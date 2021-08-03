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В Останкинскую башню ударили девять молний за день
В Останкинскую башню ударили девять молний за день - РИА Новости, 03.08.2021
В Останкинскую башню ударили девять молний за день
Второго августа в антенную часть Останкинской телебашни попало девять разрядов молний, все оборудование работало в штатном режиме, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T14:13
2021-08-03T14:15
происшествия
общество
москва
российская телевизионная и радиовещательная сеть
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Второго августа в антенную часть Останкинской телебашни попало девять разрядов молний, все оборудование работало в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети."2 августа за сутки в антенную часть Останкинской телебашни попало 9 разрядов молний. Грозовая активность в радиусе 5 километров от Останкинской башни была зафиксирована приборами днём в 11:00, а также ночью с 22:18 до 9:30 утра 3 августа. Сильные порывы ветра были отмечены с 23:05 до 23:15 и достигли 27 м/с на высоте 385 метров башни. В соответствии с регламентом, при таком ветре приостанавливается работа скоростных лифтов. В период с 23:07 до 23:22 шёл интенсивный дождь, за 15 минут выпало 13,4 мм, всего же за ночь выпала четверть месячной нормы осадков", - рассказали в пресс-службе.Установленная система молниезащиты и конструкция Останкинской телебашни, как отметили в РТРС, гарантируют безопасность сотрудников и посетителей."Телерадиопередающее оборудование работает в штатном режиме, трансляция телевизионных и радиопрограмм не прекращалась", - уточнили в пресс-службе.
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происшествия, общество, москва, российская телевизионная и радиовещательная сеть
14:13 03.08.2021 (обновлено: 14:15 03.08.2021)
 
В Останкинскую башню ударили девять молний за день

РТРС: девять разрядов молний за день ударили в антенную часть Останкинской телебашни

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на Москву с Воробьевых гор
Вид на Москву с Воробьевых гор - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Второго августа в антенную часть Останкинской телебашни попало девять разрядов молний, все оборудование работало в штатном режиме, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети.
"2 августа за сутки в антенную часть Останкинской телебашни попало 9 разрядов молний. Грозовая активность в радиусе 5 километров от Останкинской башни была зафиксирована приборами днём в 11:00, а также ночью с 22:18 до 9:30 утра 3 августа. Сильные порывы ветра были отмечены с 23:05 до 23:15 и достигли 27 м/с на высоте 385 метров башни. В соответствии с регламентом, при таком ветре приостанавливается работа скоростных лифтов. В период с 23:07 до 23:22 шёл интенсивный дождь, за 15 минут выпало 13,4 мм, всего же за ночь выпала четверть месячной нормы осадков", - рассказали в пресс-службе.
Установленная система молниезащиты и конструкция Останкинской телебашни, как отметили в РТРС, гарантируют безопасность сотрудников и посетителей.
"Телерадиопередающее оборудование работает в штатном режиме, трансляция телевизионных и радиопрограмм не прекращалась", - уточнили в пресс-службе.
Прохожие гуляют на территории ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 11:25
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