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МВФ выделит $650 миллиардов на восстановление мировой экономики

МВФ выделит $650 миллиардов на восстановление мировой экономики - РИА Новости, 03.08.2021

МВФ выделит $650 миллиардов на восстановление мировой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение 650 миллиардов долларов для восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса, говорится в... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T02:29

2021-08-03T02:29

2021-08-03T02:29

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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение 650 миллиардов долларов для восстановления мировой экономики после пандемии коронавируса, говорится в сообщении организации.Как отмечается на сайте МВФ, распределения начнутся 23 августа, специальные права заимствования будут доступны всем членам фонда пропорционально их квотам. Около 275 миллиардов долларов предназначены для развивающихся рынков и стран с низким уровнем дохода, отметил МВФ.Глава МВФ Кристалина Георгиева назвала решение "историческим" и "прививкой для глобальной экономики во время беспрецедентного кризиса", говорится в пресс-релизе.

https://ria.ru/20210728/prognoz-1743250071.html

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