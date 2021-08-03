07:50 03.08.2021 (обновлено: 09:03 03.08.2021)
Крым предъявит Украине иски по пяти блокадам
Крым намерен предъявить Украине иски за организацию пяти блокад полуострова
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости. Крым намерен предъявить Украине иски за организацию пяти блокад: водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской. Об этом сообщил РИА Новости председатель комитета по законодательству крымского Госсовета, заместитель главы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.
Он отметил, что иски по водной и энергетической блокадам будут самыми масштабными. Первый из них планируется подать осенью.
"Основа иска уже сформирована. Сейчас идет документальное подкрепление суммы ущерба, буквально до копейки", — сказал Трофимов.
По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет 1,47 триллиона рублей, добавил он.
Крым испытывает проблемы с пресной водой после того, как в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией, Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения и подземных источников, но в прошлом году они существенно обмелели, в некоторых городах пришлось ограничивать подачу воды.
Сейчас острый дефицит ликвидировали. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на это около 50 миллиардов рублей.
Весной запустили две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора, построенного для снабжения Симферополя. Это покрывает потребности не менее 25 тысяч человек, а после полного ввода объекта — до ста тысяч жителей. Помимо этого, продолжается работа по поиску новых подземных запасов. В конце июля под Азовским морем добыли первую партию пресной воды.
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