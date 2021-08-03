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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210803/koronavirus-1744119872.html
В России за сутки умерли 788 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 788 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 03.08.2021
В России за сутки умерли 788 пациентов с COVID-19
За сутки в РФ подтверждены 788 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 160 925, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T11:04
2021-08-03T11:04
распространение коронавируса
общество
краснодарский край
москва
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 788 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 160 925, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 788 смертей... За весь период по России умерло 160 925 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки скончался 71 человек с COVID-19, в Санкт-Петербурге – 55, в Краснодарском крае – 33.
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общество, краснодарский край, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
11:04 03.08.2021
 
В России за сутки умерли 788 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 788 пациентов с COVID-19

© РИА Новости / Алексей МайшевМедицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Медицинские работники во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 788 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 160 925, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 788 смертей... За весь период по России умерло 160 925 человек", - говорится в сообщении.
В частности, в Москве за сутки скончался 71 человек с COVID-19, в Санкт-Петербурге – 55, в Краснодарском крае – 33.
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Распространение коронавирусаОбществоКраснодарский крайМоскваЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус в России
 
 
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