https://ria.ru/20210803/moskva-1744108293.html

В Москве сильный ветер повалил 26 деревьев

В Москве сильный ветер повалил 26 деревьев - РИА Новости, 03.08.2021

В Москве сильный ветер повалил 26 деревьев

Сильный ветер в ночь на вторник повалил в Москве 26 деревьев, все они распилены и вывезены, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T10:02

2021-08-03T10:02

2021-08-03T10:03

происшествия

москва

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Сильный ветер в ночь на вторник повалил в Москве 26 деревьев, все они распилены и вывезены, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Ночью в отдельных районах города выпало до 22 миллиметров осадков – это более четверти месячной нормы. Наиболее интенсивным дождь был на юго-западе и в центре столицы. Сильным ветром повалено 26 деревьев. Все они распилены и вывезены", - говорится в сообщении.Отмечается, что системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20210803/turist-1744087278.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва