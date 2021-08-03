https://ria.ru/20210803/moshenniki-1744095092.html

Мошенники придумали, как шантажировать "троллящих" их россиян

Мошенники придумали, как шантажировать "троллящих" их россиян - РИА Новости, 03.08.2021

Мошенники придумали, как шантажировать "троллящих" их россиян

Клиенты российских банков все чаще "троллят" телефонных мошенников, которые под разными предлогами пытаются выманить деньги у своих жертв, однако такое... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T06:06

2021-08-03T06:06

2021-08-03T06:06

общество

общероссийский народный фронт

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Клиенты российских банков все чаще "троллят" телефонных мошенников, которые под разными предлогами пытаются выманить деньги у своих жертв, однако такое поведение людей может обернуться для них серьезными неприятностями и потерей денег, рассказала РИА Новости руководитель проекта Общероссийского народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева.По данным ОНФ, 90% работоспособного населения страны минимум однажды столкнулись со звонками мошенников. Мошенники "откровенно достали людей", поэтому их "троллинг" становится национальным развлечением - в сети есть множество публикаций и видео с такими беседами, отметила Лазарева."Вместе с тем известны случаи записи голоса жертвы, последующий монтаж и затем шантаж граждан с помощью таких аудио", - продолжила она. Так, злоумышленник звонит жертве и записывает весь разговор, при этом даже если мошенник понимает, что человек его провоцирует, он начинает подыгрывать, чтобы запись была максимально насыщена, привела эксперт подробности."Позже в мессенджеры жертве присылается уже смонтированная запись якобы телефонного разговора, которая может своим сюжетом скомпрометировать ее и создать массу неприятностей. Помимо смонтированной записи, сообщение содержит требования прислать определенную сумму на указанный счет", - рассказала Лазарева.Если жертва отказывается удовлетворять требования, то злоумышленники угрожают отправить эту запись близким, работодателям, партнерам и так далее. Пока известно не так много подобных случаев и, как правило, они огласке не придаются самим жертвами из-за опасений тех самых неприятностей, отметила эксперт.Вместе с тем, по ее словам, было зафиксировано несколько историй, когда мошенникам удавалось с помощью поддельных записей телефонных разговоров довольно длительное время шантажировать своих жертв и выуживать крупные суммы несколькими траншами.

https://radiosputnik.ria.ru/20210731/moshenniki-1743792800.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210727/moshenniki-1743161287.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, общероссийский народный фронт, россия