https://ria.ru/20210803/krym-1744226767.html
"Хватит лить крокодильи слезы": депутат Госдумы от Крыма ответил Зеленскому
"Хватит лить крокодильи слезы": депутат Госдумы от Крыма ответил Зеленскому - РИА Новости, 03.08.2021
"Хватит лить крокодильи слезы": депутат Госдумы от Крыма ответил Зеленскому
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского перестать лить крокодилье слезы по Крыму и выдавать себя... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T18:51
2021-08-03T18:51
2021-08-03T18:51
политика
украина
севастополь
республика крым
владимир зеленский
госдума рф
михаил шеремет
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского перестать лить крокодилье слезы по Крыму и выдавать себя за крымчанина, которым он никогда не был и не будет.Зеленский в интервью телеканалу "Дом" заявил, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Он рассказал, как бывал в Крыму, ел местные рапаны и что считает полуостров своим, так как он ассоциируется с уникальной природой, морем и детством."Хватит уже Зеленскому лить крокодильи слезы и рассказывать, как он любит Крым, и выдавать себя за крымчанина. Он крымчанином не был и никогда не станет. Мы этого никогда не позволим", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, крымчане не верят киевской власти и Зеленскому в ее лице."Мы помним блокады и диверсии, устроенные украинскими властями в Крыму. Цену их пламенной любви знает не только Крым, но и Донбасс. И мы этого никогда не забудем и не простим. Крым всегда был русским и останется таковым до конца", - сказал депутат.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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политика, украина, севастополь, республика крым, владимир зеленский, госдума рф, михаил шеремет, россия
"Хватит лить крокодильи слезы": депутат Госдумы от Крыма ответил Зеленскому
Депутат Госдумы Шеремет: Владимир Зеленский не был и никогда не будет крымчанином