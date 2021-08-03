https://ria.ru/20210803/minzdrav-1744249074.html

Из стационаров в Турции выписали пятнадцать россиян

Из стационаров в Турции выписали пятнадцать россиян - РИА Новости, 03.08.2021

Из стационаров в Турции выписали пятнадцать россиян

Пятнадцать пострадавших в ДТП в Турции россиян выписаны из стационаров, пять остаются на лечении, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T22:00

2021-08-03T22:00

2021-08-03T22:05

в мире

анталья (провинция)

россия

дтп с российскими туристами в турции

туризм

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пятнадцать пострадавших в ДТП в Турции россиян выписаны из стационаров, пять остаются на лечении, сообщила пресс-служба Минздрава России.В понедельник автобус с 22 туристами из Самарской области попал в аварию в районе Сиде. Сообщалось о трех погибших. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус пересек разделительную линию, выскочил на встречную полосу и перевернулся."На данный момент из стационаров выписаны 15 человек, пострадавших в результате ДТП в городе Манавгат в провинции Анталья. Еще пятеро пострадавших остаются в больницах, их состояние оценивается как тяжелое различной степени тяжести", - говорится в сообщении.Пациенты находятся под наблюдением врачей, Минздрав России контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим россиянам.

https://radiosputnik.ria.ru/20210803/turtsiya-1744187452.html

анталья (провинция)

россия

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2021

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в мире, анталья (провинция), россия, дтп с российскими туристами в турции