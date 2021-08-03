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Религия
https://ria.ru/20210803/nevskiy-1744175318.html
Мощи Александра Невского вернут в Москву после крестного хода 4 августа
Мощи Александра Невского вернут в Москву после крестного хода 4 августа - РИА Новости, 03.08.2021
Мощи Александра Невского вернут в Москву после крестного хода 4 августа
Крестный ход с мощами благоверного князя Александра Невского завершится у храма Христа Спасителя в Москве в среду, сообщили журналистам в Синодальном отделе по... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T15:25
2021-08-03T15:31
религия
белоруссия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
александр невский
московский патриархат
северо-кавказский федеральный округ
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Крестный ход с мощами благоверного князя Александра Невского завершится у храма Христа Спасителя в Москве в среду, сообщили журналистам в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата."4 августа 2021 года в Москву возвращается главная святыня исторического крестного хода – ковчег с частицей мощей благоверного великого князя Александра Невского. В год 800-летия со дня рождения святого князя этот крестный ход по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетил 28 населенных пунктов в 15 епархиях. &lt;...&gt; Святыню, которая возвращается в место своего постоянного пребывания, встретят в храме Христа Спасителя 4 августа в 14.00", - говорится в сообщении.По благословению патриарха Кирилла мощи Александра Невского с 12 июня по 14 августа привозились в епархии РПЦ в России и Белоруссии. Частицы мощей были пронесены четырьмя маршрутами: историческим, повторившим путь принесения мощей в 1723 году из Владимира в Шлиссельбург, южным, включающим города Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, восточным, начавшимся в Екатеринбурге и достигающим крайней точки в Южно-Сахалинске, и маршрутом из Вознесенской Давидовой пустыни в Подмосковье по городам Центрального федерального округа и Белоруссии.Общая протяженность исторического крестного хода составила 4 тысячи километров, сообщили в отделе. Общая же протяженность четырех крестных ходов составляет около 25 тысяч километров. Частицы мощей Александра Невского при этом были взяты не из Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры в Петербурге, где хранится их большая часть, а из храмов Москвы и Московской области, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга, в которых они постоянно пребывают.В 1547 году Александр Невский был причислен к лику святых. В 1723-1724 годах его мощи были перенесены из Владимирского Рождественского собора в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге, где находятся до сих пор. Патриарх Кирилл в феврале объявил 2021 год Годом Александра Невского. Соответствующий указ президента РФ был издан в 2014 году. Всего в юбилейном году церковь планирует провести порядка 800 различных мероприятий.
https://ria.ru/20210801/vaktsinatsiya-1743905858.html
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белоруссия, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), александр невский, московский патриархат, северо-кавказский федеральный округ, россия
15:25 03.08.2021 (обновлено: 15:31 03.08.2021)
 
Мощи Александра Невского вернут в Москву после крестного хода 4 августа

РПЦ: частицы мощей Александра Невского вернут в Москву после крестного хода 4 августа

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на Храм Христа Спасителя
Вид на Храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Крестный ход с мощами благоверного князя Александра Невского завершится у храма Христа Спасителя в Москве в среду, сообщили журналистам в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.
"4 августа 2021 года в Москву возвращается главная святыня исторического крестного хода – ковчег с частицей мощей благоверного великого князя Александра Невского. В год 800-летия со дня рождения святого князя этот крестный ход по благословению святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла посетил 28 населенных пунктов в 15 епархиях. <...> Святыню, которая возвращается в место своего постоянного пребывания, встретят в храме Христа Спасителя 4 августа в 14.00", - говорится в сообщении.
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По благословению патриарха Кирилла мощи Александра Невского с 12 июня по 14 августа привозились в епархии РПЦ в России и Белоруссии. Частицы мощей были пронесены четырьмя маршрутами: историческим, повторившим путь принесения мощей в 1723 году из Владимира в Шлиссельбург, южным, включающим города Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, восточным, начавшимся в Екатеринбурге и достигающим крайней точки в Южно-Сахалинске, и маршрутом из Вознесенской Давидовой пустыни в Подмосковье по городам Центрального федерального округа и Белоруссии.
Общая протяженность исторического крестного хода составила 4 тысячи километров, сообщили в отделе. Общая же протяженность четырех крестных ходов составляет около 25 тысяч километров. Частицы мощей Александра Невского при этом были взяты не из Свято-Троицкой Александро-Невской Лавры в Петербурге, где хранится их большая часть, а из храмов Москвы и Московской области, Ростова-на-Дону и Екатеринбурга, в которых они постоянно пребывают.
В 1547 году Александр Невский был причислен к лику святых. В 1723-1724 годах его мощи были перенесены из Владимирского Рождественского собора в Александро-Невскую лавру в Санкт-Петербурге, где находятся до сих пор. Патриарх Кирилл в феврале объявил 2021 год Годом Александра Невского. Соответствующий указ президента РФ был издан в 2014 году. Всего в юбилейном году церковь планирует провести порядка 800 различных мероприятий.
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