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Природному пожару под Оренбургом присвоили максимальный уровень сложности
Природному пожару под Оренбургом присвоили максимальный уровень сложности - РИА Новости, 03.08.2021
Природному пожару под Оренбургом присвоили максимальный уровень сложности
Третий ранг присвоен природному пожару под Оренбургом в поселке "9 января", в готовность приведен пункт временного размещения граждан, сообщает МЧС России. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T21:40
2021-08-03T21:52
происшествия
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Третий ранг присвоен природному пожару под Оренбургом в поселке "9 января", в готовность приведен пункт временного размещения граждан, сообщает МЧС России.Ландшафтный пожар в СНТ "Урал" на территории Протопоповской рощи в Оренбурге начался днем 1 августа. Утром 2 августа было объявлено о локализации всех очагов возгорания. В тушении участвуют более 200 пожарных и 80 единиц техники. В ликвидации возгорания также задействованы вертолет Ми-8 и два военных самолета Ил-76. Площадь, пройденная огнем, составляет 80,9 гектара. По факту уничтожения леса огнем возбуждено уголовное дело. Позднее ГУМЧС по области сообщил, что новый очаг природного пожара появился под Оренбургом в поселке "9 января", спасатели увеличили силы до 274 человек."В 20.44 (мск) ранг пожара повысили до №3 (на данный момент самый высокий в Оренбургской области)", - говорится в сообщении.Отмечается, что за 3 августа вертолет Ми-8 сбросил 48 тонн воды. Так же два самолета Ил-76 Минобороны РФ сбросили 210 тонн воды. Погибших и пострадавших нет."В готовности к размещению приведен 1 пункт временного размещения (вместимостью 1000 койко-мест) в городе Оренбург", - добавляется в сообщении.
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происшествия, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, природные пожары в россии
21:40 03.08.2021 (обновлено: 21:52 03.08.2021)
 
Природному пожару под Оренбургом присвоили максимальный уровень сложности

МЧС: природному пожару под Оренбургом в поселке "9 января" присвоили максимальный уровень сложности

© Фото : ГУ МЧС России Тюменской областиТушение пожара в Тюменской области
Тушение пожара в Тюменской области - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© Фото : ГУ МЧС России Тюменской области
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Третий ранг присвоен природному пожару под Оренбургом в поселке "9 января", в готовность приведен пункт временного размещения граждан, сообщает МЧС России.
Ландшафтный пожар в СНТ "Урал" на территории Протопоповской рощи в Оренбурге начался днем 1 августа. Утром 2 августа было объявлено о локализации всех очагов возгорания. В тушении участвуют более 200 пожарных и 80 единиц техники. В ликвидации возгорания также задействованы вертолет Ми-8 и два военных самолета Ил-76. Площадь, пройденная огнем, составляет 80,9 гектара. По факту уничтожения леса огнем возбуждено уголовное дело. Позднее ГУМЧС по области сообщил, что новый очаг природного пожара появился под Оренбургом в поселке "9 января", спасатели увеличили силы до 274 человек.
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"В 20.44 (мск) ранг пожара повысили до №3 (на данный момент самый высокий в Оренбургской области)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за 3 августа вертолет Ми-8 сбросил 48 тонн воды. Так же два самолета Ил-76 Минобороны РФ сбросили 210 тонн воды. Погибших и пострадавших нет.
"В готовности к размещению приведен 1 пункт временного размещения (вместимостью 1000 койко-мест) в городе Оренбург", - добавляется в сообщении.
 
ПроисшествияОренбургская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияПриродные пожары в России
 
 
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