10:04 03.08.2021 (обновлено: 12:04 03.08.2021)
В Киеве объяснили, как Европе "накачать экономические мышцы"
Глава МИД Украины Кулеба: Запад, приняв Киев в ЕС и НАТО, накачает экономические мышцы
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Укрепление сотрудничества с тремя постсоветскими странами позволит Европе расширить свое глобальное влияние и "накачать экономические мышцы". Таким мнением с изданием Foreign Affairs поделился глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
По словам министра, Украина, Грузия и Молдавия создали так называемое ассоциированное трио для ускорения интеграции в ЕС.
"Углубление взаимодействия с этой группой стран дает Европе возможность укрепить глобальное влияние, расширить пространство демократических ценностей и накачать дополнительные экономические мышцы", — пояснил он.
Кулеба также считает, что это поможет новой администрации США усилить трансатлантическое единство и безопасность на восточной границе "демократической Европы".
"Ни одна из нынешних стран — членов НАТО не обладает таким (боевым. — Прим. ред.) опытом и знаниями", — убежден политик.
Он заключил, что вхождение Украины в состав Североатлантического альянса и ЕС будет способствовать объединению западных государств.
В 2014 году Верховная рада внесла поправки в два закона, согласно которым Украина отказалась от внеблокового статуса государства. В 2019 году парламент принял изменения в Конституцию, закрепив курс Киева на вступление в ЕС и НАТО. В итоге Украина стала шестой страной, получившим статус партнера блока с расширенными возможностями.
По словам бывшего генсека альянса Андерса Фога Расмуссена, для вступления в организацию Киев должен достигнуть критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Специалисты полагают, что Украина не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.