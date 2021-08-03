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Туризм
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Из стационаров в Турции выписали пятнадцать россиян
Из стационаров в Турции выписали пятнадцать россиян - РИА Новости, 03.08.2021
Из стационаров в Турции выписали пятнадцать россиян
Пятнадцать пострадавших в ДТП в Турции россиян выписаны из стационаров, пять остаются на лечении, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T22:00
2021-08-03T22:05
в мире
анталья (провинция)
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дтп с российскими туристами в турции
туризм
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пятнадцать пострадавших в ДТП в Турции россиян выписаны из стационаров, пять остаются на лечении, сообщила пресс-служба Минздрава России.В понедельник автобус с 22 туристами из Самарской области попал в аварию в районе Сиде. Сообщалось о трех погибших. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус пересек разделительную линию, выскочил на встречную полосу и перевернулся."На данный момент из стационаров выписаны 15 человек, пострадавших в результате ДТП в городе Манавгат в провинции Анталья. Еще пятеро пострадавших остаются в больницах, их состояние оценивается как тяжелое различной степени тяжести", - говорится в сообщении.Пациенты находятся под наблюдением врачей, Минздрав России контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим россиянам.
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в мире, анталья (провинция), россия, дтп с российскими туристами в турции
22:00 03.08.2021 (обновлено: 22:05 03.08.2021)
 
Из стационаров в Турции выписали пятнадцать россиян

Минздрав: из стационаров выписали пятнадцать пострадавших в ДТП в Турции

На месте ДТП с туристическим автобусом в Анталье, Турция
На месте ДТП с туристическим автобусом в Анталье, Турция
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пятнадцать пострадавших в ДТП в Турции россиян выписаны из стационаров, пять остаются на лечении, сообщила пресс-служба Минздрава России.
В понедельник автобус с 22 туристами из Самарской области попал в аварию в районе Сиде. Сообщалось о трех погибших. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус пересек разделительную линию, выскочил на встречную полосу и перевернулся.
На месте ДТП с туристическим автобусом в Анталье, Турция
Вчера, 16:16В мире
Среди погибших в ДТП в Турции был несовершеннолетний
"На данный момент из стационаров выписаны 15 человек, пострадавших в результате ДТП в городе Манавгат в провинции Анталья. Еще пятеро пострадавших остаются в больницах, их состояние оценивается как тяжелое различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Пациенты находятся под наблюдением врачей, Минздрав России контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим россиянам.
 
ТуризмВ миреАнталья (провинция)РоссияДТП с российскими туристами в Турции
 
 
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