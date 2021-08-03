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Украинцам рассказали о "главной лжи Зеленского"
Украинцам рассказали о "главной лжи Зеленского" - РИА Новости, 03.08.2021
Украинцам рассказали о "главной лжи Зеленского"
Политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала "Наш" раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и отметил, что опасается провала отопительного сезона РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T16:36
2021-08-03T17:55
экономика
в мире
украина
киев
сша
европа
владимир зеленский
евросоюз
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Украинцам рассказали о главной лжи Зеленского о России
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала "Наш" раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и отметил, что опасается провала отопительного сезона в стране."Ключевая ложь Зеленского заключается в том, &lt;…&gt; что у нас нет европейского газа. Физически. У нас есть российский газ из транзитной трубы", — сказал он.Эксперт считает, что Россия может значительно сократить транзит сырья через Украину после запуска "Северного потока — 2"."У нас зимой не будет газа, не будет отопительного сезона. &lt;…&gt; И Порошенко, и Зеленский нам скармливали байки, что у нас есть европейский газ, у нас все нормально. Так вот, эти байки скоро закончатся", — добавил Корнейчук.В Москве неоднократно подчеркивали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия. Отдельно отмечалось, что после его завершения Россия не намерена отказываться от украинского транзита.В опубликованном Германией и США заявлении об условиях для работы "Северного потока — 2" также говорилось о гарантиях, связанных с интересами Киева. Так, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до десяти лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров.
https://ria.ru/20210803/potok-1744091243.html
https://ria.ru/20210802/gazoprovoz-1744072533.html
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, в мире, украина, киев, сша, европа, владимир зеленский, евросоюз, северный поток — 2, ситуация на украине, россия, дмитрий корнейчук
16:36 03.08.2021 (обновлено: 17:55 03.08.2021)
 
Украинцам рассказали о "главной лжи Зеленского"

Политолог Корнейчук: Зеленский солгал о наличии европейского газа на Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВентиль на трубопроводе газораспределительной станции "Нежухив" в Стрыйском районе Львовской области
Вентиль на трубопроводе газораспределительной станции Нежухив в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Политолог Дмитрий Корнейчук в эфире телеканала "Наш" раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского и отметил, что опасается провала отопительного сезона в стране.
"Ключевая ложь Зеленского заключается в том, <…> что у нас нет европейского газа. Физически. У нас есть российский газ из транзитной трубы", — сказал он.
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"У нас зимой не будет газа, не будет отопительного сезона. <…> И Порошенко, и Зеленский нам скармливали байки, что у нас есть европейский газ, у нас все нормально. Так вот, эти байки скоро закончатся", — добавил Корнейчук.
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В Москве неоднократно подчеркивали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия. Отдельно отмечалось, что после его завершения Россия не намерена отказываться от украинского транзита.
В опубликованном Германией и США заявлении об условиях для работы "Северного потока — 2" также говорилось о гарантиях, связанных с интересами Киева. Так, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до десяти лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров.
 
ЭкономикаВ миреУкраинаКиевСШАЕвропаВладимир ЗеленскийЕвросоюзСеверный поток — 2Ситуация на УкраинеРоссияДмитрий Корнейчук
 
 
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