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Официальный курс евро на среду снизился на 21 копейку

Официальный курс евро на среду снизился на 21 копейку - РИА Новости, 03.08.2021

Официальный курс евро на среду снизился на 21 копейку

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 21,39 копейки - до 86,5578 рубля, курс доллара - на 14,32 копейки, до 72,8724 рубля,... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T14:00

2021-08-03T14:00

2021-08-03T14:00

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

центральный банк рф (цб рф)

динамика курсов валют

россия

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 21,39 копейки - до 86,5578 рубля, курс доллара - на 14,32 копейки, до 72,8724 рубля, следует из данных Банка России.Таким образом, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, снизилась на 17,5 копейки, составив 79,0308 рубля.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, центральный банк рф (цб рф), динамика курсов валют, россия