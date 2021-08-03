https://ria.ru/20210803/krym-1744099877.html

Крым предъявит Украине иски по пяти блокадам

Крым предъявит Украине иски по пяти блокадам - РИА Новости, 03.08.2021

Крым предъявит Украине иски по пяти блокадам

Крым намерен предъявить Украине иски за организацию пяти блокад: водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской. Об этом сообщил РИА... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T07:50

2021-08-03T07:50

2021-08-03T09:03

в мире

украина

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости. Крым намерен предъявить Украине иски за организацию пяти блокад: водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской. Об этом сообщил РИА Новости председатель комитета по законодательству крымского Госсовета, заместитель главы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.Он отметил, что иски по водной и энергетической блокадам будут самыми масштабными. Первый из них планируется подать осенью.По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет 1,47 триллиона рублей, добавил он.Крым испытывает проблемы с пресной водой после того, как в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией, Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения и подземных источников, но в прошлом году они существенно обмелели, в некоторых городах пришлось ограничивать подачу воды.Сейчас острый дефицит ликвидировали. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на это около 50 миллиардов рублей.Весной запустили две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора, построенного для снабжения Симферополя. Это покрывает потребности не менее 25 тысяч человек, а после полного ввода объекта — до ста тысяч жителей. Помимо этого, продолжается работа по поиску новых подземных запасов. В конце июля под Азовским морем добыли первую партию пресной воды.

https://ria.ru/20210802/krym-1744069956.html

украина

республика крым

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в мире, украина, республика крым