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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210803/ogranicheniya-1744177695.html
В Ростовской области ужесточат ограничения по коронавирусу
В Ростовской области ужесточат ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 03.08.2021
В Ростовской области ужесточат ограничения по коронавирусу
Антиковидные ограничения ужесточат в Ростовской области с 4 августа, в частности, посетить ряд заведений в регионе теперь можно будет только с сертификатом о... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T15:34
2021-08-03T15:42
распространение коронавируса
общество
ростовская область
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг – РИА Новости. Антиковидные ограничения ужесточат в Ростовской области с 4 августа, в частности, посетить ряд заведений в регионе теперь можно будет только с сертификатом о прививке, справкой о перенесенном заболевании либо отрицательным ПЦР-тестом, сообщает правительство региона.Изменения в действующее постановление регионального правительства №272 во вторник утвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев."Новый документ вводит с 4 августа обязательное условие для посещения гражданами ряда организаций и учреждений. Для того чтобы посетить их лично, потребуется предъявить один из трех документов: сертификат о вакцинации от COVID-19; либо документ о перенесенном в течение предшествующего полугодового периода заболевании, вызванного коронавирусом; либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19", - говорится в сообщении. При этом последний документ действителен только в течение трех дней, ограничения не распространяются на несовершеннолетних.Один из трех документов потребуется предъявить при посещении МФЦ, расчетно-кассовых центров, отделений почты, социальных фондов, а также при заселении в общежитие – как студентам 18 лет и старше, так и работникам образовательных организаций. Также документы потребуются для допуска в фитнес-клубы, спортзалы и организации общественного питания, в том числе на летние веранды.Также с 4 августа на территории области приостанавливается деятельность бань и саун, а также бассейнов и аквапарков в закрытых помещениях. В парках культуры и отдыха введен временный запрет на работу аттракционов.В торгово-развлекательных центрах вновь запрещена работа фуд-кортов. В медицинских организациях области приостанавливается проведение профосмотров и диспансеризации граждан, плановая госпитализация, а также оказание плановой медпомощи, которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациентов.
https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743873547.html
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общество, ростовская область, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:34 03.08.2021 (обновлено: 15:42 03.08.2021)
 
В Ростовской области ужесточат ограничения по коронавирусу

В Ростовской области ужесточат ограничения по коронавирусу с 4 августа

© Сергей ПивоваровВид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
Вид на Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону
© Сергей Пивоваров
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг – РИА Новости. Антиковидные ограничения ужесточат в Ростовской области с 4 августа, в частности, посетить ряд заведений в регионе теперь можно будет только с сертификатом о прививке, справкой о перенесенном заболевании либо отрицательным ПЦР-тестом, сообщает правительство региона.
Изменения в действующее постановление регионального правительства №272 во вторник утвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
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"Новый документ вводит с 4 августа обязательное условие для посещения гражданами ряда организаций и учреждений. Для того чтобы посетить их лично, потребуется предъявить один из трех документов: сертификат о вакцинации от COVID-19; либо документ о перенесенном в течение предшествующего полугодового периода заболевании, вызванного коронавирусом; либо отрицательный ПЦР-тест на COVID-19", - говорится в сообщении. При этом последний документ действителен только в течение трех дней, ограничения не распространяются на несовершеннолетних.
Один из трех документов потребуется предъявить при посещении МФЦ, расчетно-кассовых центров, отделений почты, социальных фондов, а также при заселении в общежитие – как студентам 18 лет и старше, так и работникам образовательных организаций. Также документы потребуются для допуска в фитнес-клубы, спортзалы и организации общественного питания, в том числе на летние веранды.
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В торгово-развлекательных центрах вновь запрещена работа фуд-кортов. В медицинских организациях области приостанавливается проведение профосмотров и диспансеризации граждан, плановая госпитализация, а также оказание плановой медпомощи, которая может быть отсрочена без угрозы жизни и здоровью пациентов.
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