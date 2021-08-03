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На курильском острове Шумшу нашли останки шести советских солдат
На курильском острове Шумшу нашли останки шести советских солдат - РИА Новости, 03.08.2021
На курильском острове Шумшу нашли останки шести советских солдат
Останки шести советских солдат обнаружили сахалинские поисковики на Курильском острове Шумшу, рассказал РИА Новости во вторник руководитель регионального... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T04:58
2021-08-03T04:58
общество
курильские острова
поисковое движение россии
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 авг - РИА Новости. Останки шести советских солдат обнаружили сахалинские поисковики на Курильском острове Шумшу, рассказал РИА Новости во вторник руководитель регионального отделения "Поискового движения России" Артем Бандура.Коллективное захоронение нашли в 200 метрах от мемориала на горе Северной. Сначала на глубине около 60 сантиметров обнаружили человеческий череп и каску."Погибшие были сброшены в воронку и сверху присыпаны землёй, а с течением времени всё сравнялось с основной поверхностью, так, что не было и намека на это санитарное захоронение", - рассказал поисковик.У одного из солдат при себе оказался перочинный нож с нацарапанной надписью "На память Ване".Поисковики обнаружили, что в списках погибших управления 101-й стрелковой дивизии был Василий Тюменцев 1928 года рождения, красноармеец из музыкального взвода 101-й СД. Родился в селе Паратунка Камчатского края, пропал без вести 18 августа 1945 года при штурме острова Шумшу. Поисковики уже ищут родственников воина.Обнаруженные останки солдат будут захоронены на воинском мемориале в Северо-Курильске 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны.Остров Шумшу относится к северной группе Курильских островов. Он находится в 11 километрах от Камчатки и в двух километрах от ближайшего обитаемого Курильского острова Парамушир. Сейчас на Шумшу живут пять человек - смотрители двух маяков. В августе 1945 года там шли ожесточенные бои с японцами.
https://ria.ru/20210729/boets-1743363969.html
https://ria.ru/20210720/ostanki-1742074089.html
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общество, курильские острова, поисковое движение россии
04:58 03.08.2021
 
На курильском острове Шумшу нашли останки шести советских солдат

Поисковики нашли останки шести советских солдат на курильском острове Шумшу

© Фото : региональное отделение Поисковое движение РоссииУчастники поисковой экспедиции на острове Шумшу
Участники поисковой экспедиции на острове Шумшу - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© Фото : региональное отделение Поисковое движение России
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 авг - РИА Новости. Останки шести советских солдат обнаружили сахалинские поисковики на Курильском острове Шумшу, рассказал РИА Новости во вторник руководитель регионального отделения "Поискового движения России" Артем Бандура.
Коллективное захоронение нашли в 200 метрах от мемориала на горе Северной. Сначала на глубине около 60 сантиметров обнаружили человеческий череп и каску.
"Сразу же вокруг проверили поверхность земли, где на расстоянии около двух метров также был чёткий глубокий сигнал. Стали углубляться в этом месте и наткнулись на солдатские ботинки. Сделали раскоп, и оказалось, что боец не один, а их там шесть", - рассказал Бандура.
"Погибшие были сброшены в воронку и сверху присыпаны землёй, а с течением времени всё сравнялось с основной поверхностью, так, что не было и намека на это санитарное захоронение", - рассказал поисковик.
У одного из солдат при себе оказался перочинный нож с нацарапанной надписью "На память Ване".
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"Выделяется один из солдат. Как раз он был в стальном шлеме и его поднимали последним. В том месте, где на галифе были карманы, лежал мундштук для духового инструмента - трубы или горна. А это вещь индивидуальная", - рассказал Бандура.
Поисковики обнаружили, что в списках погибших управления 101-й стрелковой дивизии был Василий Тюменцев 1928 года рождения, красноармеец из музыкального взвода 101-й СД. Родился в селе Паратунка Камчатского края, пропал без вести 18 августа 1945 года при штурме острова Шумшу. Поисковики уже ищут родственников воина.
Обнаруженные останки солдат будут захоронены на воинском мемориале в Северо-Курильске 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны.
Остров Шумшу относится к северной группе Курильских островов. Он находится в 11 километрах от Камчатки и в двух километрах от ближайшего обитаемого Курильского острова Парамушир. Сейчас на Шумшу живут пять человек - смотрители двух маяков. В августе 1945 года там шли ожесточенные бои с японцами.
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ОбществоКурильские островаПоисковое движение России
 
 
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