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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210803/koronavirus-1744119492.html
В Москве выявили 1952 новых случая COVID-19
В Москве выявили 1952 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 03.08.2021
В Москве выявили 1952 новых случая COVID-19
Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1952, Санкт-Петербурге - 1910, Подмосковье – 1540, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T11:03
2021-08-03T11:03
распространение коронавируса
общество
республика алтай
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1952, Санкт-Петербурге - 1910, Подмосковье – 1540, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1 Москва - 1952, 2. Санкт-Петербург - 1910, 3. Московская область - 1540", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Чукотском автономном округе - шесть, Ненецком автономном округе - десять, в республике Алтай - 24.
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общество, республика алтай, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
11:03 03.08.2021
 
В Москве выявили 1952 новых случая COVID-19

В Москве выявили 1952 новых случая COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник с пациентом в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник с пациентом в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1952, Санкт-Петербурге - 1910, Подмосковье – 1540, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"Распределение по субъектам: 1 Москва - 1952, 2. Санкт-Петербург - 1910, 3. Московская область - 1540", - говорится в сообщении.
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Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Чукотском автономном округе - шесть, Ненецком автономном округе - десять, в республике Алтай - 24.
 
Распространение коронавирусаОбществоРеспублика АлтайМосковская область (Подмосковье)МоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
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