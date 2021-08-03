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Президент Литвы попросил помощи у главы Евросовета из-за наплыва нелегалов
Президент Литвы попросил помощи у главы Евросовета из-за наплыва нелегалов - РИА Новости, 03.08.2021
Президент Литвы попросил помощи у главы Евросовета из-за наплыва нелегалов
Президент Литвы Гитанас Науседа на фоне наплыва нелегальных мигрантов в страну попросил председателя Евросовета Шарля Мишеля о помощи, а именно, о... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T15:53
2021-08-03T15:56
в мире
литва
европа
белоруссия
минск
евросоюз
европейский совет
александр лукашенко
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа на фоне наплыва нелегальных мигрантов в страну попросил председателя Евросовета Шарля Мишеля о помощи, а именно, о дополнительном персонале и финансах, оборудовании для заграждения на границе и содействии в репатриации, сообщается на сайте главы государства.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил"."Президент Литовской Республики Гитанас Науседа обсудил по телефону с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем ответ Европейского союза на кризис с нелегальной миграцией на границе Литвы/ЕС и Беларуси. Глава государства подчеркнул, что режим Александра Лукашенко продолжает использовать миграцию как инструмент политического давления, угрожает приездом экстремистов и направляет нелегальных мигрантов к границе Литвы/ЕС и Беларуси", - говорится в сообщении.Науседа обратил внимание председателя Европейского совета на то, что число пересекающих белорусско-литовскую границу мигрантов растет по экспоненте. "Президент озвучил потребность Литвы в срочной помощи от ЕС – дополнительных человеческих и финансовых ресурсах, посредничестве Евросоюза в репатриации мигрантов, ресурсах и оборудовании для создания заграждения на границе", - добавляется в сообщении.Как отмечается на сайте, руководители пришли к единому мнению о том, что "действия режима следует расценивать как гибридную атаку, направленную не только против Литвы, а против всего ЕС", поэтому должны быть задействованы все дипломатические мощности и все усилия стран-членов ЕС должны быть направлены на укрепление охраны границы ЕС/Литвы и Белоруссии."Охрана внешней границы Европейского союза – дело всего ЕС. Солидарная реакция Европы должна быть быстрой", - приводятся на сайте слова Науседы во время беседы с Мишелем. Он поблагодарил председателя Евросовета за использование дипломатических рычагов ЕС при переговорах со странами происхождения миграции и предоставлении Литве финансовой помощи для возведения физического барьера на границе с Белоруссией.
https://ria.ru/20210730/migratsiya-1743697957.html
https://ria.ru/20210728/litva-1743283995.html
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в мире, литва, европа, белоруссия, минск, евросоюз, европейский совет, александр лукашенко, шарль мишель, евросовет, мигранты, гитанас науседа
15:53 03.08.2021 (обновлено: 15:56 03.08.2021)
 
Президент Литвы попросил помощи у главы Евросовета из-за наплыва нелегалов

Президент Литвы Гитанас Науседа попросил помощи у председателя Евросовета из-за наплыва нелегалов

© AP Photo / Mindaugas KulbisЛитовские пограничники патрулируют на границе с Беларусью
Литовские пограничники патрулируют на границе с Беларусью - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа на фоне наплыва нелегальных мигрантов в страну попросил председателя Евросовета Шарля Мишеля о помощи, а именно, о дополнительном персонале и финансах, оборудовании для заграждения на границе и содействии в репатриации, сообщается на сайте главы государства.
Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь белорусский президент Александр Лукашенко заявлял, что страна больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС - из-за санкций Запада у Минска на это нет "ни денег, ни сил".
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"Президент Литовской Республики Гитанас Науседа обсудил по телефону с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем ответ Европейского союза на кризис с нелегальной миграцией на границе Литвы/ЕС и Беларуси. Глава государства подчеркнул, что режим Александра Лукашенко продолжает использовать миграцию как инструмент политического давления, угрожает приездом экстремистов и направляет нелегальных мигрантов к границе Литвы/ЕС и Беларуси", - говорится в сообщении.
Науседа обратил внимание председателя Европейского совета на то, что число пересекающих белорусско-литовскую границу мигрантов растет по экспоненте. "Президент озвучил потребность Литвы в срочной помощи от ЕС – дополнительных человеческих и финансовых ресурсах, посредничестве Евросоюза в репатриации мигрантов, ресурсах и оборудовании для создания заграждения на границе", - добавляется в сообщении.
Как отмечается на сайте, руководители пришли к единому мнению о том, что "действия режима следует расценивать как гибридную атаку, направленную не только против Литвы, а против всего ЕС", поэтому должны быть задействованы все дипломатические мощности и все усилия стран-членов ЕС должны быть направлены на укрепление охраны границы ЕС/Литвы и Белоруссии.
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"Охрана внешней границы Европейского союза – дело всего ЕС. Солидарная реакция Европы должна быть быстрой", - приводятся на сайте слова Науседы во время беседы с Мишелем. Он поблагодарил председателя Евросовета за использование дипломатических рычагов ЕС при переговорах со странами происхождения миграции и предоставлении Литве финансовой помощи для возведения физического барьера на границе с Белоруссией.
 
В миреЛитваЕвропаБелоруссияМинскЕвросоюзЕвропейский советАлександр ЛукашенкоШарль МишельЕвросоветМигрантыГитанас Науседа
 
 
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