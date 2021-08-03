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Сенатор назвала слова Зеленского о Крыме политическим шулерством
Сенатор назвала слова Зеленского о Крыме политическим шулерством - РИА Новости, 03.08.2021
Сенатор назвала слова Зеленского о Крыме политическим шулерством
Заявления президента Украины Владимира Зеленского об "украинском Крыме", "оккупантах" и принадлежности полуострова являются политическим шулерством, аморальны и РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T13:17
2021-08-03T13:17
в мире
украина
севастополь
республика крым
владимир зеленский
екатерина алтабаева
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Заявления президента Украины Владимира Зеленского об "украинском Крыме", "оккупантах" и принадлежности полуострова являются политическим шулерством, аморальны и невежественны с точки зрения истории, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.Зеленский заявил, что "оккупированный Крым" является украинской землей, которую любят и хорошо знают украинцы и крымские татары. По его словам, для россиян Крым - "чужая территория", которую они не любят, поэтому она "никогда не будет русской". Зеленский отметил, что россиянам придется вернуться домой, "это лишь вопрос времени". Видео опубликовано в telegram-канале Зеленского, он говорит на русском языке."Если говорить о современной истории, то 18 марта – это возвращение, даже не воссоединение, а возвращение Крыма и Севастополя в состав России. Мы всегда будем жить на этой земле, мы ее любим и никогда не планировали отсюда уехать. 2,5 миллиона жителей Крыма и Севастополя – это и есть настоящее коренное население, разное по этнической принадлежности, но одинаковое по своей ментальности. Какие оккупанты, о ком идет речь?", - сказала Алтабаева.Сенатор выразила удивление тем, что украинский президент не знаком с историческими фактами."Нужно было учить историю, которую он совершенно не знает, в школе, в вузе… Если он вспоминает о своем детстве – прекрасно, но тогда этот человек лучше бы говорил о том, что нас объединяет сегодня… Это страшно, конечно, когда у человека нет никакой морали, никакой нравственности, а есть только политические амбиции и какое-то шулерство политическое. Крым и Севастополь были есть и будут частью русского мира и частью России. У нас нет здесь оккупантов, и мы не допустим, чтобы они были", - сказала Алтабаева.
https://radiosputnik.ria.ru/20210801/zelenskiy-1743845603.html
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в мире, украина, севастополь, республика крым, владимир зеленский, екатерина алтабаева, россия
13:17 03.08.2021
 
Сенатор назвала слова Зеленского о Крыме политическим шулерством

Сенатор Алтабаева назвала слова Зеленского об "украинском Крыме" политическим шулерством

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкЕкатерина Алтабаева
Екатерина Алтабаева - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Макс Ветров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Заявления президента Украины Владимира Зеленского об "украинском Крыме", "оккупантах" и принадлежности полуострова являются политическим шулерством, аморальны и невежественны с точки зрения истории, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.
Зеленский заявил, что "оккупированный Крым" является украинской землей, которую любят и хорошо знают украинцы и крымские татары. По его словам, для россиян Крым - "чужая территория", которую они не любят, поэтому она "никогда не будет русской". Зеленский отметил, что россиянам придется вернуться домой, "это лишь вопрос времени". Видео опубликовано в telegram-канале Зеленского, он говорит на русском языке.
Президент Украины Владимир Зеленский и экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
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"Если говорить о современной истории, то 18 марта – это возвращение, даже не воссоединение, а возвращение Крыма и Севастополя в состав России. Мы всегда будем жить на этой земле, мы ее любим и никогда не планировали отсюда уехать. 2,5 миллиона жителей Крыма и Севастополя – это и есть настоящее коренное население, разное по этнической принадлежности, но одинаковое по своей ментальности. Какие оккупанты, о ком идет речь?", - сказала Алтабаева.
Сенатор выразила удивление тем, что украинский президент не знаком с историческими фактами.
"Нужно было учить историю, которую он совершенно не знает, в школе, в вузе… Если он вспоминает о своем детстве – прекрасно, но тогда этот человек лучше бы говорил о том, что нас объединяет сегодня… Это страшно, конечно, когда у человека нет никакой морали, никакой нравственности, а есть только политические амбиции и какое-то шулерство политическое. Крым и Севастополь были есть и будут частью русского мира и частью России. У нас нет здесь оккупантов, и мы не допустим, чтобы они были", - сказала Алтабаева.
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В миреУкраинаСевастопольРеспублика КрымВладимир ЗеленскийЕкатерина АлтабаеваРоссия
 
 
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