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Туризм
https://ria.ru/20210803/mchs-1744180188.html
На Дальнем Востоке рекомендовали эвакуировать туристов из-за угрозы тайфуна
На Дальнем Востоке рекомендовали эвакуировать туристов из-за угрозы тайфуна - РИА Новости, 03.08.2021
На Дальнем Востоке рекомендовали эвакуировать туристов из-за угрозы тайфуна
МЧС России планирует эвакуировать туристов с прибрежной зоны на Дальнем Востоке в связи с надвигающимся со стороны Китая тайфуном, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T15:46
2021-08-03T15:50
амурская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
дальний восток
россия
туризм
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. МЧС России планирует эвакуировать туристов с прибрежной зоны на Дальнем Востоке в связи с надвигающимся со стороны Китая тайфуном, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Циклон со стороны Китая, по прогнозам Росгидромета, придет на Дальний Восток с 7 по 9 августа. Он принесет интенсивные осадки до 110 миллиметров в сутки и порывы ветра до 30 метров в секунду.Кроме того, министр поручил проверить готовность аварийно-восстановительных бригад к возможному нарушению работы объектов жизнеобеспечения населения, а также наличие и исправность резервных источников электропитания, запасов материальных резервов.Соответствующие обращения направлены руководителям Хабаровского и Приморского краев, Амурской области и ЕАО, а также в Минэнерго.Подтопления ожидаются на Дальнем Востоке из-за надвигающегося со стороны Китая тайфуна с сильными дождями и ветром до 30 метров в секунду, МЧС усиливает группировку спасателей, также сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.В верхнем течении Амура сформировалась уже третья волна дождевого паводка, которая перемещается по Еврейской автономной области. По прогнозам ее гребень подойдет к Хабаровску 20-22 августа. Спасатели взаимодействуют с территориальными органами исполнительной власти, уже созданы запасы для ликвидации возможных ЧС и происшествий, в готовность приведены ремонтно-восстановительные бригады на объектах электроснабжения и ЖКХ, идет очистка дождеприемных камер и систем ливневой канализации.В Еврейской автономии подразделения РСЧС продолжают работать в режиме повышенной готовности. Гребень паводка с верхнего Амура ожидается в регионе с 9 по 15 августа, а с реки Зея - с 11 по 17 августа. При этом подъем уровня воды может достигать опасных отметок 125 - 261 сантиметр. При прохождении паводка могут пострадать 16 населенных пунктов в пойме реки Амур, а также дороги местного и регионального значения. По наихудшему сценарию в зону подтопления попадут 203 жилых дома с населением около 700 человек.Уже сейчас в Амурской области, а также Верхнебуреинском и северных районах Хабаровского края интенсивно растет уровень воды на среднем Амуре, подтоплено 37 жилых домов. По прогнозам ожидается дальнейший рост уровня воды. Третьего августа в Архаринский район Амурской области направлена дополнительная аэромобильная группировка - 40 спасателей и семь единиц техники."Группировка оснащена техникой высокой проходимости, плавсредствами и необходимым оборудованием для оказания помощи населению в случае ухудшения обстановки, для проведения мониторинга паводковой ситуации беспилотной авиационной системой. По прибытии в Архаринский район сотрудники МЧС России будут распределены в населенные пункты, наиболее подверженные удару стихии, для проведения берегоукрепительных мероприятий, оповещения и оказания всесторонней помощи населению", - отметили в министерстве. Четвертого августа в Бурейский район Хабаровского края, где складывается сложная обстановка, вертолет Ми-8 доставит дополнительную группировку спасателей с техникой.В Хабаровске к 13-15 августа уровень воды в реке Амур может достичь 650 сантиметров - с 600 сантиметров отметка становится опасной. К 20-22 августа гребень сместится к городу Комсомольск-на-Амуре, информирует министерство.
https://ria.ru/20210727/pogoda-1743036020.html
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амурская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), министерство энергетики рф (минэнерго россии), федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), дальний восток, россия
15:46 03.08.2021 (обновлено: 15:50 03.08.2021)
 
На Дальнем Востоке рекомендовали эвакуировать туристов из-за угрозы тайфуна

МЧС предложило эвакуировать туристов с берегов на Дальнем Востоке из-за надвигающегося тайфуна

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкНашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото
Нашивки на форме сотрудников МЧС во время селекторного совещания. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. МЧС России планирует эвакуировать туристов с прибрежной зоны на Дальнем Востоке в связи с надвигающимся со стороны Китая тайфуном, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Циклон со стороны Китая, по прогнозам Росгидромета, придет на Дальний Восток с 7 по 9 августа. Он принесет интенсивные осадки до 110 миллиметров в сутки и порывы ветра до 30 метров в секунду.
"В целях защиты населения и территорий от воздействия комплекса опасных метеоявлений предлагаю своевременно провести необходимые превентивные мероприятия, в том числе оповещение и заблаговременную эвакуацию отдыхающих граждан с прибрежной территории", - процитировала пресс-служба поручение главы МЧС Евгения Зиничева.
Кроме того, министр поручил проверить готовность аварийно-восстановительных бригад к возможному нарушению работы объектов жизнеобеспечения населения, а также наличие и исправность резервных источников электропитания, запасов материальных резервов.
Соответствующие обращения направлены руководителям Хабаровского и Приморского краев, Амурской области и ЕАО, а также в Минэнерго.
Подтопления ожидаются на Дальнем Востоке из-за надвигающегося со стороны Китая тайфуна с сильными дождями и ветром до 30 метров в секунду, МЧС усиливает группировку спасателей, также сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
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В Еврейской автономии подразделения РСЧС продолжают работать в режиме повышенной готовности. Гребень паводка с верхнего Амура ожидается в регионе с 9 по 15 августа, а с реки Зея - с 11 по 17 августа. При этом подъем уровня воды может достигать опасных отметок 125 - 261 сантиметр. При прохождении паводка могут пострадать 16 населенных пунктов в пойме реки Амур, а также дороги местного и регионального значения. По наихудшему сценарию в зону подтопления попадут 203 жилых дома с населением около 700 человек.
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Уже сейчас в Амурской области, а также Верхнебуреинском и северных районах Хабаровского края интенсивно растет уровень воды на среднем Амуре, подтоплено 37 жилых домов. По прогнозам ожидается дальнейший рост уровня воды. Третьего августа в Архаринский район Амурской области направлена дополнительная аэромобильная группировка - 40 спасателей и семь единиц техники.
"Группировка оснащена техникой высокой проходимости, плавсредствами и необходимым оборудованием для оказания помощи населению в случае ухудшения обстановки, для проведения мониторинга паводковой ситуации беспилотной авиационной системой. По прибытии в Архаринский район сотрудники МЧС России будут распределены в населенные пункты, наиболее подверженные удару стихии, для проведения берегоукрепительных мероприятий, оповещения и оказания всесторонней помощи населению", - отметили в министерстве. Четвертого августа в Бурейский район Хабаровского края, где складывается сложная обстановка, вертолет Ми-8 доставит дополнительную группировку спасателей с техникой.
В Хабаровске к 13-15 августа уровень воды в реке Амур может достичь 650 сантиметров - с 600 сантиметров отметка становится опасной. К 20-22 августа гребень сместится к городу Комсомольск-на-Амуре, информирует министерство.
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