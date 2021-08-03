https://ria.ru/20210803/ogranicheniya-1744177695.html

В Ростовской области ужесточат ограничения по коронавирусу

В Ростовской области ужесточат ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 03.08.2021

В Ростовской области ужесточат ограничения по коронавирусу

Антиковидные ограничения ужесточат в Ростовской области с 4 августа, в частности, посетить ряд заведений в регионе теперь можно будет только с сертификатом о... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T15:34

2021-08-03T15:34

2021-08-03T15:42

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг – РИА Новости. Антиковидные ограничения ужесточат в Ростовской области с 4 августа, в частности, посетить ряд заведений в регионе теперь можно будет только с сертификатом о прививке, справкой о перенесенном заболевании либо отрицательным ПЦР-тестом, сообщает правительство региона.Изменения в действующее постановление регионального правительства №272 во вторник утвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев."Новый документ вводит с 4 августа обязательное условие для посещения гражданами ряда организаций и учреждений. Для того чтобы посетить их лично, потребуется предъявить один из трех документов: сертификат о вакцинации от COVID-19; либо документ о перенесенном в течение предшествующего полугодового периода заболевании, вызванного коронавирусом; либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19", - говорится в сообщении. При этом последний документ действителен только в течение трех дней, ограничения не распространяются на несовершеннолетних.Один из трех документов потребуется предъявить при посещении МФЦ, расчетно-кассовых центров, отделений почты, социальных фондов, а также при заселении в общежитие – как студентам 18 лет и старше, так и работникам образовательных организаций. Также документы потребуются для допуска в фитнес-клубы, спортзалы и организации общественного питания, в том числе на летние веранды.Также с 4 августа на территории области приостанавливается деятельность бань и саун, а также бассейнов и аквапарков в закрытых помещениях. В парках культуры и отдыха введен временный запрет на работу аттракционов.В торгово-развлекательных центрах вновь запрещена работа фуд-кортов. В медицинских организациях области приостанавливается проведение профосмотров и диспансеризации граждан, плановая госпитализация, а также оказание плановой медпомощи, которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациентов.

https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743873547.html

https://ria.ru/20210730/peterburg-1743549973.html

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