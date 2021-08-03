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В Башкирии произошла вспышка COVID-19 в детском лагере
В Башкирии произошла вспышка COVID-19 в детском лагере - РИА Новости, 03.08.2021
В Башкирии произошла вспышка COVID-19 в детском лагере
Шесть детей и пять сотрудников детского оздоровительного лагеря в Башкирии заболели коронавирусом, ведется проверка, сообщает башкирская прокуратура. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T14:51
2021-08-03T15:11
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УФА, 3 авг - РИА Новости. Шесть детей и пять сотрудников детского оздоровительного лагеря в Башкирии заболели коронавирусом, ведется проверка, сообщает башкирская прокуратура.Вспышка заболевания коронавирусной инфекцией выявлена в детском оздоровительном лагере имени Н. Гастелло в Караидельском районе.По данным прокуратуры, все дети и работники, которые находились с инфицированными в непосредственном контакте, были незамедлительно вывезены с территории учреждения, им назначено необходимое лечение, проведена дезинфекция территории и помещений."В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего заболевания, а также дана оценка полноты выполнения должностными лицами учреждения противоэпидемических мероприятий, требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации отдыха и оздоровления детей", - сообщает прокуратура Башкирии.
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происшествия, здоровье - общество, республика башкортостан, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, туризм
14:51 03.08.2021 (обновлено: 15:11 03.08.2021)
 
В Башкирии произошла вспышка COVID-19 в детском лагере

Прокуратура Башкирии: шесть детей и пять сотрудников детского лагеря заболели COVID-19

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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УФА, 3 авг - РИА Новости. Шесть детей и пять сотрудников детского оздоровительного лагеря в Башкирии заболели коронавирусом, ведется проверка, сообщает башкирская прокуратура.
Вспышка заболевания коронавирусной инфекцией выявлена в детском оздоровительном лагере имени Н. Гастелло в Караидельском районе.
"Установлено, что 1 августа 2021 года у шести несовершеннолетних отдыхающих лагеря и пяти сотрудников диагностировано заболевание коронавирусом. Всего в лагере отдыхали 158 детей и работали 43 взрослых сотрудника", - говорится в сообщении ведомства.
По данным прокуратуры, все дети и работники, которые находились с инфицированными в непосредственном контакте, были незамедлительно вывезены с территории учреждения, им назначено необходимое лечение, проведена дезинфекция территории и помещений.
"В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего заболевания, а также дана оценка полноты выполнения должностными лицами учреждения противоэпидемических мероприятий, требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации отдыха и оздоровления детей", - сообщает прокуратура Башкирии.
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