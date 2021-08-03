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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210803/nyu-york-1744210318.html
В Нью-Йорке ввели ограничения для посещения ресторанов
В Нью-Йорке ввели ограничения для посещения ресторанов - РИА Новости, 03.08.2021
В Нью-Йорке ввели ограничения для посещения ресторанов
Власти Нью-Йорка потребуют прививку от посетителей и работников ресторанов и фитнеса, заявил мэр города Билл де Блазио. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T17:47
2021-08-03T17:54
распространение коронавируса
в мире
нью-йорк (город)
билл де блазио
коронавирус covid-19
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Власти Нью-Йорка потребуют прививку от посетителей и работников ресторанов и фитнеса, заявил мэр города Билл де Блазио."Каждый, кто вакцинирован, может делать множество вещей, доступных в городе. Но если ты не вакцинирован, ты не сможешь в них участвовать", - сказал де Блазио на пресс-конференции, которая транслировалась в его аккаунте в Twitter.По его словам, вакцинацию потребуют от работников и посетителей ресторанов и фитнеса. Прививка станет "ключом" для восстановления и защиты, а также своеобразным городским пропуском, сказал мэр."Если вы хотите полностью быть частью общества, вы должны быть вакцинированы", - сказал он.По словам де Блазио, требование для ресторанов и фитнеса вступит в силу с 16 августа, а с 13 сентября начнутся проверки. Посетителям достаточно будет показать карточку о сделанной первой прививке, сказал мэр.
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в мире, нью-йорк (город), билл де блазио, коронавирус covid-19
17:47 03.08.2021 (обновлено: 17:54 03.08.2021)
 
В Нью-Йорке ввели ограничения для посещения ресторанов

Мэр Билл де Блазио: Нью-Йорк вводит обязательную вакцинацию для посетителей и работников ресторанов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкРесторан быстрого питания "Макдоналдс" в Нью-Йорке
Ресторан быстрого питания Макдоналдс в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Власти Нью-Йорка потребуют прививку от посетителей и работников ресторанов и фитнеса, заявил мэр города Билл де Блазио.
"Каждый, кто вакцинирован, может делать множество вещей, доступных в городе. Но если ты не вакцинирован, ты не сможешь в них участвовать", - сказал де Блазио на пресс-конференции, которая транслировалась в его аккаунте в Twitter.
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По его словам, вакцинацию потребуют от работников и посетителей ресторанов и фитнеса. Прививка станет "ключом" для восстановления и защиты, а также своеобразным городским пропуском, сказал мэр.
"Если вы хотите полностью быть частью общества, вы должны быть вакцинированы", - сказал он.
По словам де Блазио, требование для ресторанов и фитнеса вступит в силу с 16 августа, а с 13 сентября начнутся проверки. Посетителям достаточно будет показать карточку о сделанной первой прививке, сказал мэр.
 
Распространение коронавирусаВ миреНью-Йорк (город)Билл де БлазиоКоронавирус COVID-19
 
 
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