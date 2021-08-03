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Мэр Нью-Йорка призвал губернатора штата уйти в отставку
Мэр Нью-Йорка призвал губернатора штата уйти в отставку - РИА Новости, 04.08.2021
Мэр Нью-Йорка призвал губернатора штата уйти в отставку
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и лидер демократов в сенате Чак Шумер призвали губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо уйти в отставку на фоне обвинений в сексуальных... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-03T21:06
2021-08-04T07:00
в мире
нью-йорк (город)
билл де блазио
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
чак шумер
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и лидер демократов в сенате Чак Шумер призвали губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо уйти в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах к женщинам."Совершенно очевидно, что Эндрю Куомо не подходит для работы на посту и не может больше служить губернатором. Он должен подать в отставку, и, если он продолжит отпираться и нападать на следователей, которые делают свою работу, он должен быть немедленно подвергнут импичменту", - говорится в заявлении де Блазио, опубликованном на сайте городских властей Нью-Йорка.С аналогичным призывом выступил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер и его коллега сенатор Кирстен Джиллибранд. "Никто из избираемых представителей власти не выше закона. Люди Нью-Йорка заслуживают лучшего руководства в офисе губернатора. Мы продолжаем считать, что губернатор должен подать в отставку", - говорится в заявлении.Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала к отставке губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, которого обвинили в сексуальных домогательствах к нескольким женщинам."Признавая его любовь к Нью-Йорку и уважение к занимаемой должности, я призываю губернатора подать в отставку", - говорится в заявлении Пелоси, текст которого размещен на сайте спикера.Куомо ранее отверг обвинения в сексуальных домогательствах к женщинам.Как заявила ранее прокуратура штата Летиция Джеймс, расследование показало, что Куомо много раз позволял недопустимое поведение в отношении женщин и сексуально домогался их. По ее словам, губернатор вовлекал женщин "в нежелательную для них активность": поцелуи, объятия. Сотрудники боялись заявлять о домогательствах из-за страха, сказала прокурор.
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в мире, нью-йорк (город), билл де блазио, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), чак шумер
21:06 03.08.2021 (обновлено: 07:00 04.08.2021)
 
Мэр Нью-Йорка призвал губернатора штата уйти в отставку

Мэр Нью-Йорка Блазио призвал губернатора штата Куомо уйти в отставку

© AP Photo / Kevin Hagen/PoolМэр Нью-Йорка Билл де Блазио выступает на церемонии поминовения жителей Нью-Йорка, погибших во время пандемии Covid-19
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио выступает на церемонии поминовения жителей Нью-Йорка, погибших во время пандемии Covid-19 - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© AP Photo / Kevin Hagen/Pool
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио и лидер демократов в сенате Чак Шумер призвали губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо уйти в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах к женщинам.
"Совершенно очевидно, что Эндрю Куомо не подходит для работы на посту и не может больше служить губернатором. Он должен подать в отставку, и, если он продолжит отпираться и нападать на следователей, которые делают свою работу, он должен быть немедленно подвергнут импичменту", - говорится в заявлении де Блазио, опубликованном на сайте городских властей Нью-Йорка.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.03.2021
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С аналогичным призывом выступил лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер и его коллега сенатор Кирстен Джиллибранд. "Никто из избираемых представителей власти не выше закона. Люди Нью-Йорка заслуживают лучшего руководства в офисе губернатора. Мы продолжаем считать, что губернатор должен подать в отставку", - говорится в заявлении.
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала к отставке губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, которого обвинили в сексуальных домогательствах к нескольким женщинам.
"Признавая его любовь к Нью-Йорку и уважение к занимаемой должности, я призываю губернатора подать в отставку", - говорится в заявлении Пелоси, текст которого размещен на сайте спикера.
Куомо ранее отверг обвинения в сексуальных домогательствах к женщинам.
Как заявила ранее прокуратура штата Летиция Джеймс, расследование показало, что Куомо много раз позволял недопустимое поведение в отношении женщин и сексуально домогался их. По ее словам, губернатор вовлекал женщин "в нежелательную для них активность": поцелуи, объятия. Сотрудники боялись заявлять о домогательствах из-за страха, сказала прокурор.
 
В миреНью-Йорк (город)Билл де БлазиоЭндрю Куомо (губернатор штата Нью-Йорк)Чак Шумер
 
 
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