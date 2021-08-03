https://ria.ru/20210803/moskva-1744251260.html

Дептранс опроверг сообщение о возгорании кабеля на зеленой ветке метро

Дептранс опроверг сообщение о возгорании кабеля на зеленой ветке метро - РИА Новости, 03.08.2021

Дептранс опроверг сообщение о возгорании кабеля на зеленой ветке метро

Дептранс Москвы в своем Telegram-канале опроверг информацию о возгорании кабеля на Замоскворецкой линии метрополитена. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T22:27

2021-08-03T22:27

2021-08-03T22:27

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дептранс Москвы в своем Telegram-канале опроверг информацию о возгорании кабеля на Замоскворецкой линии метрополитена."В сети появилась недостоверная информация о том, что на Замоскворецкой линии загорелся кабель. Эта новость не соответствует действительности", - говорится в сообщении.Отмечается, что в тоннеле одного из перегонов произошло тление провода светильника, машинист оперативно устранил его, сейчас метро едет штатно.По данным властей, безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожало.

https://ria.ru/20210629/qr-1739052445.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, россия