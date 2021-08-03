Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210803/minzdrav-1744166301.html
Почти все сотрудники минздрава Подмосковья прошли вакцинацию от COVID
Почти все сотрудники минздрава Подмосковья прошли вакцинацию от COVID - РИА Новости, 03.08.2021
Почти все сотрудники минздрава Подмосковья прошли вакцинацию от COVID
Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли почти все сотрудники минздрава Московской области, за исключением тех, кто имеет противопоказания, сообщает... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T14:48
2021-08-03T14:48
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
светлана стригункова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740964062_0:277:2880:1897_1920x0_80_0_0_61acd8dc740b8b362f96bc479a0d7791.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли почти все сотрудники минздрава Московской области, за исключением тех, кто имеет противопоказания, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона."Вакцинация на данный момент - самый надежный способ защиты от COVID-19. До 15 августа не менее 60% сотрудников различных предприятий сферы услуг, а также госслужащих должны сделать прививку от коронавируса. Это необходимо для формирования коллективного иммунитета. Минздрав в этом плане стал примером, вакцинацию прошли почти все сотрудники - 92%, за исключением тех, кто имел противопоказания", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.Отмечается, что пройти вакцинацию от COVID-19 можно в поликлинике, торговом центре, МФЦ, СНТ и на предприятиях. Чтобы сделать прививку в поликлинике, необходима предварительная запись. Оформить ее можно через портал "Госуслуги", а также по номеру телефона 122.
https://radiosputnik.ria.ru/20210802/podmoskove-1744041825.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0c/1740964062_287:0:2847:1920_1920x0_80_0_0_85c22a5f456e15bb6eb7c8ec9069a543.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
московская область (подмосковье), здоровье - общество, коронавирус covid-19, светлана стригункова
14:48 03.08.2021
 

Почти все сотрудники минздрава Подмосковья прошли вакцинацию от COVID

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Вакцинацию от новой коронавирусной инфекции прошли почти все сотрудники минздрава Московской области, за исключением тех, кто имеет противопоказания, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
"Вакцинация на данный момент - самый надежный способ защиты от COVID-19. До 15 августа не менее 60% сотрудников различных предприятий сферы услуг, а также госслужащих должны сделать прививку от коронавируса. Это необходимо для формирования коллективного иммунитета. Минздрав в этом плане стал примером, вакцинацию прошли почти все сотрудники - 92%, за исключением тех, кто имел противопоказания", - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова, которую цитирует пресс-служба.
Автомобили скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 17:21В России
В Подмосковье на 50 процентов увеличат количество машин "скорой помощи"
Отмечается, что пройти вакцинацию от COVID-19 можно в поликлинике, торговом центре, МФЦ, СНТ и на предприятиях. Чтобы сделать прививку в поликлинике, необходима предварительная запись. Оформить ее можно через портал "Госуслуги", а также по номеру телефона 122.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Здоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Светлана Стригункова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Памфилова рассказала об участках для голосования на выборах в ГД на Украине
06:28В Приморье пять человек пострадали в "пьяном" ДТП
06:00Эксперты: генплан Москвы давно устарел как градостроительный документ
05:39Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии
04:42"Посмотрите на их лица": Азаров назвал "страшную" ошибку Украины
04:25В Забайкалье столкнулись грузовые составы
04:10ЦИК: на выборах в ГД не будет ограничений по числу наблюдателей на участках
04:06В Приморье полицейский погиб во время охоты
03:50В Boeing сообщили о переносе старта корабля Starliner
03:46ВДВ получили новейшие броневики "Тайфун-ВДВ"
03:39В Гидрометцентре назвали регионы, куда придут грозы и ливни
03:32На выборах в Госдуму планируют открыть 348 зарубежных участков
03:27Исследование: полностью привитые от COVID-19 заболевают в три раза реже
03:21Врач рассказала, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19
03:16Российские ученые огорчили Илона Маска фактами об атмосфере Марса
03:15Автоэксперт объяснил, как распознавать "паленый" бензин
03:07Вильфанд назвал регионы, которые ждет жара до 43 градусов
03:00Эксперт назвал главную причину обветшания дорог в Москве
02:39NI описал "наказание" для Украины после открытия "Северного потока — 2"
02:31При нападении на дом министра обороны Афганистана погибли четыре человека
Лента новостейМолния