https://ria.ru/20210803/murashko-1744137194.html

Мурашко назвал информацию о чипировании при вакцинации от COVID-19 ерундой

Мурашко назвал информацию о чипировании при вакцинации от COVID-19 ерундой - РИА Новости, 03.08.2021

Мурашко назвал информацию о чипировании при вакцинации от COVID-19 ерундой

Информация о чипироварии с помощью вакцинации от коронавируса - это ерунда, которая не укладывается в голове при сегодняшнем уровне знаний, заявил министр... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T12:29

2021-08-03T12:29

2021-08-03T12:56

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

коронавирус в россии

вакцинация россиян от covid-19

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ТОЛЬЯТТИ, 3 авг - РИА Новости. Информация о чипироварии с помощью вакцинации от коронавируса - это ерунда, которая не укладывается в голове при сегодняшнем уровне знаний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Слушать ерунду, глупости по поводу чипирования и еще что-то, просто в голову не укладывается при сегодняшнем уровне знаний", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что одной из важнейших задач на сегодня является прохождение вакцинации, это поможет сберечь жизнь.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://radiosputnik.ria.ru/20210802/koronavirus-1744027939.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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