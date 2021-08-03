https://ria.ru/20210803/krym-1744194999.html
Володин прокомментировал слова Зеленского о принадлежности Крыма
Володин прокомментировал слова Зеленского о принадлежности Крыма - РИА Новости, 03.08.2021
Володин прокомментировал слова Зеленского о принадлежности Крыма
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского о любви к Крыму напомнил о блокадах полуострова Украиной, отметив, что... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T16:41
2021-08-03T16:41
2021-08-03T16:41
в мире
украина
республика крым
польша
вячеслав володин
владимир зеленский
госдума рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665651_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_9275238c7a8cda1fa0c6b1dc3a6359da.jpg
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ответ на слова президента Украины Владимира Зеленского о любви к Крыму напомнил о блокадах полуострова Украиной, отметив, что данные действия - "не любовь, а геноцид".Зеленский в эфире украинского телеканала "Дом" ранее заявил, что Крым никогда не будет русской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Он рассказал, что бывал в Крыму, ел крымские рапаны и считает полуостров своим."Бывают разные заявления, но это — относится к тем, которые лучше не делать, если сам не искренен и не любишь. Если под "любовью" Зеленский понимает водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и финансовую блокады, которые он объявил жителям Крыма, то это не любовь, а геноцид", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он добавил, что подобные циничные и жестокие методы украинские власти, возможно, перенимают у своих европейских коллег."Из воспоминаний биографа (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель, она ставила целью объединить страны ЕС в вопросе антироссийских санкций. Расчёт был, что повышение цен на продукты в России вследствие санкций приведет к снижению популярности нашего президента среди населения. Планы не оправдались. Но что это, как не попытка блокады с целью продовольственного кризиса?" - написал Володин.По его словам, Зеленскому стоило бы задуматься, как сделать лучше жизнь граждан Украины, чтобы они могли работать у себя на родине, а не "на плантациях Польши и других стран Европы", кроме того, Зеленский должен остановить войну в Донбассе против собственных граждан."Иначе точно не дождется любви украинского народа", - добавил спикер Госдумы.
https://ria.ru/20210803/zelenskiy-1744178825.html
https://ria.ru/20210803/molokhov-1744174546.html
https://ria.ru/20210803/krym-1744150670.html
украина
республика крым
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/13/1593665651_314:0:2194:1410_1920x0_80_0_0_2d703d3cbf02529d93453ab90e4ffe38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, республика крым, польша, вячеслав володин, владимир зеленский, госдума рф, россия
Володин прокомментировал слова Зеленского о принадлежности Крыма
Спикер Госдумы Володин в ответ на слова Зеленского о Крыме напомнил о блокадах полуострова Украиной