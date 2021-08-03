https://ria.ru/20210803/mvf-1744089419.html
МВФ выделит $650 миллиардов на восстановление мировой экономики
МВФ выделит $650 миллиардов на восстановление мировой экономики - РИА Новости, 03.08.2021
МВФ выделит $650 миллиардов на восстановление мировой экономики
Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение 650 миллиардов долларов для восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса, говорится в... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T02:29
2021-08-03T02:29
2021-08-03T02:29
экономика
мвф
весь мир
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d2c4dc40b3fc4336e4dc8657c1ee437d.jpg
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение 650 миллиардов долларов для восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса, говорится в сообщении организации.Как отмечается на сайте МВФ, распределения начнутся 23 августа, специальные права заимствования будут доступны всем членам фонда пропорционально их квотам. Около 275 миллиардов долларов предназначены для развивающихся рынков и стран с низким уровнем дохода, отметил МВФ.Глава МВФ Кристалина Георгиева назвала решение "историческим" и "прививкой для глобальной экономики во время беспрецедентного кризиса", говорится в пресс-релизе.
https://ria.ru/20210728/prognoz-1743250071.html
весь мир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/152901/70/1529017072_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_ebd7937a306ba9f9d989f81b599024fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, мвф, весь мир
МВФ выделит $650 миллиардов на восстановление мировой экономики
МВФ выделит 650 миллиардов долларов на восстановление мировой экономики