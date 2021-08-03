https://ria.ru/20210803/krym-1744139028.html

Зеленский заявил, что Крым никогда не станет российским

Зеленский заявил, что Крым никогда не станет российским - РИА Новости, 03.08.2021

Зеленский заявил, что Крым никогда не станет российским

Крым никогда не станет частью России, заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала "Дом". РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T12:37

2021-08-03T12:37

2021-08-03T16:30

в мире

украина

республика крым

владимир зеленский

евросоюз

мария захарова

россия

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Крым никогда не станет частью России, заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала "Дом". По его словам, россияне никогда не будут любить Крым так, как украинцы. Он вспомнил детство в Крыму: походы на Ай-Петри, прыжки со скалы в море, рапаны с песчинками. Поэтому возращение полуострова в состав Украины — это вопрос времени, заключил он.Зеленский не раз заявлял, что киевские власти делают все, чтобы "вернуть Крым". Для этого запустили "Крымскую платформу", саммит которой запланирован на 23 августа. Киев предложил присоединиться к площадке США, Турции, Великобритании, Канаде и странам Евросоюза. При этом с 2014 года Украина организовала против Крыма пять блокад: водную, энергетическую, транспортную, продовольственную и банковскую. Республика намерена предъявить Киеву соответствующие иски.В России неоднократно подчеркивали, что усилия Украины по возвращению Крыма нелегитимны и будут восприниматься как агрессия, а участие каких-либо стран в таких инициативах, как "Крымская платформа", Москва рассматривает как недружественный шаг и прямое посягательство на территориальную целостность государства.По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210714/krym-1741299467.html

https://ria.ru/20210706/uslovie-1740125806.html

украина

республика крым

россия

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в мире, украина, республика крым, владимир зеленский, евросоюз, мария захарова, россия