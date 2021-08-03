https://ria.ru/20210803/lozh-1744193259.html

Украинцам рассказали о "главной лжи Зеленского"

Украинцам рассказали о "главной лжи Зеленского" - РИА Новости, 03.08.2021

Украинцам рассказали о "главной лжи Зеленского"

Политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала "Наш" раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и отметил, что опасается провала отопительного сезона РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T16:36

2021-08-03T16:36

2021-08-03T17:55

экономика

в мире

украина

киев

сша

европа

владимир зеленский

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Украинцам рассказали о главной лжи Зеленского о России

https://cdn23.img.ria.ru/images/151329/73/1513297314_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_fb1c68b62c1d86cf9fe92cea106b1d53.jpg

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала "Наш" раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и отметил, что опасается провала отопительного сезона в стране."Ключевая ложь Зеленского заключается в том, <…> что у нас нет европейского газа. Физически. У нас есть российский газ из транзитной трубы", — сказал он.Эксперт считает, что Россия может значительно сократить транзит сырья через Украину после запуска "Северного потока — 2"."У нас зимой не будет газа, не будет отопительного сезона. <…> И Порошенко, и Зеленский нам скармливали байки, что у нас есть европейский газ, у нас все нормально. Так вот, эти байки скоро закончатся", — добавил Корнейчук.В Москве неоднократно подчеркивали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия. Отдельно отмечалось, что после его завершения Россия не намерена отказываться от украинского транзита.В опубликованном Германией и США заявлении об условиях для работы "Северного потока — 2" также говорилось о гарантиях, связанных с интересами Киева. Так, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до десяти лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров.

https://ria.ru/20210803/potok-1744091243.html

https://ria.ru/20210802/gazoprovoz-1744072533.html

украина

киев

сша

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-08-03T16:36 true PT1M44S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, в мире, украина, киев, сша, европа, владимир зеленский, евросоюз, северный поток — 2, ситуация на украине, россия, дмитрий корнейчук