1744092038.html

На курильском острове Шумшу нашли останки шести советских солдат

На курильском острове Шумшу нашли останки шести советских солдат - РИА Новости, 03.08.2021

На курильском острове Шумшу нашли останки шести советских солдат

Останки шести советских солдат обнаружили сахалинские поисковики на Курильском острове Шумшу, рассказал РИА Новости во вторник руководитель регионального... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T04:58

2021-08-03T04:58

2021-08-03T04:58

общество

курильские острова

поисковое движение россии

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 авг - РИА Новости. Останки шести советских солдат обнаружили сахалинские поисковики на Курильском острове Шумшу, рассказал РИА Новости во вторник руководитель регионального отделения "Поискового движения России" Артем Бандура.Коллективное захоронение нашли в 200 метрах от мемориала на горе Северной. Сначала на глубине около 60 сантиметров обнаружили человеческий череп и каску."Погибшие были сброшены в воронку и сверху присыпаны землёй, а с течением времени всё сравнялось с основной поверхностью, так, что не было и намека на это санитарное захоронение", - рассказал поисковик.У одного из солдат при себе оказался перочинный нож с нацарапанной надписью "На память Ване".Поисковики обнаружили, что в списках погибших управления 101-й стрелковой дивизии был Василий Тюменцев 1928 года рождения, красноармеец из музыкального взвода 101-й СД. Родился в селе Паратунка Камчатского края, пропал без вести 18 августа 1945 года при штурме острова Шумшу. Поисковики уже ищут родственников воина.Обнаруженные останки солдат будут захоронены на воинском мемориале в Северо-Курильске 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны.Остров Шумшу относится к северной группе Курильских островов. Он находится в 11 километрах от Камчатки и в двух километрах от ближайшего обитаемого Курильского острова Парамушир. Сейчас на Шумшу живут пять человек - смотрители двух маяков. В августе 1945 года там шли ожесточенные бои с японцами.

https://ria.ru/20210729/boets-1743363969.html

https://ria.ru/20210720/ostanki-1742074089.html

курильские острова

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, курильские острова, поисковое движение россии