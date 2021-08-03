https://ria.ru/20210803/krym-1744150670.html

Аксенов ответил на слова Зеленского о принадлежности Крыма

Аксенов ответил на слова Зеленского о принадлежности Крыма - РИА Новости, 03.08.2021

Аксенов ответил на слова Зеленского о принадлежности Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не станет российской территорией. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T13:33

2021-08-03T13:33

2021-08-03T14:57

в мире

киев

республика крым

владимир зеленский

сергей аксенов (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не станет российской территорией.В интервью телеканалу "Дом" украинский лидер вспомнил, как бывал в Крыму в детстве, заявил, что россияне никогда не будут любить этот край так, как украинцы, и что возвращение полуострова под контроль Киева — вопрос времени.Аксенов назвал это набором глупых, пустых и напыщенных фраз, которые гроша ломаного не стоят.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".

https://ria.ru/20210803/krym-1744147491.html

киев

республика крым

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в мире, киев, республика крым, владимир зеленский, сергей аксенов (политик)