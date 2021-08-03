https://ria.ru/20210803/koronavirus-1744119492.html

В Москве выявили 1952 новых случая COVID-19

В Москве выявили 1952 новых случая COVID-19 - РИА Новости, 03.08.2021

В Москве выявили 1952 новых случая COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1952, Санкт-Петербурге - 1910, Подмосковье – 1540, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T11:03

2021-08-03T11:03

2021-08-03T11:03

распространение коронавируса

общество

республика алтай

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 выявлено в Москве - 1952, Санкт-Петербурге - 1910, Подмосковье – 1540, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1 Москва - 1952, 2. Санкт-Петербург - 1910, 3. Московская область - 1540", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Чукотском автономном округе - шесть, Ненецком автономном округе - десять, в республике Алтай - 24.

https://ria.ru/20210802/krasnodar-1743997353.html

республика алтай

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, республика алтай, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, коронавирус в россии