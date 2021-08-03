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На востоке Индии жертвами наводнения стали 14 человек
На востоке Индии жертвами наводнения стали 14 человек - РИА Новости, 03.08.2021
На востоке Индии жертвами наводнения стали 14 человек
По меньшей мере 14 человек погибли в индийском штате Западная Бенгалия из-за наводнений после сильных дождей и сброса воды из водохранилищ, 250 тысяч человек... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T15:25
2021-08-03T15:30
в мире
индия
западная бенгалия
наводнение
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли в индийском штате Западная Бенгалия из-за наводнений после сильных дождей и сброса воды из водохранилищ, 250 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома, пишет газета Indian Express.Сообщается, что люди погибли из-за обрушения стен или поражения электрическим током. Правительство штата создало приюты для перемещенных лиц. По данным местных властей, несколько районов в Западной Бенгалии затоплены водой по пояс.Сильные дожди в Индии вызвали серьезные наводнения. Власти задействуют военные вертолеты для оказания гуманитарной помощи пострадавшим.
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индия
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в мире, индия, западная бенгалия, наводнение
15:25 03.08.2021 (обновлено: 15:30 03.08.2021)
 
На востоке Индии жертвами наводнения стали 14 человек

Indian Express: жертвами наводнения на востоке Индии стали 14 человек

© AP Photo / Rajesh Kumar SinghЗатопленные дома в Аллахабаде, Индия
Затопленные дома в Аллахабаде, Индия - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© AP Photo / Rajesh Kumar Singh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли в индийском штате Западная Бенгалия из-за наводнений после сильных дождей и сброса воды из водохранилищ, 250 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома, пишет газета Indian Express.
Сообщается, что люди погибли из-за обрушения стен или поражения электрическим током. Правительство штата создало приюты для перемещенных лиц. По данным местных властей, несколько районов в Западной Бенгалии затоплены водой по пояс.
Наводнение после дождя в Чжэнчжоу провинции Хэнань - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 11:50
Число жертв наводнения в провинции Хэнань выросло до 302 человек
Сильные дожди в Индии вызвали серьезные наводнения. Власти задействуют военные вертолеты для оказания гуманитарной помощи пострадавшим.
 
В миреИндияЗападная БенгалияНаводнение
 
 
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