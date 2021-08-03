https://ria.ru/20210803/minzdrav-1744166301.html

Почти все сотрудники минздрава Подмосковья прошли вакцинацию от COVID

Почти все сотрудники минздрава Подмосковья прошли вакцинацию от COVID - РИА Новости, 03.08.2021

Почти все сотрудники минздрава Подмосковья прошли вакцинацию от COVID

Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли почти все сотрудники минздрава Московской области, за исключением тех, кто имеет противопоказания, сообщает... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T14:48

2021-08-03T14:48

2021-08-03T14:48

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

светлана стригункова

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли почти все сотрудники минздрава Московской области, за исключением тех, кто имеет противопоказания, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона."Вакцинация на данный момент - самый надежный способ защиты от COVID-19. До 15 августа не менее 60% сотрудников различных предприятий сферы услуг, а также госслужащих должны сделать прививку от коронавируса. Это необходимо для формирования коллективного иммунитета. Минздрав в этом плане стал примером, вакцинацию прошли почти все сотрудники - 92%, за исключением тех, кто имел противопоказания", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.Отмечается, что пройти вакцинацию от COVID-19 можно в поликлинике, торговом центре, МФЦ, СНТ и на предприятиях. Чтобы сделать прививку в поликлинике, необходима предварительная запись. Оформить ее можно через портал "Госуслуги", а также по номеру телефона 122.

https://radiosputnik.ria.ru/20210802/podmoskove-1744041825.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус covid-19, светлана стригункова