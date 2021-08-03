https://ria.ru/20210803/nauka-1744210933.html
Глава НАСА рассказал о перспективах модуля "Наука"
Глава НАСА рассказал о перспективах модуля "Наука" - РИА Новости, 03.08.2021
Глава НАСА рассказал о перспективах модуля "Наука"
Глава НАСА Билл Нельсон заявил, что присоединение к Международной космической станции российского модуля "Наука" будет способствовать развитию сотрудничества РФ РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T17:48
2021-08-03T17:48
2021-08-03T18:06
наука
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наса
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
россия
билл нельсон
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Глава НАСА Билл Нельсон заявил, что присоединение к Международной космической станции российского модуля "Наука" будет способствовать развитию сотрудничества РФ и США и сулит перспективы новых открытий."Успешное добавление многоцелевого лабораторного модуля поспособствует продолжению нашего сотрудничества с русскими. Я взволнован тем, что сулит нам будущее - "Наука" и европейский робот-манипулятор помогут совершить еще больше открытий, ценных как для жизни на Земле, так и с учетом нашего продвижения в космос и на Марс", - сказал Нельсон на конференции, посвященной эксплуатации МКС.Он добавил, что на прошлой неделе космическим ведомствам обеих стран пришлось пережить "немного незапланированного волнения", когда при стыковке у "Науки" неожиданно включились двигатели.В прямом взаимодействии друг с другом специалистам РФ и США удалось оперативно восстановить ориентацию МКС и обеспечить безопасность экипажа, сказал Нельсон.Модуль был запущен с космодрома "Байконур" 21 июля ракетой-носителем "Протон-М" и 29 июля причалил к модулю "Звезда" российского сегмента МКС. Экипаж открыл люк в модуль 30 июля.
https://ria.ru/20210802/nauka-1743954012.html
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сша, наса, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия, билл нельсон
17:48 03.08.2021 (обновлено: 18:06 03.08.2021)
Глава НАСА рассказал о перспективах модуля "Наука"
Глава НАСА Нельсон: добавление к МКС модуля "Наука" будет способствовать развитию сотрудничества