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ЦБ может продать контрольный пакет "Открытия" до конца года

ЦБ может продать контрольный пакет "Открытия" до конца года - РИА Новости, 03.08.2021

ЦБ может продать контрольный пакет "Открытия" до конца года

ЦБ сообщил, что начинает подготовку к продаже акций банка "Открытие", изучается два варианта сделки. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T15:20

2021-08-03T15:20

2021-08-03T15:20

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. ЦБ сообщил, что начинает подготовку к продаже акций банка "Открытие", изучается два варианта сделки. Сейчас начинается сбор заявок от заинтересованных стратегических инвесторов. Если к пакету будет проявлен интерес, торги планируется провести до конца года.Рассматривается также вариант продажи по частям.Кроме того, из банковской группы до реализации могут выделить страховой и пенсионный бизнесы."Открытие" стал первым крупным банком, который попал под санацию через созданный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора.

https://ria.ru/20210729/otkrytie-1739630206.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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экономика, центральный банк рф (цб рф)