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Дептранс опроверг сообщение о возгорании кабеля на зеленой ветке метро
Дептранс опроверг сообщение о возгорании кабеля на зеленой ветке метро - РИА Новости, 03.08.2021
Дептранс опроверг сообщение о возгорании кабеля на зеленой ветке метро
Дептранс Москвы в своем Telegram-канале опроверг информацию о возгорании кабеля на Замоскворецкой линии метрополитена. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T22:27
2021-08-03T22:27
2021-08-03T22:27
происшествия
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департамент транспорта г. москвы
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Дептранс Москвы в своем Telegram-канале опроверг информацию о возгорании кабеля на Замоскворецкой линии метрополитена."В сети появилась недостоверная информация о том, что на Замоскворецкой линии загорелся кабель. Эта новость не соответствует действительности", - говорится в сообщении.Отмечается, что в тоннеле одного из перегонов произошло тление провода светильника, машинист оперативно устранил его, сейчас метро едет штатно.По данным властей, безопасности пассажиров и движению поездов ничего не угрожало.
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы, россия
Дептранс опроверг сообщение о возгорании кабеля на зеленой ветке метро
Московские власти опровергли сообщения о возгорании кабеля на "зеленой" ветке метро