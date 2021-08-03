https://ria.ru/20210803/koronavirus-1744119872.html
В России за сутки умерли 788 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 788 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 03.08.2021
В России за сутки умерли 788 пациентов с COVID-19
За сутки в РФ подтверждены 788 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 160 925, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T11:04
2021-08-03T11:04
2021-08-03T11:04
распространение коронавируса
общество
краснодарский край
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741060007_0:208:3072:1936_1920x0_80_0_0_bbdd474c7e2f080c39e978a864a51a5e.jpg
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 788 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 160 925, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 788 смертей... За весь период по России умерло 160 925 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончался 71 человек с COVID-19, в Санкт-Петербурге – 55, в Краснодарском крае – 33.
https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743876654.html
краснодарский край
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741060007_298:0:3029:2048_1920x0_80_0_0_d383aab0f438d6a1ff5657fe57a51991.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, краснодарский край, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
В России за сутки умерли 788 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 788 пациентов с COVID-19