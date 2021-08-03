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В Госдуме назвали слова Зеленского о принадлежности Крыма жалким лепетом
В Госдуме назвали слова Зеленского о принадлежности Крыма жалким лепетом - РИА Новости, 03.08.2021
В Госдуме назвали слова Зеленского о принадлежности Крыма жалким лепетом
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не будет российским, "жалким лепетом... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T13:58
2021-08-03T13:58
в мире
республика крым
владимир зеленский
госдума рф
руслан бальбек
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не будет российским, "жалким лепетом политического юнца".Зеленский в интервью телеканалу "Дом" заявил, что Крым никогда не будет российской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Он рассказал, как бывал в Крыму, ел крымские рапаны, и что считает полуостров своим."Что ещё можно услышать от политика, который провалился по всем направлениям? Только про возвращение Крыма, про якобы украинский статус полуострова и огромное желание крымчан вернуться под пяту постмайданного Киева. Здесь даже в кинотеатры не ходили без русского дубляжа, а Зеленский заливает, что в Крыму нет ничего русского. Жалкий лепет политического юнца, с которым случилась постыдная неприятность, но он хорохорится на людях", - сказал Бальбек РИА Новости.
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в мире, республика крым, владимир зеленский, госдума рф, руслан бальбек
13:58 03.08.2021
 
В Госдуме назвали слова Зеленского о принадлежности Крыма жалким лепетом

Депутат ГД Бальбек назвал слова Зеленского о принадлежности Крыма жалким лепетом политического юнца

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРуслан Бальбек
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек назвал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не будет российским, "жалким лепетом политического юнца".
Зеленский в интервью телеканалу "Дом" заявил, что Крым никогда не будет российской территорией, так как россияне якобы никогда не будут любить этот край так, как украинцы. Он рассказал, как бывал в Крыму, ел крымские рапаны, и что считает полуостров своим.
"Что ещё можно услышать от политика, который провалился по всем направлениям? Только про возвращение Крыма, про якобы украинский статус полуострова и огромное желание крымчан вернуться под пяту постмайданного Киева. Здесь даже в кинотеатры не ходили без русского дубляжа, а Зеленский заливает, что в Крыму нет ничего русского. Жалкий лепет политического юнца, с которым случилась постыдная неприятность, но он хорохорится на людях", - сказал Бальбек РИА Новости.
Екатерина Алтабаева - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
Вчера, 13:17
Сенатор назвала слова Зеленского о Крыме политическим шулерством
 
В миреРеспублика КрымВладимир ЗеленскийГосдума РФРуслан Бальбек
 
 
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