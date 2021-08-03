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В Киеве объяснили, как Европе "накачать экономические мышцы"
В Киеве объяснили, как Европе "накачать экономические мышцы" - РИА Новости, 03.08.2021
В Киеве объяснили, как Европе "накачать экономические мышцы"
Укрепление сотрудничества с тремя постсоветскими странами позволит Европе расширить свое глобальное влияние и "накачать экономические мышцы". Таким мнением с... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T10:04
2021-08-03T12:04
в мире
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сша
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евросоюз
нато
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Укрепление сотрудничества с тремя постсоветскими странами позволит Европе расширить свое глобальное влияние и "накачать экономические мышцы". Таким мнением с изданием Foreign Affairs поделился глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.По словам министра, Украина, Грузия и Молдавия создали так называемое ассоциированное трио для ускорения интеграции в ЕС.Кулеба также считает, что это поможет новой администрации США усилить трансатлантическое единство и безопасность на восточной границе "демократической Европы"."Ни одна из нынешних стран — членов НАТО не обладает таким (боевым. — Прим. ред.) опытом и знаниями", — убежден политик.Он заключил, что вхождение Украины в состав Североатлантического альянса и ЕС будет способствовать объединению западных государств.В 2014 году Верховная рада внесла поправки в два закона, согласно которым Украина отказалась от внеблокового статуса государства. В 2019 году парламент принял изменения в Конституцию, закрепив курс Киева на вступление в ЕС и НАТО. В итоге Украина стала шестой страной, получившим статус партнера блока с расширенными возможностями.По словам бывшего генсека альянса Андерса Фога Расмуссена, для вступления в организацию Киев должен достигнуть критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Специалисты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
https://radiosputnik.ria.ru/20210730/ukraina-1743689364.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210712/ukraina-1740992910.html
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в мире, украина, грузия, сша, молдавия, евросоюз, нато, верховная рада украины, мид украины, дмитрий кулеба, россия
10:04 03.08.2021 (обновлено: 12:04 03.08.2021)
 
В Киеве объяснили, как Европе "накачать экономические мышцы"

Глава МИД Украины Кулеба: Запад, приняв Киев в ЕС и НАТО, накачает экономические мышцы

CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Укрепление сотрудничества с тремя постсоветскими странами позволит Европе расширить свое глобальное влияние и "накачать экономические мышцы". Таким мнением с изданием Foreign Affairs поделился глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По словам министра, Украина, Грузия и Молдавия создали так называемое ассоциированное трио для ускорения интеграции в ЕС.

"Углубление взаимодействия с этой группой стран дает Европе возможность укрепить глобальное влияние, расширить пространство демократических ценностей и накачать дополнительные экономические мышцы", — пояснил он.

Кулеба также считает, что это поможет новой администрации США усилить трансатлантическое единство и безопасность на восточной границе "демократической Европы".
"Ни одна из нынешних стран — членов НАТО не обладает таким (боевым. — Прим. ред.) опытом и знаниями", — убежден политик.
Он заключил, что вхождение Украины в состав Североатлантического альянса и ЕС будет способствовать объединению западных государств.
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По словам бывшего генсека альянса Андерса Фога Расмуссена, для вступления в организацию Киев должен достигнуть критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Специалисты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.
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