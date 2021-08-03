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Очевидец сообщил о вооруженных людях в доме главы Минобороны Афганистана

Очевидец сообщил о вооруженных людях в доме главы Минобороны Афганистана - РИА Новости, 03.08.2021

Очевидец сообщил о вооруженных людях в доме главы Минобороны Афганистана

В дом министра обороны Афганистана Бисмиллы Хана Мохаммади ворвались несколько вооруженных людей, сообщили РИА Новости очевидец и источник в полиции Кабула. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T19:12

2021-08-03T19:12

2021-08-03T21:09

афганистан

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В дом министра обороны Афганистана Бисмиллы Хана Мохаммади ворвались несколько вооруженных людей, сообщили РИА Новости очевидец и источник в полиции Кабула.Известно, что ранее в этом районе взорвалась машина и началась перестрелка.В свою очередь, агентство Пажвак со ссылкой на представителей Минобороны сообщило, что генерал Мохаммади при нападении на его дом не пострадал. По данным источников телеканала TOLO News, целью нападения был принадлежащий министру "гостевой домик", а сам он находился в другом месте.Как сообщила итальянская неправительственная организация Emergency, в результате взрыва шесть человек оказались в больнице, на месте продолжается перестрелка.Кроме того, по информации источника РИА Новости в полиции Кабула, вооруженные неизвестные вошли также в дом члена нижней палаты парламента Азима Баглани. Его жилище находится рядом с домом Мохаммади.В Афганистане продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города.Нестабильность в стране нарастает на фоне вывода американских войск. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана" подписали в Дохе соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана и начало межафганского диалога после обмена пленными.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210803/afganistan-1744237408.html

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афганистан

кабул (город)

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афганистан, в мире, кабул (город)