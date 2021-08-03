https://ria.ru/20210803/krym-1744154570.html

В Госдуме назвали слова Зеленского о принадлежности Крыма жалким лепетом

В Госдуме назвали слова Зеленского о принадлежности Крыма жалким лепетом - РИА Новости, 03.08.2021

В Госдуме назвали слова Зеленского о принадлежности Крыма жалким лепетом

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не будет российским, "жалким лепетом... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T13:58

2021-08-03T13:58

2021-08-03T13:58

в мире

республика крым

владимир зеленский

госдума рф

руслан бальбек

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не будет российским, "жалким лепетом политического юнца".Зеленский в интервью телеканалу "Дом" заявил, что Крым никогда не будет российской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Он рассказал, как бывал в Крыму, ел крымские рапаны, и что считает полуостров своим."Что ещё можно услышать от политика, который провалился по всем направлениям? Только про возвращение Крыма, про якобы украинский статус полуострова и огромное желание крымчан вернуться под пяту постмайданного Киева. Здесь даже в кинотеатры не ходили без русского дубляжа, а Зеленский заливает, что в Крыму нет ничего русского. Жалкий лепет политического юнца, с которым случилась постыдная неприятность, но он хорохорится на людях", - сказал Бальбек РИА Новости.

https://ria.ru/20210803/krym-1744147491.html

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в мире, республика крым, владимир зеленский, госдума рф, руслан бальбек