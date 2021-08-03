https://ria.ru/20210803/krym-1744147491.html

Сенатор назвала слова Зеленского о Крыме политическим шулерством

Сенатор назвала слова Зеленского о Крыме политическим шулерством - РИА Новости, 03.08.2021

Сенатор назвала слова Зеленского о Крыме политическим шулерством

Заявления президента Украины Владимира Зеленского об "украинском Крыме", "оккупантах" и принадлежности полуострова являются политическим шулерством, аморальны и РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T13:17

2021-08-03T13:17

2021-08-03T13:17

в мире

украина

севастополь

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владимир зеленский

екатерина алтабаева

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг – РИА Новости. Заявления президента Украины Владимира Зеленского об "украинском Крыме", "оккупантах" и принадлежности полуострова являются политическим шулерством, аморальны и невежественны с точки зрения истории, сказала РИА Новости сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева.Зеленский заявил, что "оккупированный Крым" является украинской землей, которую любят и хорошо знают украинцы и крымские татары. По его словам, для россиян Крым - "чужая территория", которую они не любят, поэтому она "никогда не будет русской". Зеленский отметил, что россиянам придется вернуться домой, "это лишь вопрос времени". Видео опубликовано в telegram-канале Зеленского, он говорит на русском языке."Если говорить о современной истории, то 18 марта – это возвращение, даже не воссоединение, а возвращение Крыма и Севастополя в состав России. Мы всегда будем жить на этой земле, мы ее любим и никогда не планировали отсюда уехать. 2,5 миллиона жителей Крыма и Севастополя – это и есть настоящее коренное население, разное по этнической принадлежности, но одинаковое по своей ментальности. Какие оккупанты, о ком идет речь?", - сказала Алтабаева.Сенатор выразила удивление тем, что украинский президент не знаком с историческими фактами."Нужно было учить историю, которую он совершенно не знает, в школе, в вузе… Если он вспоминает о своем детстве – прекрасно, но тогда этот человек лучше бы говорил о том, что нас объединяет сегодня… Это страшно, конечно, когда у человека нет никакой морали, никакой нравственности, а есть только политические амбиции и какое-то шулерство политическое. Крым и Севастополь были есть и будут частью русского мира и частью России. У нас нет здесь оккупантов, и мы не допустим, чтобы они были", - сказала Алтабаева.

https://radiosputnik.ria.ru/20210801/zelenskiy-1743845603.html

https://ria.ru/20210730/politika-1743495521.html

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в мире, украина, севастополь, республика крым, владимир зеленский, екатерина алтабаева, россия