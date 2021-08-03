13:33 03.08.2021 (обновлено: 14:57 03.08.2021)
Аксенов ответил на слова Зеленского о принадлежности Крыма
Глава Крыма Аксенов ответил на слова Зеленского о возвращении полуострова Украине
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым Глава Республики Крым Сергей Аксенов
© Фото предоставлено пресс-службой главы Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Крым никогда не станет российской территорией.
Аксенов назвал это набором глупых, пустых и напыщенных фраз, которые гроша ломаного не стоят.
"Крымчане на себе прочувствовали "любовь" официального Киева, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах, попытках диверсий и терактах, в потоках вранья и клеветы, которые украинские политики льют как внутри своей страны, так и на международных площадках", — написал он в соцсети "ВКонтакте".
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, обстоятельств, при которых Крым мог бы вернуться в состав Украины, "нет и не будет никогда".