https://ria.ru/20210803/kuomo-1744238794.html
Губернатор Нью-Йорка отверг обвинения в домогательствах к женщинам
Губернатор Нью-Йорка отверг обвинения в домогательствах к женщинам - РИА Новости, 03.08.2021
Губернатор Нью-Йорка отверг обвинения в домогательствах к женщинам
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отверг обвинения в сексуальных домогательствах к женщинам. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T20:09
2021-08-03T20:09
2021-08-03T20:36
нью-йорк (город)
эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
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ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отверг обвинения в сексуальных домогательствах к женщинам.Его выступление продемонстрировали американские телеканалы.Он отметил, что целует людей в лоб, шутит - иногда смешно, иногда не очень. "Я пытаюсь заставить людей расслабиться, заставить их улыбаться, найти с ними связь", - сказал Куомо.По словам губернатора, политическая обстановка слишком накалена, а реальным жертвам сексуальных домогательств придется сложнее от обвинений, подобных тем, которые выдвинуты против него.Как заявила ранее прокуратура штата Летиция Джеймс, расследование показало, что Куомо много раз позволял недопустимое поведение в отношении женщин и сексуально домогался их. По ее словам, губернатор вовлекал женщин "в нежелательную для них активность": поцелуи, объятия. Сотрудники боялись заявлять о домогательствах из-за страха, сказала прокурор.
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нью-йорк (город), эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)
20:09 03.08.2021 (обновлено: 20:36 03.08.2021)
Губернатор Нью-Йорка отверг обвинения в домогательствах к женщинам
Губернатор Нью-Йорка Куомо отверг обвинения прокуратуры в сексуальных домогательствах к женщинам
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости.
Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо
отверг обвинения в сексуальных домогательствах к женщинам.
"Я никогда не позволял себе непристойных прикосновений, нежелательных сексуальных заигрываний", - сказал Куомо.
Его выступление продемонстрировали американские телеканалы.
Он отметил, что целует людей в лоб, шутит - иногда смешно, иногда не очень. "Я пытаюсь заставить людей расслабиться, заставить их улыбаться, найти с ними связь", - сказал Куомо.
По словам губернатора, политическая обстановка слишком накалена, а реальным жертвам сексуальных домогательств придется сложнее от обвинений, подобных тем, которые выдвинуты против него.
Как заявила ранее прокуратура штата Летиция Джеймс, расследование показало, что Куомо много раз позволял недопустимое поведение в отношении женщин и сексуально домогался их. По ее словам, губернатор вовлекал женщин "в нежелательную для них активность": поцелуи, объятия. Сотрудники боялись заявлять о домогательствах из-за страха, сказала прокурор.