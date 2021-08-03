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МВФ выделит $650 миллиардов на восстановление мировой экономики
МВФ выделит $650 миллиардов на восстановление мировой экономики - РИА Новости, 03.08.2021
МВФ выделит $650 миллиардов на восстановление мировой экономики
Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение 650 миллиардов долларов для восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса, говорится в... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T02:29
2021-08-03T02:29
экономика
мвф
весь мир
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение 650 миллиардов долларов для восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса, говорится в сообщении организации.Как отмечается на сайте МВФ, распределения начнутся 23 августа, специальные права заимствования будут доступны всем членам фонда пропорционально их квотам. Около 275 миллиардов долларов предназначены для развивающихся рынков и стран с низким уровнем дохода, отметил МВФ.Глава МВФ Кристалина Георгиева назвала решение "историческим" и "прививкой для глобальной экономики во время беспрецедентного кризиса", говорится в пресс-релизе.
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экономика, мвф, весь мир
02:29 03.08.2021
 
МВФ выделит $650 миллиардов на восстановление мировой экономики

МВФ выделит 650 миллиардов долларов на восстановление мировой экономики

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение 650 миллиардов долларов для восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса, говорится в сообщении организации.
Как отмечается на сайте МВФ, распределения начнутся 23 августа, специальные права заимствования будут доступны всем членам фонда пропорционально их квотам. Около 275 миллиардов долларов предназначены для развивающихся рынков и стран с низким уровнем дохода, отметил МВФ.
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Глава МВФ Кристалина Георгиева назвала решение "историческим" и "прививкой для глобальной экономики во время беспрецедентного кризиса", говорится в пресс-релизе.
 
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