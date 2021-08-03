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Врач предупредил об опасных проявлениях постковидного синдрома
Врач предупредил об опасных проявлениях постковидного синдрома - РИА Новости, 03.08.2021
Врач предупредил об опасных проявлениях постковидного синдрома
Переболевшие COVID-19 регулярно жалуются на обострение хронических заболеваний, рассказал "Звезде" гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T21:02
2021-08-03T22:30
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Переболевшие COVID-19 регулярно жалуются на обострение хронических заболеваний, рассказал "Звезде" гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов.Медик заявил, что среди его пациентов встречались те, у кого обострялись холециститы и панкреатиты, также коронавирус приводил к появлению синдрома раздраженного кишечника и усилению запоров."Может ударить и по нервной системе: у человека длительное время сохраняется состояние, похожее на депрессивное, может начаться реактивная депрессия разной степени тяжести", — добавил он.Кроме того, после COVID-19 сильнее проявляются астма и бронхит.Постковидный синдром, по словам врача, может длиться от месяца до полугода.
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общество, здоровье - общество, коронавирусы, врачи, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
21:02 03.08.2021 (обновлено: 22:30 03.08.2021)
 
Врач предупредил об опасных проявлениях постковидного синдрома

Гастроэнтеролог Харлов предупредил об обострении хронических заболеваний после COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкВрач измеряет концентрацию кислорода в крови у пациента, перенесшего коронавирус
Врач измеряет концентрацию кислорода в крови у пациента, перенесшего коронавирус - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Переболевшие COVID-19 регулярно жалуются на обострение хронических заболеваний, рассказал "Звезде" гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов.
Медик заявил, что среди его пациентов встречались те, у кого обострялись холециститы и панкреатиты, также коронавирус приводил к появлению синдрома раздраженного кишечника и усилению запоров.
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"Может ударить и по нервной системе: у человека длительное время сохраняется состояние, похожее на депрессивное, может начаться реактивная депрессия разной степени тяжести", — добавил он.
Кроме того, после COVID-19 сильнее проявляются астма и бронхит.
Постковидный синдром, по словам врача, может длиться от месяца до полугода.
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