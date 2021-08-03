https://ria.ru/20210803/litva-1744182218.html

Президент Литвы попросил помощи у главы Евросовета из-за наплыва нелегалов

Президент Литвы попросил помощи у главы Евросовета из-за наплыва нелегалов - РИА Новости, 03.08.2021

Президент Литвы попросил помощи у главы Евросовета из-за наплыва нелегалов

Президент Литвы Гитанас Науседа на фоне наплыва нелегальных мигрантов в страну попросил председателя Евросовета Шарля Мишеля о помощи, а именно, о... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T15:53

2021-08-03T15:53

2021-08-03T15:56

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литва

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евросоюз

европейский совет

александр лукашенко

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа на фоне наплыва нелегальных мигрантов в страну попросил председателя Евросовета Шарля Мишеля о помощи, а именно, о дополнительном персонале и финансах, оборудовании для заграждения на границе и содействии в репатриации, сообщается на сайте главы государства.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил"."Президент Литовской Республики Гитанас Науседа обсудил по телефону с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем ответ Европейского союза на кризис с нелегальной миграцией на границе Литвы/ЕС и Беларуси. Глава государства подчеркнул, что режим Александра Лукашенко продолжает использовать миграцию как инструмент политического давления, угрожает приездом экстремистов и направляет нелегальных мигрантов к границе Литвы/ЕС и Беларуси", - говорится в сообщении.Науседа обратил внимание председателя Европейского совета на то, что число пересекающих белорусско-литовскую границу мигрантов растет по экспоненте. "Президент озвучил потребность Литвы в срочной помощи от ЕС – дополнительных человеческих и финансовых ресурсах, посредничестве Евросоюза в репатриации мигрантов, ресурсах и оборудовании для создания заграждения на границе", - добавляется в сообщении.Как отмечается на сайте, руководители пришли к единому мнению о том, что "действия режима следует расценивать как гибридную атаку, направленную не только против Литвы, а против всего ЕС", поэтому должны быть задействованы все дипломатические мощности и все усилия стран-членов ЕС должны быть направлены на укрепление охраны границы ЕС/Литвы и Белоруссии."Охрана внешней границы Европейского союза – дело всего ЕС. Солидарная реакция Европы должна быть быстрой", - приводятся на сайте слова Науседы во время беседы с Мишелем. Он поблагодарил председателя Евросовета за использование дипломатических рычагов ЕС при переговорах со странами происхождения миграции и предоставлении Литве финансовой помощи для возведения физического барьера на границе с Белоруссией.

https://ria.ru/20210730/migratsiya-1743697957.html

https://ria.ru/20210728/litva-1743283995.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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