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Природному пожару под Оренбургом присвоили максимальный уровень сложности

Природному пожару под Оренбургом присвоили максимальный уровень сложности - РИА Новости, 03.08.2021

Природному пожару под Оренбургом присвоили максимальный уровень сложности

Третий ранг присвоен природному пожару под Оренбургом в поселке "9 января", в готовность приведен пункт временного размещения граждан, сообщает МЧС России. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T21:40

2021-08-03T21:40

2021-08-03T21:52

происшествия

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Третий ранг присвоен природному пожару под Оренбургом в поселке "9 января", в готовность приведен пункт временного размещения граждан, сообщает МЧС России.Ландшафтный пожар в СНТ "Урал" на территории Протопоповской рощи в Оренбурге начался днем 1 августа. Утром 2 августа было объявлено о локализации всех очагов возгорания. В тушении участвуют более 200 пожарных и 80 единиц техники. В ликвидации возгорания также задействованы вертолет Ми-8 и два военных самолета Ил-76. Площадь, пройденная огнем, составляет 80,9 гектара. По факту уничтожения леса огнем возбуждено уголовное дело. Позднее ГУМЧС по области сообщил, что новый очаг природного пожара появился под Оренбургом в поселке "9 января", спасатели увеличили силы до 274 человек."В 20.44 (мск) ранг пожара повысили до №3 (на данный момент самый высокий в Оренбургской области)", - говорится в сообщении.Отмечается, что за 3 августа вертолет Ми-8 сбросил 48 тонн воды. Так же два самолета Ил-76 Минобороны РФ сбросили 210 тонн воды. Погибших и пострадавших нет."В готовности к размещению приведен 1 пункт временного размещения (вместимостью 1000 койко-мест) в городе Оренбург", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20210729/pozhar-1743529542.html

оренбургская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, природные пожары в россии