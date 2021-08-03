https://ria.ru/20210803/koronavirus-1744245482.html

Врач предупредил об опасных проявлениях постковидного синдрома

Врач предупредил об опасных проявлениях постковидного синдрома - РИА Новости, 03.08.2021

Врач предупредил об опасных проявлениях постковидного синдрома

Переболевшие COVID-19 регулярно жалуются на обострение хронических заболеваний, рассказал "Звезде" гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов. РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T21:02

2021-08-03T21:02

2021-08-03T22:30

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Переболевшие COVID-19 регулярно жалуются на обострение хронических заболеваний, рассказал "Звезде" гастроэнтеролог и терапевт Никита Харлов.Медик заявил, что среди его пациентов встречались те, у кого обострялись холециститы и панкреатиты, также коронавирус приводил к появлению синдрома раздраженного кишечника и усилению запоров."Может ударить и по нервной системе: у человека длительное время сохраняется состояние, похожее на депрессивное, может начаться реактивная депрессия разной степени тяжести", — добавил он.Кроме того, после COVID-19 сильнее проявляются астма и бронхит.Постковидный синдром, по словам врача, может длиться от месяца до полугода.

https://ria.ru/20210728/pitanie-1743185824.html

https://ria.ru/20210803/tromboz-1744168123.html

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2021

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общество, здоровье - общество, коронавирусы, врачи, коронавирус covid-19, коронавирус в россии