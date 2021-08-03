Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210803/magistral-1744209035.html
Собянин согласовал проект высокоскоростной железной дороги до Петербурга
Собянин согласовал проект высокоскоростной железной дороги до Петербурга - РИА Новости, 03.08.2021
Собянин согласовал проект высокоскоростной железной дороги до Петербурга
Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, дорога по ней займет 2,5 часа,... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T17:38
2021-08-03T17:44
санкт-петербург
москва
сергей собянин
ржд
железная дорога
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739364834_0:0:3100:1745_1920x0_80_0_0_473becf400601b2e4dfc602570ffaf5e.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, дорога по ней займет 2,5 часа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы."Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект внесения изменений в схему территориального планирования Российской Федерации, предполагающих строительство высокоскоростной (специализированной) железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург (ВСЖМ-1)", - сообщили в пресс-службе.В мэрии уточнили, что общая протяженность трассы составит порядка 680 километров, в том числе в границах города Москвы – 43 километра с 4 остановочными пунктами: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково.В границах города Москвы трасса пройдёт в соответствии с первоначальной редакцией схемы территориального планирования, разработанной в 2013 году, – в едином транспортном коридоре Октябрьской железной дороги. При этом будут учтены внесённые правительством Москвы дополнения, касающиеся организации посадки/высадки пассажиров на остановочных пунктах.Строительство ВСМЖ-1 планируется совместить с реконструкцией остановочных пунктов и модернизацией путевого хозяйства Октябрьской железной дороги в рамках создания МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" (Зеленоград – Раменское)."Открытие ВСЖМ-1 позволит сократить время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга с 4 часов ("Сапсан") до 2 часов 30 минут", - отметили в мэрии.
https://realty.ria.ru/20210706/vsm-1740099558.html
https://realty.ria.ru/20210513/estakada-1732079310.html
санкт-петербург
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739364834_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_3fa5391fcb22e4cfbc4e834096730d9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санкт-петербург, москва, сергей собянин, ржд, железная дорога, россия
17:38 03.08.2021 (обновлено: 17:44 03.08.2021)
 
Собянин согласовал проект высокоскоростной железной дороги до Петербурга

Мэр Москвы Собянин согласовал проект высокоскоростной железнодорожной магистрали до Санкт-Петербурга

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин на форуме Moscow Urban Forum 2021 в парке "Зарядье"
Мэр Москвы Сергей Собянин на форуме Moscow Urban Forum 2021 в парке Зарядье - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали МоскваСанкт-Петербург, дорога по ней займет 2,5 часа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
"Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект внесения изменений в схему территориального планирования Российской Федерации, предполагающих строительство высокоскоростной (специализированной) железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург (ВСЖМ-1)", - сообщили в пресс-службе.
РЖД разработали концепт высокоскоростного поезда
6 июля, 14:32
РЖД выявили возможные риски реализации проекта ВСМ Москва-Петербург
В мэрии уточнили, что общая протяженность трассы составит порядка 680 километров, в том числе в границах города Москвы – 43 километра с 4 остановочными пунктами: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково.
В границах города Москвы трасса пройдёт в соответствии с первоначальной редакцией схемы территориального планирования, разработанной в 2013 году, – в едином транспортном коридоре Октябрьской железной дороги. При этом будут учтены внесённые правительством Москвы дополнения, касающиеся организации посадки/высадки пассажиров на остановочных пунктах.
Строительство ВСМЖ-1 планируется совместить с реконструкцией остановочных пунктов и модернизацией путевого хозяйства Октябрьской железной дороги в рамках создания МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" (Зеленоград – Раменское).
"Открытие ВСЖМ-1 позволит сократить время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга с 4 часов ("Сапсан") до 2 часов 30 минут", - отметили в мэрии.
Укладка железнодорожного полотна - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 10:29
Самую длинную железнодорожную эстакаду в Москве введут в сентябре
 
Санкт-ПетербургМоскваСергей СобянинРЖДЖелезная дорогаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:16Памфилова рассказала об участках для голосования на выборах в ГД на Украине
06:28В Приморье пять человек пострадали в "пьяном" ДТП
06:00Эксперты: генплан Москвы давно устарел как градостроительный документ
05:39Онколог назвал симптомы рака желудка на ранней стадии
04:42"Посмотрите на их лица": Азаров назвал "страшную" ошибку Украины
04:25В Забайкалье столкнулись грузовые составы
04:10ЦИК: на выборах в ГД не будет ограничений по числу наблюдателей на участках
04:06В Приморье полицейский погиб во время охоты
03:50В Boeing сообщили о переносе старта корабля Starliner
03:46ВДВ получили новейшие броневики "Тайфун-ВДВ"
03:39В Гидрометцентре назвали регионы, куда придут грозы и ливни
03:32На выборах в Госдуму планируют открыть 348 зарубежных участков
03:27Исследование: полностью привитые от COVID-19 заболевают в три раза реже
03:21Врач рассказала, когда можно сдавать кровь привитым и переболевшим COVID-19
03:16Российские ученые огорчили Илона Маска фактами об атмосфере Марса
03:15Автоэксперт объяснил, как распознавать "паленый" бензин
03:07Вильфанд назвал регионы, которые ждет жара до 43 градусов
03:00Эксперт назвал главную причину обветшания дорог в Москве
02:39NI описал "наказание" для Украины после открытия "Северного потока — 2"
02:31При нападении на дом министра обороны Афганистана погибли четыре человека
Лента новостейМолния