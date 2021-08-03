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ЦБ может продать контрольный пакет "Открытия" до конца года
ЦБ может продать контрольный пакет "Открытия" до конца года - РИА Новости, 03.08.2021
ЦБ может продать контрольный пакет "Открытия" до конца года
ЦБ сообщил, что начинает подготовку к продаже акций банка "Открытие", изучается два варианта сделки. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T15:20
2021-08-03T15:20
2021-08-03T15:20
экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. ЦБ сообщил, что начинает подготовку к продаже акций банка "Открытие", изучается два варианта сделки. Сейчас начинается сбор заявок от заинтересованных стратегических инвесторов. Если к пакету будет проявлен интерес, торги планируется провести до конца года.Рассматривается также вариант продажи по частям.Кроме того, из банковской группы до реализации могут выделить страховой и пенсионный бизнесы."Открытие" стал первым крупным банком, который попал под санацию через созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора.
https://ria.ru/20210729/otkrytie-1739630206.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
ЦБ может продать контрольный пакет "Открытия" до конца года
ЦБ объявил о поиске стратегического инвестора для покупки банка "Открытие"
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. ЦБ
сообщил, что начинает подготовку к продаже акций банка "Открытие", изучается два варианта сделки.
Сейчас начинается сбор заявок от заинтересованных стратегических инвесторов.
"Предмет возможной реализации: не менее 50% от общего количества акций банка плюс одна обыкновенная именная бездокументарная акция банка", — говорится в материалах ЦБ.
Если к пакету будет проявлен интерес, торги планируется провести до конца года.
Рассматривается также вариант продажи по частям.
Кроме того, из банковской группы до реализации могут выделить страховой и пенсионный бизнесы.
"Открытие" стал первым крупным банком, который попал под санацию через созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора.