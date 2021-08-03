В Крыму предупредили иностранцев об отчуждении земли
Глава Минимущества Крыма Кулинич сообщил о начале отчуждения земельных участков у иностранцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. В Крыму истекли сроки для добровольного отчуждения земельных участков, попавших под действие президентского указа о перечне приграничных территорий, на которых иностранцам запрещено владеть землей, дальше материалы будут передаваться в суд для принудительной перепродажи земли, либо передачи в госсобственность, сообщила министр имущественных и земельных отношений республики Лариса Кулинич.
Президент РФ Владимир Путин год назад подписал указ, запрещающий иностранцам, иностранным компаниям и лицам без гражданства владеть земельными участками на большей части Крыма. Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований. Указ вступил в законную силу. В свою очередь руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов заявил, что в указе нет ничего удивительного, так как запрет на владение землей в зоне, прилегающей к госгранице, является распространенной международной практикой.
"В этой связи с истечением сроков исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправлению ведется работа, направленная на подготовку материалов и передачи их в суд в части принудительной продажи или передачи в государственную или муниципальную собственность имущества, которое не может принадлежать иностранным гражданам в соответствии с действующим законодательством", - сказала Кулинич, слова которой приводит пресс-служба министерства.
При этом в пресс-службе уточнили, что сроки для добровольного отчуждения указанными земельными участками истекли. "Однако это не запрещает проводить принудительное отчуждение земельных участков", - подчеркнули в пресс-службе.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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