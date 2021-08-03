https://ria.ru/20210803/koronavirus-1744119872.html

В России за сутки умерли 788 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 788 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 03.08.2021

В России за сутки умерли 788 пациентов с COVID-19

За сутки в РФ подтверждены 788 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 160 925, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T11:04

2021-08-03T11:04

2021-08-03T11:04

распространение коронавируса

общество

краснодарский край

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 788 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 160 925, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 788 смертей... За весь период по России умерло 160 925 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончался 71 человек с COVID-19, в Санкт-Петербурге – 55, в Краснодарском крае – 33.

https://ria.ru/20210801/koronavirus-1743876654.html

краснодарский край

москва

россия

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