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https://ria.ru/20210803/litva-1744246773.html
В Литве заявили, что среди задержанных на границе мигрантов были россияне
В Литве заявили, что среди задержанных на границе мигрантов были россияне - РИА Новости, 03.08.2021
В Литве заявили, что среди задержанных на границе мигрантов были россияне
Среди нелегальных мигрантов, пересекающих белорусско-литовскую границу, есть россияне, заявил замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас в эфире "Эха... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T21:16
2021-08-03T22:20
в мире
литва
белоруссия
минск
мид литвы
александр лукашенко
мигранты
россия
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Среди нелегальных мигрантов, пересекающих белорусско-литовскую границу, есть россияне, заявил замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас в эфире "Эха Москвы"."У нас был диалог с представителем России, потому что там есть и российские граждане, которые пересекают эту границу. Их тоже будем возвращать", — сказал дипломат.При этом он уточнил, что две трети нелегалов — граждане Ирака, поэтому Вильнюс будет контактировать с властями этой страны. Как подчеркнул Адоменас, у Литвы есть доказательства, что к кризису на границе причастны власти Белоруссии.Он добавил, что некоторые из нелегалов думают, что оказались в Германии и обращаются к литовским пограничникам на немецком. "Людей просто обманули", — заключил дипломат.Литва заявила о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с их наплывом.По последним данным, с начала года задержали более четырех тысяч человек. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС, так как из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20210803/granitsa-1744235421.html
https://ria.ru/20210803/adomenas-1744238079.html
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в мире, литва, белоруссия, минск, мид литвы, александр лукашенко, мигранты, россия
21:16 03.08.2021 (обновлено: 22:20 03.08.2021)
 
В Литве заявили, что среди задержанных на границе мигрантов были россияне

Замминистра иностранных дел Литвы Адоменас: среди нелегальных мигрантов есть граждане России

© AP Photo / Mindaugas KulbisЛагерь мигрантов в городе Пабраде, Литва
Лагерь мигрантов в городе Пабраде, Литва - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Среди нелегальных мигрантов, пересекающих белорусско-литовскую границу, есть россияне, заявил замминистра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас в эфире "Эха Москвы".
"У нас был диалог с представителем России, потому что там есть и российские граждане, которые пересекают эту границу. Их тоже будем возвращать", — сказал дипломат.
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Вчера, 19:40
Литва планирует укрепить границу с Белоруссией в ближайшие месяцы
При этом он уточнил, что две трети нелегалов — граждане Ирака, поэтому Вильнюс будет контактировать с властями этой страны.
Как подчеркнул Адоменас, у Литвы есть доказательства, что к кризису на границе причастны власти Белоруссии.
"Самые первые симптомы были, когда белорусские пограничники перестали сотрудничать. Когда они перестали принимать мигрантов обратно. Потом появились прямые доказательства — как довозят до границы нелегалов, а когда их замечают — уезжают в лес. У нас куча доказательств. Их подвоз к границе был сделан силовиками и белорусскими пограничниками", — сказал замминистра.
Он добавил, что некоторые из нелегалов думают, что оказались в Германии и обращаются к литовским пограничникам на немецком.
"Людей просто обманули", — заключил дипломат.
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МИД Литвы обвинил власти Белоруссии в кризисе с мигрантами
Литва заявила о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с их наплывом.
По последним данным, с начала года задержали более четырех тысяч человек.
В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС, так как из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
 
В миреЛитваБелоруссияМинскМИД ЛитвыАлександр ЛукашенкоМигрантыРоссия
 
 
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