На курильском острове Шумшу нашли останки шести советских солдат
Поисковики нашли останки шести советских солдат на курильском острове Шумшу
© Фото : региональное отделение Поисковое движение РоссииУчастники поисковой экспедиции на острове Шумшу
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 авг - РИА Новости. Останки шести советских солдат обнаружили сахалинские поисковики на Курильском острове Шумшу, рассказал РИА Новости во вторник руководитель регионального отделения "Поискового движения России" Артем Бандура.
Коллективное захоронение нашли в 200 метрах от мемориала на горе Северной. Сначала на глубине около 60 сантиметров обнаружили человеческий череп и каску.
"Сразу же вокруг проверили поверхность земли, где на расстоянии около двух метров также был чёткий глубокий сигнал. Стали углубляться в этом месте и наткнулись на солдатские ботинки. Сделали раскоп, и оказалось, что боец не один, а их там шесть", - рассказал Бандура.
"Погибшие были сброшены в воронку и сверху присыпаны землёй, а с течением времени всё сравнялось с основной поверхностью, так, что не было и намека на это санитарное захоронение", - рассказал поисковик.
У одного из солдат при себе оказался перочинный нож с нацарапанной надписью "На память Ване".
"Выделяется один из солдат. Как раз он был в стальном шлеме и его поднимали последним. В том месте, где на галифе были карманы, лежал мундштук для духового инструмента - трубы или горна. А это вещь индивидуальная", - рассказал Бандура.
Поисковики обнаружили, что в списках погибших управления 101-й стрелковой дивизии был Василий Тюменцев 1928 года рождения, красноармеец из музыкального взвода 101-й СД. Родился в селе Паратунка Камчатского края, пропал без вести 18 августа 1945 года при штурме острова Шумшу. Поисковики уже ищут родственников воина.
Обнаруженные останки солдат будут захоронены на воинском мемориале в Северо-Курильске 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны.
Остров Шумшу относится к северной группе Курильских островов. Он находится в 11 километрах от Камчатки и в двух километрах от ближайшего обитаемого Курильского острова Парамушир. Сейчас на Шумшу живут пять человек - смотрители двух маяков. В августе 1945 года там шли ожесточенные бои с японцами.