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В Госдуме хотят увеличить предельный размер социального налогового вычета
В Госдуме хотят увеличить предельный размер социального налогового вычета - РИА Новости, 03.08.2021
В Госдуме хотят увеличить предельный размер социального налогового вычета
Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов во вторник намерены внести в Госдуму законопроект об увеличении предельного размера социального налогового... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T00:25
2021-08-03T00:25
общество
лдпр
ярослав нилов
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов во вторник намерены внести в Госдуму законопроект об увеличении предельного размера социального налогового вычета со 120 тысяч рублей до 360 тысяч рублей, текст документа опубликован в Telegram-канале одного из авторов инициативы, главы комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.Как уточняется в пояснительной записке, законопроектом предлагается внести изменение в Налоговый кодекс РФ, согласно которому предельный размер социального налогового вычета увеличивается со 120 тысяч рублей до 360 тысяч рублей.Авторы законопроекта напомнили о том, что в Налоговом кодексе РФ установлено, что социальные налоговые вычеты с расходов на обучение, лечение, формирование пенсионных накоплений, прохождение независимой оценки своей квалификации предоставляются в размере фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 тысяч рублей за налоговый период.Таким образом, подчеркивается в пояснительной записке, получить не более 15,6 тысячи рублей за налоговый период - 13% от этой суммы - могут официально работающие граждане, которые направили в течение года деньги на социальные нужды.Однако, как уточняют авторы инициативы, предельная сумма социального налогового вычета в размере 120 тысяч рублей была установлена более 10 лет и с тех пор ни разу не менялась. В то же время, по их словам, стоимость обучения в российских вузах за этот период увеличилась более чем в три раза, цены на лекарства ежегодно дорожали в среднем на 10%, рубль, как оценивают специалисты, обесценился почти в три раза.Также отмечается, что, по данным Росстата, за 2020 год реальные денежные доходы сократились на 3,5% и оказались на 10,6% ниже уровня доходов 2013 года, несмотря на антикризисные социальные выплаты, включая повышенные пособия по безработице и выплаты семьям с детьми. Кроме этого, уточняется, что, по данным Банка России, инфляция в 2021 году складывается выше прогнозной, на 15 марта рост цен составил 5,8%."Принятие законопроекта позволит гражданам вернуть не более 46,8 тысяч рублей уплаченного ими налога на доходы физических лиц за налоговый период, то есть повысить, хоть и незначительно, их доходы, сделать более доступными для них качественное образование и медицинские услуги", - говорится в пояснительной записке.Вступление в силу данного закона предполагается с 1 января 2022 года.
https://radiosputnik.ria.ru/20210730/vychet-1743660552.html
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общество, лдпр, ярослав нилов, россия
00:25 03.08.2021
 
В Госдуме хотят увеличить предельный размер социального налогового вычета

В Госдуму внесут законопроект об увеличении предельного размера социального налогового вычета

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов во вторник намерены внести в Госдуму законопроект об увеличении предельного размера социального налогового вычета со 120 тысяч рублей до 360 тысяч рублей, текст документа опубликован в Telegram-канале одного из авторов инициативы, главы комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.
Как уточняется в пояснительной записке, законопроектом предлагается внести изменение в Налоговый кодекс РФ, согласно которому предельный размер социального налогового вычета увеличивается со 120 тысяч рублей до 360 тысяч рублей.
Авторы законопроекта напомнили о том, что в Налоговом кодексе РФ установлено, что социальные налоговые вычеты с расходов на обучение, лечение, формирование пенсионных накоплений, прохождение независимой оценки своей квалификации предоставляются в размере фактически произведенных расходов, но в совокупности не более 120 тысяч рублей за налоговый период.
Таким образом, подчеркивается в пояснительной записке, получить не более 15,6 тысячи рублей за налоговый период - 13% от этой суммы - могут официально работающие граждане, которые направили в течение года деньги на социальные нужды.
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Однако, как уточняют авторы инициативы, предельная сумма социального налогового вычета в размере 120 тысяч рублей была установлена более 10 лет и с тех пор ни разу не менялась. В то же время, по их словам, стоимость обучения в российских вузах за этот период увеличилась более чем в три раза, цены на лекарства ежегодно дорожали в среднем на 10%, рубль, как оценивают специалисты, обесценился почти в три раза.
Также отмечается, что, по данным Росстата, за 2020 год реальные денежные доходы сократились на 3,5% и оказались на 10,6% ниже уровня доходов 2013 года, несмотря на антикризисные социальные выплаты, включая повышенные пособия по безработице и выплаты семьям с детьми. Кроме этого, уточняется, что, по данным Банка России, инфляция в 2021 году складывается выше прогнозной, на 15 марта рост цен составил 5,8%.
"Принятие законопроекта позволит гражданам вернуть не более 46,8 тысяч рублей уплаченного ими налога на доходы физических лиц за налоговый период, то есть повысить, хоть и незначительно, их доходы, сделать более доступными для них качественное образование и медицинские услуги", - говорится в пояснительной записке.
Вступление в силу данного закона предполагается с 1 января 2022 года.
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