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На востоке Индии жертвами наводнения стали 14 человек
На востоке Индии жертвами наводнения стали 14 человек - РИА Новости, 03.08.2021
На востоке Индии жертвами наводнения стали 14 человек
По меньшей мере 14 человек погибли в индийском штате Западная Бенгалия из-за наводнений после сильных дождей и сброса воды из водохранилищ, 250 тысяч человек... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T15:25
2021-08-03T15:25
2021-08-03T15:30
в мире
индия
западная бенгалия
наводнение
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли в индийском штате Западная Бенгалия из-за наводнений после сильных дождей и сброса воды из водохранилищ, 250 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома, пишет газета Indian Express.Сообщается, что люди погибли из-за обрушения стен или поражения электрическим током. Правительство штата создало приюты для перемещенных лиц. По данным местных властей, несколько районов в Западной Бенгалии затоплены водой по пояс.Сильные дожди в Индии вызвали серьезные наводнения. Власти задействуют военные вертолеты для оказания гуманитарной помощи пострадавшим.
https://ria.ru/20210802/kitay-1743963260.html
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в мире, индия, западная бенгалия, наводнение
15:25 03.08.2021 (обновлено: 15:30 03.08.2021)
На востоке Индии жертвами наводнения стали 14 человек
Indian Express: жертвами наводнения на востоке Индии стали 14 человек