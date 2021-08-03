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В Киеве объяснили, как Европе "накачать экономические мышцы"

В Киеве объяснили, как Европе "накачать экономические мышцы" - РИА Новости, 03.08.2021

В Киеве объяснили, как Европе "накачать экономические мышцы"

Укрепление сотрудничества с тремя постсоветскими странами позволит Европе расширить свое глобальное влияние и "накачать экономические мышцы". Таким мнением с... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T10:04

2021-08-03T10:04

2021-08-03T12:04

в мире

украина

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евросоюз

нато

верховная рада украины

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Укрепление сотрудничества с тремя постсоветскими странами позволит Европе расширить свое глобальное влияние и "накачать экономические мышцы". Таким мнением с изданием Foreign Affairs поделился глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.По словам министра, Украина, Грузия и Молдавия создали так называемое ассоциированное трио для ускорения интеграции в ЕС.Кулеба также считает, что это поможет новой администрации США усилить трансатлантическое единство и безопасность на восточной границе "демократической Европы"."Ни одна из нынешних стран — членов НАТО не обладает таким (боевым. — Прим. ред.) опытом и знаниями", — убежден политик.Он заключил, что вхождение Украины в состав Североатлантического альянса и ЕС будет способствовать объединению западных государств.В 2014 году Верховная рада внесла поправки в два закона, согласно которым Украина отказалась от внеблокового статуса государства. В 2019 году парламент принял изменения в Конституцию, закрепив курс Киева на вступление в ЕС и НАТО. В итоге Украина стала шестой страной, получившим статус партнера блока с расширенными возможностями.По словам бывшего генсека альянса Андерса Фога Расмуссена, для вступления в организацию Киев должен достигнуть критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Специалисты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://radiosputnik.ria.ru/20210730/ukraina-1743689364.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210712/ukraina-1740992910.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, грузия, сша, молдавия, евросоюз, нато, верховная рада украины, мид украины, дмитрий кулеба, россия