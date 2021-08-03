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Володин прокомментировал слова Зеленского о принадлежности Крыма
Володин прокомментировал слова Зеленского о принадлежности Крыма - РИА Новости, 03.08.2021
Володин прокомментировал слова Зеленского о принадлежности Крыма
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского о любви к Крыму напомнил о блокадах полуострова Украиной, отметив, что... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T16:41
2021-08-03T16:41
в мире
украина
республика крым
польша
вячеслав володин
владимир зеленский
госдума рф
россия
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского о любви к Крыму напомнил о блокадах полуострова Украиной, отметив, что данные действия - "не любовь, а геноцид".Зеленский в эфире украинского телеканала "Дом" ранее заявил, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Он рассказал, что бывал в Крыму, ел крымские рапаны и считает полуостров своим."Бывают разные заявления, но это — относится к тем, которые лучше не делать, если сам не искренен и не любишь. Если под "любовью" Зеленский понимает водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и финансовую блокады, которые он объявил жителям Крыма, то это не любовь, а геноцид", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он добавил, что подобные циничные и жестокие методы украинские власти, возможно, перенимают у своих европейских коллег."Из воспоминаний биографа (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель, она ставила целью объединить страны ЕС в вопросе антироссийских санкций. Расчёт был, что повышение цен на продукты в России вследствие санкций приведет к снижению популярности нашего президента среди населения. Планы не оправдались. Но что это, как не попытка блокады с целью продовольственного кризиса?" - написал Володин.По его словам, Зеленскому стоило бы задуматься, как сделать лучше жизнь граждан Украины, чтобы они могли работать у себя на родине, а не "на плантациях Польши и других стран Европы", кроме того, Зеленский должен остановить войну в Донбассе против собственных граждан."Иначе точно не дождется любви украинского народа", - добавил спикер Госдумы.
https://ria.ru/20210803/zelenskiy-1744178825.html
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в мире, украина, республика крым, польша, вячеслав володин, владимир зеленский, госдума рф, россия
16:41 03.08.2021
 
Володин прокомментировал слова Зеленского о принадлежности Крыма

Спикер Госдумы Володин в ответ на слова Зеленского о Крыме напомнил о блокадах полуострова Украиной

© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© Фото : сайт Государственной Думы ФС РФ
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского о любви к Крыму напомнил о блокадах полуострова Украиной, отметив, что данные действия - "не любовь, а геноцид".
Зеленский в эфире украинского телеканала "Дом" ранее заявил, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Он рассказал, что бывал в Крыму, ел крымские рапаны и считает полуостров своим.
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Пушков высмеял слова Зеленского о принадлежности Крыма
"Бывают разные заявления, но это — относится к тем, которые лучше не делать, если сам не искренен и не любишь. Если под "любовью" Зеленский понимает водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и финансовую блокады, которые он объявил жителям Крыма, то это не любовь, а геноцид", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Он добавил, что подобные циничные и жестокие методы украинские власти, возможно, перенимают у своих европейских коллег.
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В Крыму высмеяли слова Зеленского о любви к полуострову
"Из воспоминаний биографа (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель, она ставила целью объединить страны ЕС в вопросе антироссийских санкций. Расчёт был, что повышение цен на продукты в России вследствие санкций приведет к снижению популярности нашего президента среди населения. Планы не оправдались. Но что это, как не попытка блокады с целью продовольственного кризиса?" - написал Володин.
По его словам, Зеленскому стоило бы задуматься, как сделать лучше жизнь граждан Украины, чтобы они могли работать у себя на родине, а не "на плантациях Польши и других стран Европы", кроме того, Зеленский должен остановить войну в Донбассе против собственных граждан.
"Иначе точно не дождется любви украинского народа", - добавил спикер Госдумы.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
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Аксенов ответил на слова Зеленского о принадлежности Крыма
 
В миреУкраинаРеспублика КрымПольшаВячеслав ВолодинВладимир ЗеленскийГосдума РФРоссия
 
 
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