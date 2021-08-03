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Официальный курс евро на среду снизился на 21 копейку
Официальный курс евро на среду снизился на 21 копейку - РИА Новости, 03.08.2021
Официальный курс евро на среду снизился на 21 копейку
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 21,39 копейки - до 86,5578 рубля, курс доллара - на 14,32 копейки, до 72,8724 рубля,... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T14:00
2021-08-03T14:00
2021-08-03T14:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
динамика курсов валют
россия
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 21,39 копейки - до 86,5578 рубля, курс доллара - на 14,32 копейки, до 72,8724 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 17,5 копейки, составив 79,0308 рубля.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия
Официальный курс евро на среду снизился на 21 копейку
Официальный курс евро на среду снизился на 21 копейку, до 86,56 рубля