https://ria.ru/20210803/koronavirus-1744245482.html
Врач предупредил об опасных проявлениях постковидного синдрома
Врач предупредил об опасных проявлениях постковидного синдрома - РИА Новости, 03.08.2021
Врач предупредил об опасных проявлениях постковидного синдрома
Переболевшие COVID-19 регулярно жалуются на обострение хронических заболеваний, рассказал "Звезде" гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T21:02
2021-08-03T21:02
2021-08-03T22:30
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирусы
врачи
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742606954_0:243:3208:2048_1920x0_80_0_0_4bcf814d93d68650155daf57ca1ff584.jpg
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Переболевшие COVID-19 регулярно жалуются на обострение хронических заболеваний, рассказал "Звезде" гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов.Медик заявил, что среди его пациентов встречались те, у кого обострялись холециститы и панкреатиты, также коронавирус приводил к появлению синдрома раздраженного кишечника и усилению запоров."Может ударить и по нервной системе: у человека длительное время сохраняется состояние, похожее на депрессивное, может начаться реактивная депрессия разной степени тяжести", — добавил он.Кроме того, после COVID-19 сильнее проявляются астма и бронхит.Постковидный синдром, по словам врача, может длиться от месяца до полугода.
https://ria.ru/20210728/pitanie-1743185824.html
https://ria.ru/20210803/tromboz-1744168123.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742606954_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_359852edb4ab42271081273100b2a6f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирусы, врачи, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
21:02 03.08.2021 (обновлено: 22:30 03.08.2021)
Врач предупредил об опасных проявлениях постковидного синдрома
Гастроэнтеролог Харлов предупредил об обострении хронических заболеваний после COVID-19