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В Башкирии произошла вспышка COVID-19 в детском лагере

В Башкирии произошла вспышка COVID-19 в детском лагере - РИА Новости, 03.08.2021

В Башкирии произошла вспышка COVID-19 в детском лагере

Шесть детей и пять сотрудников детского оздоровительного лагеря в Башкирии заболели коронавирусом, ведется проверка, сообщает башкирская прокуратура. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T14:51

2021-08-03T14:51

2021-08-03T15:11

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УФА, 3 авг - РИА Новости. Шесть детей и пять сотрудников детского оздоровительного лагеря в Башкирии заболели коронавирусом, ведется проверка, сообщает башкирская прокуратура.Вспышка заболевания коронавирусной инфекцией выявлена в детском оздоровительном лагере имени Н. Гастелло в Караидельском районе.По данным прокуратуры, все дети и работники, которые находились с инфицированными в непосредственном контакте, были незамедлительно вывезены с территории учреждения, им назначено необходимое лечение, проведена дезинфекция территории и помещений."В ходе проверки будут установлены причины и условия произошедшего заболевания, а также дана оценка полноты выполнения должностными лицами учреждения противоэпидемических мероприятий, требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации отдыха и оздоровления детей", - сообщает прокуратура Башкирии.

https://ria.ru/20210726/koronavirus-1742881800.html

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происшествия, здоровье - общество, республика башкортостан, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, туризм