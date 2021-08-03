https://ria.ru/20210803/moskva-1744108293.html
В Москве сильный ветер повалил 26 деревьев
В Москве сильный ветер повалил 26 деревьев - РИА Новости, 03.08.2021
В Москве сильный ветер повалил 26 деревьев
Сильный ветер в ночь на вторник повалил в Москве 26 деревьев, все они распилены и вывезены, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T10:02
2021-08-03T10:02
2021-08-03T10:03
происшествия
москва
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Сильный ветер в ночь на вторник повалил в Москве 26 деревьев, все они распилены и вывезены, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Ночью в отдельных районах города выпало до 22 миллиметров осадков – это более четверти месячной нормы. Наиболее интенсивным дождь был на юго-западе и в центре столицы. Сильным ветром повалено 26 деревьев. Все они распилены и вывезены", - говорится в сообщении.Отмечается, что системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.
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происшествия, москва
10:02 03.08.2021 (обновлено: 10:03 03.08.2021)
В Москве сильный ветер повалил 26 деревьев
В Москве сильный ветер повалил 26 деревьев, их распилили и вывезли