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Мэр Нью-Йорка призвал губернатора штата уйти в отставку

Мэр Нью-Йорка призвал губернатора штата уйти в отставку - РИА Новости, 04.08.2021

Мэр Нью-Йорка призвал губернатора штата уйти в отставку

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и лидер демократов в сенате Чак Шумер призвали губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо уйти в отставку на фоне обвинений в сексуальных... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-03T21:06

2021-08-03T21:06

2021-08-04T07:00

в мире

нью-йорк (город)

билл де блазио

эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)

чак шумер

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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и лидер демократов в сенате Чак Шумер призвали губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо уйти в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах к женщинам."Совершенно очевидно, что Эндрю Куомо не подходит для работы на посту и не может больше служить губернатором. Он должен подать в отставку, и, если он продолжит отпираться и нападать на следователей, которые делают свою работу, он должен быть немедленно подвергнут импичменту", - говорится в заявлении де Блазио, опубликованном на сайте городских властей Нью-Йорка.С аналогичным призывом выступил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер и его коллега сенатор Кирстен Джиллибранд. "Никто из избираемых представителей власти не выше закона. Люди Нью-Йорка заслуживают лучшего руководства в офисе губернатора. Мы продолжаем считать, что губернатор должен подать в отставку", - говорится в заявлении.Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала к отставке губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, которого обвинили в сексуальных домогательствах к нескольким женщинам."Признавая его любовь к Нью-Йорку и уважение к занимаемой должности, я призываю губернатора подать в отставку", - говорится в заявлении Пелоси, текст которого размещен на сайте спикера.Куомо ранее отверг обвинения в сексуальных домогательствах к женщинам.Как заявила ранее прокуратура штата Летиция Джеймс, расследование показало, что Куомо много раз позволял недопустимое поведение в отношении женщин и сексуально домогался их. По ее словам, губернатор вовлекал женщин "в нежелательную для них активность": поцелуи, объятия. Сотрудники боялись заявлять о домогательствах из-за страха, сказала прокурор.

https://ria.ru/20210317/bayden-1601578759.html

нью-йорк (город)

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в мире, нью-йорк (город), билл де блазио, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), чак шумер