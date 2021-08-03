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Собянин согласовал проект высокоскоростной железной дороги до Петербурга

Собянин согласовал проект высокоскоростной железной дороги до Петербурга - РИА Новости, 03.08.2021

Собянин согласовал проект высокоскоростной железной дороги до Петербурга

Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, дорога по ней займет 2,5 часа,... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T17:38

2021-08-03T17:38

2021-08-03T17:44

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, дорога по ней займет 2,5 часа, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы."Мэр Москвы Сергей Собянин согласовал проект внесения изменений в схему территориального планирования Российской Федерации, предполагающих строительство высокоскоростной (специализированной) железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург (ВСЖМ-1)", - сообщили в пресс-службе.В мэрии уточнили, что общая протяженность трассы составит порядка 680 километров, в том числе в границах города Москвы – 43 километра с 4 остановочными пунктами: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская и Крюково.В границах города Москвы трасса пройдёт в соответствии с первоначальной редакцией схемы территориального планирования, разработанной в 2013 году, – в едином транспортном коридоре Октябрьской железной дороги. При этом будут учтены внесённые правительством Москвы дополнения, касающиеся организации посадки/высадки пассажиров на остановочных пунктах.Строительство ВСМЖ-1 планируется совместить с реконструкцией остановочных пунктов и модернизацией путевого хозяйства Октябрьской железной дороги в рамках создания МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" (Зеленоград – Раменское)."Открытие ВСЖМ-1 позволит сократить время в пути от Москвы до Санкт-Петербурга с 4 часов ("Сапсан") до 2 часов 30 минут", - отметили в мэрии.

https://realty.ria.ru/20210706/vsm-1740099558.html

https://realty.ria.ru/20210513/estakada-1732079310.html

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санкт-петербург, москва, сергей собянин, ржд, железная дорога, россия