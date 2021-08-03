https://ria.ru/20210803/krym-1744139028.html
Зеленский заявил, что Крым никогда не станет российским
Зеленский заявил, что Крым никогда не станет российским - РИА Новости, 03.08.2021
Зеленский заявил, что Крым никогда не станет российским
Крым никогда не станет частью России, заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала "Дом". РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T12:37
2021-08-03T12:37
2021-08-03T16:30
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Крым никогда не станет частью России, заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала "Дом". По его словам, россияне никогда не будут любить Крым так, как украинцы. Он вспомнил детство в Крыму: походы на Ай-Петри, прыжки со скалы в море, рапаны с песчинками. Поэтому возращение полуострова в состав Украины — это вопрос времени, заключил он.Зеленский не раз заявлял, что киевские власти делают все, чтобы "вернуть Крым". Для этого запустили "Крымскую платформу", саммит которой запланирован на 23 августа. Киев предложил присоединиться к площадке США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза. При этом с 2014 года Украина организовала против Крыма пять блокад: водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и банковскую. Республика намерена предъявить Киеву соответствующие иски.В России неоднократно подчеркивали, что усилия Украины по возвращению Крыма нелегитимны и будут восприниматься как агрессия, а участие каких-либо стран в таких инициативах, как "Крымская платформа", Москва рассматривает как недружественный шаг и прямое посягательство на территориальную целостность государства.По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210714/krym-1741299467.html
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в мире, украина, республика крым, владимир зеленский, евросоюз, мария захарова, россия
12:37 03.08.2021 (обновлено: 16:30 03.08.2021)
Зеленский заявил, что Крым никогда не станет российским
Президент Украины Зеленский назвал возвращение Крыма вопросом времени
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости
. Крым никогда не станет частью России, заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала "Дом"
.
По его словам, россияне никогда не будут любить Крым так, как украинцы. Он вспомнил детство в Крыму: походы на Ай-Петри, прыжки со скалы в море, рапаны с песчинками.
"Это моя земля, это не их земля. Они не будут здесь, их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся, и умирать за нашу землю они не будут. Это никогда не будет русская территория", — сказал Зеленский.
Поэтому возращение полуострова в состав Украины — это вопрос времени, заключил он.
Зеленский не раз заявлял, что киевские власти делают все, чтобы "вернуть Крым". Для этого запустили "Крымскую платформу", саммит которой запланирован на 23 августа. Киев предложил присоединиться к площадке США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза.
При этом с 2014 года Украина организовала против Крыма пять блокад: водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и банковскую. Республика намерена предъявить Киеву соответствующие иски.
В России неоднократно подчеркивали, что усилия Украины по возвращению Крыма нелегитимны и будут восприниматься как агрессия, а участие каких-либо стран в таких инициативах, как "Крымская платформа", Москва рассматривает как недружественный шаг и прямое посягательство на территориальную целостность государства.
По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".