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Крым предъявит Украине иски по пяти блокадам
Крым предъявит Украине иски по пяти блокадам - РИА Новости, 03.08.2021
Крым предъявит Украине иски по пяти блокадам
Крым намерен предъявить Украине иски за организацию пяти блокад: водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской. Об этом сообщил РИА... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T07:50
2021-08-03T09:03
в мире
украина
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости. Крым намерен предъявить Украине иски за организацию пяти блокад: водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской. Об этом сообщил РИА Новости председатель комитета по законодательству крымского Госсовета, заместитель главы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.Он отметил, что иски по водной и энергетической блокадам будут самыми масштабными. Первый из них планируется подать осенью.По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет 1,47 триллиона рублей, добавил он.Крым испытывает проблемы с пресной водой после того, как в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией, Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения и подземных источников, но в прошлом году они существенно обмелели, в некоторых городах пришлось ограничивать подачу воды.Сейчас острый дефицит ликвидировали. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на это около 50 миллиардов рублей.Весной запустили две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора, построенного для снабжения Симферополя. Это покрывает потребности не менее 25 тысяч человек, а после полного ввода объекта — до ста тысяч жителей. Помимо этого, продолжается работа по поиску новых подземных запасов. В конце июля под Азовским морем добыли первую партию пресной воды.
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в мире, украина, республика крым
07:50 03.08.2021 (обновлено: 09:03 03.08.2021)
 
Крым предъявит Украине иски по пяти блокадам

Крым намерен предъявить Украине иски за организацию пяти блокад полуострова

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг — РИА Новости. Крым намерен предъявить Украине иски за организацию пяти блокад: водной, энергетической, транспортной, продовольственной и банковской. Об этом сообщил РИА Новости председатель комитета по законодательству крымского Госсовета, заместитель главы рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов.
Он отметил, что иски по водной и энергетической блокадам будут самыми масштабными. Первый из них планируется подать осенью.

"Основа иска уже сформирована. Сейчас идет документальное подкрепление суммы ущерба, буквально до копейки", — сказал Трофимов.

По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет 1,47 триллиона рублей, добавил он.
Крым испытывает проблемы с пресной водой после того, как в 2014 году, после воссоединения полуострова с Россией, Украина в одностороннем порядке перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения и подземных источников, но в прошлом году они существенно обмелели, в некоторых городах пришлось ограничивать подачу воды.
Сейчас острый дефицит ликвидировали. Правительство подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, выделив на это около 50 миллиардов рублей.
Весной запустили две скважины нового Бештерек-Зуйского водозабора, построенного для снабжения Симферополя. Это покрывает потребности не менее 25 тысяч человек, а после полного ввода объекта — до ста тысяч жителей. Помимо этого, продолжается работа по поиску новых подземных запасов. В конце июля под Азовским морем добыли первую партию пресной воды.
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