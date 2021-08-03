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На востоке Индии жертвами наводнения стали 14 человек

На востоке Индии жертвами наводнения стали 14 человек - РИА Новости, 03.08.2021

На востоке Индии жертвами наводнения стали 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли в индийском штате Западная Бенгалия из-за наводнений после сильных дождей и сброса воды из водохранилищ, 250 тысяч человек... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T15:25

2021-08-03T15:25

2021-08-03T15:30

в мире

индия

западная бенгалия

наводнение

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли в индийском штате Западная Бенгалия из-за наводнений после сильных дождей и сброса воды из водохранилищ, 250 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома, пишет газета Indian Express.Сообщается, что люди погибли из-за обрушения стен или поражения электрическим током. Правительство штата создало приюты для перемещенных лиц. По данным местных властей, несколько районов в Западной Бенгалии затоплены водой по пояс.Сильные дожди в Индии вызвали серьезные наводнения. Власти задействуют военные вертолеты для оказания гуманитарной помощи пострадавшим.

https://ria.ru/20210802/kitay-1743963260.html

индия

западная бенгалия

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в мире, индия, западная бенгалия, наводнение