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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210803/murashko-1744137194.html
Мурашко назвал информацию о чипировании при вакцинации от COVID-19 ерундой
Мурашко назвал информацию о чипировании при вакцинации от COVID-19 ерундой - РИА Новости, 03.08.2021
Мурашко назвал информацию о чипировании при вакцинации от COVID-19 ерундой
Информация о чипироварии с помощью вакцинации от коронавируса - это ерунда, которая не укладывается в голове при сегодняшнем уровне знаний, заявил министр... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T12:29
2021-08-03T12:56
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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ТОЛЬЯТТИ, 3 авг - РИА Новости. Информация о чипироварии с помощью вакцинации от коронавируса - это ерунда, которая не укладывается в голове при сегодняшнем уровне знаний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Слушать ерунду, глупости по поводу чипирования и еще что-то, просто в голову не укладывается при сегодняшнем уровне знаний", - сказал Мурашко журналистам.Он отметил, что одной из важнейших задач на сегодня является прохождение вакцинации, это поможет сберечь жизнь.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
12:29 03.08.2021 (обновлено: 12:56 03.08.2021)
 
Мурашко назвал информацию о чипировании при вакцинации от COVID-19 ерундой

Глава Минздрава Мурашко назвал ерундой информацию о чипировании с помощью вакцинации от COVID-19

© Sputnik / Мурад Оруджев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в Баку - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© Sputnik / Мурад Оруджев
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ТОЛЬЯТТИ, 3 авг - РИА Новости. Информация о чипироварии с помощью вакцинации от коронавируса - это ерунда, которая не укладывается в голове при сегодняшнем уровне знаний, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Слушать ерунду, глупости по поводу чипирования и еще что-то, просто в голову не укладывается при сегодняшнем уровне знаний", - сказал Мурашко журналистам.
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Он отметил, что одной из важнейших задач на сегодня является прохождение вакцинации, это поможет сберечь жизнь.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоКоронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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