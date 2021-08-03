https://ria.ru/20210803/nyu-york-1744210318.html

В Нью-Йорке ввели ограничения для посещения ресторанов

В Нью-Йорке ввели ограничения для посещения ресторанов - РИА Новости, 03.08.2021

В Нью-Йорке ввели ограничения для посещения ресторанов

Власти Нью-Йорка потребуют прививку от посетителей и работников ресторанов и фитнеса, заявил мэр города Билл де Блазио. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T17:47

2021-08-03T17:47

2021-08-03T17:54

распространение коронавируса

в мире

нью-йорк (город)

билл де блазио

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Власти Нью-Йорка потребуют прививку от посетителей и работников ресторанов и фитнеса, заявил мэр города Билл де Блазио."Каждый, кто вакцинирован, может делать множество вещей, доступных в городе. Но если ты не вакцинирован, ты не сможешь в них участвовать", - сказал де Блазио на пресс-конференции, которая транслировалась в его аккаунте в Twitter.По его словам, вакцинацию потребуют от работников и посетителей ресторанов и фитнеса. Прививка станет "ключом" для восстановления и защиты, а также своеобразным городским пропуском, сказал мэр."Если вы хотите полностью быть частью общества, вы должны быть вакцинированы", - сказал он.По словам де Блазио, требование для ресторанов и фитнеса вступит в силу с 16 августа, а с 13 сентября начнутся проверки. Посетителям достаточно будет показать карточку о сделанной первой прививке, сказал мэр.

https://ria.ru/20210728/nyu-york-1743335168.html

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в мире, нью-йорк (город), билл де блазио, коронавирус covid-19