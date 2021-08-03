https://ria.ru/20210803/litva-1744246773.html

В Литве заявили, что среди задержанных на границе мигрантов были россияне

В Литве заявили, что среди задержанных на границе мигрантов были россияне - РИА Новости, 03.08.2021

В Литве заявили, что среди задержанных на границе мигрантов были россияне

Среди нелегальных мигрантов, пересекающих белорусско-литовскую границу, есть россияне, заявил замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас в эфире "Эха... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T21:16

2021-08-03T21:16

2021-08-03T22:20

в мире

литва

белоруссия

минск

мид литвы

александр лукашенко

мигранты

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/06/1740163765_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5786b91f1b9c514223f87b37cdcf1a5b.jpg

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Среди нелегальных мигрантов, пересекающих белорусско-литовскую границу, есть россияне, заявил замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас в эфире "Эха Москвы"."У нас был диалог с представителем России, потому что там есть и российские граждане, которые пересекают эту границу. Их тоже будем возвращать", — сказал дипломат.При этом он уточнил, что две трети нелегалов — граждане Ирака, поэтому Вильнюс будет контактировать с властями этой страны. Как подчеркнул Адоменас, у Литвы есть доказательства, что к кризису на границе причастны власти Белоруссии.Он добавил, что некоторые из нелегалов думают, что оказались в Германии и обращаются к литовским пограничникам на немецком. "Людей просто обманули", — заключил дипломат.Литва заявила о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с их наплывом.По последним данным, с начала года задержали более четырех тысяч человек. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС, так как из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20210803/granitsa-1744235421.html

https://ria.ru/20210803/adomenas-1744238079.html

литва

белоруссия

минск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, белоруссия, минск, мид литвы, александр лукашенко, мигранты, россия